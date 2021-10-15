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Клопп: «„Ньюкасл“ — это Суперлига для одного клуба»

вчера, 13:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен тем, что у «Ньюкасла» появился новый владелец.

В долгосрочной перспективе «Ньюкасл» станет топ-клубом. Насколько я знаю, это третий клуб [после ПСЖ и «Манчестер Сити»], который принадлежит стране и одной из самых богатых семей в мире. Это открывает для «Ньюкасла» много новых возможностей.

Большинство клубов было против создания Суперлиги, но «Ньюкасл» — это Суперлига для одного клуба. «Ньюкасл» гарантировал себе доминирующую роль в мировом футболе на следующие 20 или 30 лет.

Напомним, что новым владельцем «Ньюкасла» стал Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии. На данный момент у «сорок» самый богатый владелец в мире, состояние которого оценивается в 368 млрд евро.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
сегодня в 18:37
Он никак не навредит системе, он станет ее частью, еще один богатый клуб, который также будет отбирать игроков у той же условной Боруссии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 07:26
А почему сравнение Ливера с Норвичем здесь не уместно?
Почему к примеру тому же Ливеру позволяется иностранному инвестору выкупать клуб с долгами, а Ньюкаслу нет? Сразу все кричат караул! Да и дело там было не в АПЛ, а против Катар, так как у них были тёрки.
И причём тут Реал, Малага и топ клуб? Хочешь сказать «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»?

