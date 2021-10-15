ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Петржела — о Клаудиньо: «Таких талантов в России нет»

вчера, 14:12

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова полузащитника питерского клуба Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Конечно, он нужен сборной России, это олимпийский чемпион и очень техничный игрок. В России никто не может обыграть один в один, а Клаудиньо делает это мастерски. Таких талантов в России нет. Если он сам хочет, то обязательно надо сделать ему гражданство и позвать в сборную.

Это будет качественное усиление на долгие годы вперед. С таким игроком в составе больше шансов выйти из группы на чемпионате мира. Связка Клаудиньо — Головин может заставить бояться соперников.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:17
После ухода тоже.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:54
В современном футболе все возможно...
Tex
Tex
вчера в 16:53
Ввели лимит на легионеров, что бы легионеров делать сборниками... Красва!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:57
Игроман следил за Клавой с детства,как только вышел из запоя.Недавно главным был другой-сорокамиллионный пацан,чемпион олимпийских игр.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:53
Как это нет????Ты это брось...))
А,Артемка?И гражданство делать не надо,вот правда с позвать в сборную есть проблемка...))))
ariec93
ariec93
вчера в 14:48
Че то я не понял, а что уже 5 лет в стране не надо проживать? Ему завтра могут дать паспорт, послезавтра игрок сборной?
sv_1969
sv_1969 ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 14:34
После прихода мудЬко его не развивают
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:18, ред.
Больше негров в сборную! Закупиться один раз и можно вообще свой недофутбол бросить развивать. Даёшь!!
drug01
drug01
вчера в 14:17
Ошибается есть!!!
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