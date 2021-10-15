Петржела — о Клаудиньо: «Таких талантов в России нет»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал слова полузащитника питерского клуба Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Конечно, он нужен сборной России, это олимпийский чемпион и очень техничный игрок. В России никто не может обыграть один в один, а Клаудиньо делает это мастерски. Таких талантов в России нет. Если он сам хочет, то обязательно надо сделать ему гражданство и позвать в сборную.

Это будет качественное усиление на долгие годы вперед. С таким игроком в составе больше шансов выйти из группы на чемпионате мира. Связка Клаудиньо — Головин может заставить бояться соперников.