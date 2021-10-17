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Линекер: «Салах превратился в Месси»

вчера, 08:45
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от игры форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который в матче АПЛ с «Уотфордом» (5:0) забил гол и сделал результативную передачу.

Ну и ну! Мо превратился в Месси. Мне многое нравится в Салахе, особенно одно – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность.

Матч с «Уотфордом» также стал знаковым для вингера «Ливерпуля» Садио Мане.

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Все комментарии
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ответ Тамерлан Нугаев (раскрыть)
вчера в 23:56
Смотрел игры Салаха, и там он никакой как и вся команда!
Тамерлан Нугаев
Тамерлан Нугаев ответ ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ (раскрыть)
вчера в 18:00
Ахаахахх, Салах игрок мирового класса, и да, он сейчас лучше Месси и Роналду вместе взятых. Ты чо, дядь? Дзюбе и Кокорину до Салаха, как пешком до Китая. Салах, как вино, чем старше, тем лучше
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:57
Роналд прочитал этот твит и попросил египетского Месси в состав Барсы.
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:39
Рад видеть ценителя творчества великого Гари Линекера в этой ветке.
dzvinka
dzvinka ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
смотрел не раз скай в оригинале - он типичный продукт маркетинга. Он смазливый хайпилла который превосходно адаптировался к ТВ продакшену и работает чисто в теле-комерческом шаблоне на свое бренд-имя... ситуативно вливая туда, куда и так дует ветер. Ничего особенного, короче - дядя из ящика уже без личного мнения, ибо оно не так профитно как то, что надо говорить в опредиленных ситуациях.
но саму работу свою делает красиво, у нас нет людей даже примерно такого уровня в этой сфере. не с Черданцевым же сравнивать)))
David Young
David Young ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 13:30
Как считаете, аналитика у Гари Линекера в целом так себе?
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:28, ред.
эта твиттер звезда линекер хайпует кидая вбросы ориентированные на малолеток - это все, что он может выдать.
juvenale
juvenale
вчера в 13:09
в 34 летнего Месси
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:57
Вряд ли Салаху лестно такое сравнение.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:43
Уровень негатива зашкаливает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Автогол Шкриньяра (раскрыть)
вчера в 10:51
Деньги вывел в оффшоры, зарабатывает с благотворительных матчей, отдал бездомным об'едки со стола, пустил свой клуб по миру, забивает все мячи в ЛЧ в групповых этапах)
112910415
112910415
вчера в 10:21
и опять субъективно
ОПС
ОПС
вчера в 09:58
Он сам по себе.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
вчера в 09:57
С каждым Сезоном Салах играет хуже и хуже, думаю скоро выйдет на уровень Кокорина с Дзюбой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:14
Салах это топище!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:09
Как будто карлик эталон.
drug01
drug01
вчера в 08:58
Это хорошо
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
вчера в 08:48
Это как? Обкололся соматотропином и собирается в ПСЖ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:48
Салах это Салах
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