Клопп сейчас очень низко выглядит. Он понимает, что скорее всего, что даже в ЛЧ скоро с Ливером попадать не будет, вот и расплакался.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:22
Вот будет прикол,когда Сороки Барсуков в ЛЕ ОТДЕРУТ.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:03
Ну вообще-то сравнивать Ливерпуль и Норвич не совсем корректно это тоже самое что сравнивать какую нибудь Малагу и Реал М, понятно, что у Реала будет выше бюджет, так как он топ клуб. А насчет финансов Ливерпуля, так клуб, до того, как ФСГ их приобрел имел долги перед кредиторами, а сейчас стоит больше миллиарда фунтов, может просто американцы знают, как делать бизнес, и при этом у них есть еще бейсбольная команда Бостон Ред Сокс, где есть некоторые игроки с зарплатой, как у Месси и Рональду. А если владельцы Нориджа, такие же как Эшли, бывший владелец Ньюкасл Юнайтед, так это беда Нориджа. Клопп хоть открыто это сказал,остальные в тихую ненавидят Ньюкасл Юнайтед.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:17
Буду только рад, как Алан Ширер, если Ньюкасл станет гегемоном в АПЛ!!!
протон
протон
вчера в 19:08
Кто то действительно думал, что будет какое то офицальное заявление? Клали все там в АПЛ на права человека, когда пахнет саудовскими деньгами.
А вот на колени вставать нужно продолжить
1bear
1bear
вчера в 18:54
позовут в Ньюкасл - побежит как миленький....
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 18:34
Клопп заклоппотился Нькаслом )))
bashnat013
bashnat013
вчера в 18:27
Меня тоже напрягает что у ПСЖ Ман Сити реала есть такие спонсоры а у Ротора нет,значит надо всех разогнать?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 18:04
знаем как зарабатываете деньги,должны лярды инвесторам. А если наверное ещё копнуть,то и за игроков клубам должки то висят.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:55
Блин...пока еще рано о чем то вообще говорить...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:18
Интересно посмотреть, что в итоге у Ньюкасла получится.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:06
Клопп не завидует никому.
Хотя бы купил кто нибудь Барсу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:41
Так это и есть зависть, которая захлёстывает Клоппа!
Зачем плакаться, когда Ливер сам принадлежит американцам и имеет бюджет больше чем скажем условный Норвич (клуб принадлежит англичанину)?
Почему английский клуб борется за выживание и балансирует между лигами, а американский клуб, который тренирует немец, борется за самые высокие места как в АПЛ, так и в ЛЧ?
Клопп сейчас позорится на весь мир!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:30
Клопп уже заполнил анкету на трудоустройство в „Ньюкасл“.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:17
Ливерпуль клуб не бедный, но в разы беднее Юнайтед, Сити, Челси и многих других. Клоппу не покупают тех, кого он хочет, в основном заставляют решать проблемы самостоятельно - например перевоспитывать имеющихся игроков или подписывать молодежь из академии, а деньги на трансферы от сердца отрывают, когда уже совсем кранты - так, Салаха подписали, когда он еще не был звездой, за смешные деньги потому, что в него не верили в Челси, а Ван Дейка и Алиссона купили на деньги вырученные с продажи Коутиньо, так что в корне ты неправ
3ton
3ton
вчера в 16:04
Так АПЛ - это и есть "суперлига"
Все клубы проданы .
Еще что-то ноют в сторону других , которые знают , как зарабатывать деньги , а не висеть на шеи владельца .
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:38
если шейхи начнут скупать клубы,то образуется суперлига,вот будет умора. Авообще то если финансы есть,то очень классное вложение в Ньюкасл,клуб с определённо сильным составом,чего только стоят два голкипера, находятся в зоне вылета. Возможно это влияет на продажу,ведь пока шейхи дают деньги надо брать и как можно быстрее. ну и теперь шейх из подвисшего клуба,действительно может сделать шедевр.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:30
Клопп просто завидует хотя его Ливерпуль тоже не бедствует. Мало забивали? Купили Салаха. Проблема решена. Были дыры в обороне? Купили Ван Дейка. Проблема решена. Был вратарь косячник? Купили Алиссона. Проблема решена. Клоппу грех жаловаться. Ему покупают игроков которых он хочет. Что плохого в том что сильных клубов станет больше? Я только за. Пусть и дальше шейхи скупают футбольные клубы Европы тем сильнее будет борьба в чемпионатах, тем интереснее будет в ЛЧ.
4RT
4RT
вчера в 15:28
Ссут когда страшно
vitechechek
vitechechek ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 15:17
На 100 процентов поддерживаю, прям мои мысли прочитал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:17
Жозэ Моуриньо,мне никогда не предлагали возглавить этот Великий Клуб,который Самый Лучший в Мире,да даже во Вселенной. Сорока - птица высокого полёта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:57
Ширеру такой сценарий,даже в радужном сне не приснился.
Лично мне будет интересно посмотреть,как Месси,Неймары,Мбаппе будут бойкотировать треши,дабы их отпустили к Сорокам. У Мбаппе с этим дела обстоят куда лучше,у него хэппиэнд на носу и скорее всего этот француз останется мечтой Реала, потому что сменит цвета и станет зеброй,ой Сорокой! ахаха.
112910415
112910415
вчера в 14:34
надо терпеть, такова новая реальность
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 14:30
напрашивается к сорокам хитрый немец ))) пхапхаха
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:28
Я не могу понять, а когда не было у Ньюкасла супербогатых владельцев всех всё устраивало? Или обидно, что условные МС, ПСЖ и прочие Ливерпули перестанут быть самыми богатыми. И теперь не только они сами будут разграблять более бедных, но и на них найдётся олигарх?
Их же устраивала такая ситуация: появился в условном Дортмунде талантливый парень из условной Норвегии, как давай все мериться кошельками, чтоб переманить, а Боруссия, ничего, подвинется.
Если Ньюкасл сможет как-то навредить имеющейся системе - я только за.
kyxy
kyxy
вчера в 14:28
Не понимаю реакцию фанатов и остальных на появление новых богатых клубов. Нынешние гранды стали богатыми давно, а сейчас пишется новая история
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:23
Деньги не всегда делают клуб суперклубом, но спосбствуют этому.
Project Pandora
Project Pandora ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 14:12
    Скоро появятся первые глоры, которые с детства за сорок
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