Линекер: «Салах превратился в Месси»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от игры форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который в матче АПЛ с «Уотфордом» (5:0) забил гол и сделал результативную передачу.
Ну и ну! Мо превратился в Месси. Мне многое нравится в Салахе, особенно одно – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность.
Матч с «Уотфордом» также стал знаковым для вингера «Ливерпуля» Садио Мане.
но саму работу свою делает красиво, у нас нет людей даже примерно такого уровня в этой сфере. не с Черданцевым же сравнивать)))
но саму работу свою делает красиво, у нас нет людей даже примерно такого уровня в этой сфере. не с Черданцевым же сравнивать)))