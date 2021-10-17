Линекер: «Салах превратился в Месси»

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вчера, 08:45

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от игры форварда «Ливерпуля» , который в матче АПЛ с «Уотфордом» (5:0) забил гол и сделал результативную передачу.

Ну и ну! Мо превратился в Месси. Мне многое нравится в Салахе, особенно одно – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность.

Матч с «Уотфордом» также стал знаковым для вингера «Ливерпуля» Садио Мане.