Клопп: «„Ньюкасл“ — это Суперлига для одного клуба»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен тем, что у «Ньюкасла» появился новый владелец.
В долгосрочной перспективе «Ньюкасл» станет топ-клубом. Насколько я знаю, это третий клуб [после ПСЖ и «Манчестер Сити»], который принадлежит стране и одной из самых богатых семей в мире. Это открывает для «Ньюкасла» много новых возможностей.
Большинство клубов было против создания Суперлиги, но «Ньюкасл» — это Суперлига для одного клуба. «Ньюкасл» гарантировал себе доминирующую роль в мировом футболе на следующие 20 или 30 лет.
Напомним, что новым владельцем «Ньюкасла» стал Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии. На данный момент у «сорок» самый богатый владелец в мире, состояние которого оценивается в 368 млрд евро.
Их же устраивала такая ситуация: появился в условном Дортмунде талантливый парень из условной Норвегии, как давай все мериться кошельками, чтоб переманить, а Боруссия, ничего, подвинется.
Если Ньюкасл сможет как-то навредить имеющейся системе - я только за.
Их же устраивала такая ситуация: появился в условном Дортмунде талантливый парень из условной Норвегии, как давай все мериться кошельками, чтоб переманить, а Боруссия, ничего, подвинется.
Если Ньюкасл сможет как-то навредить имеющейся системе - я только за.