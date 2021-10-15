Клопп: «„Ньюкасл“ — это Суперлига для одного клуба»

Главный тренер «Ливерпуля» остался недоволен тем, что у «Ньюкасла» появился новый владелец.

В долгосрочной перспективе «Ньюкасл» станет топ-клубом. Насколько я знаю, это третий клуб [после ПСЖ и «Манчестер Сити»], который принадлежит стране и одной из самых богатых семей в мире. Это открывает для «Ньюкасла» много новых возможностей.

Большинство клубов было против создания Суперлиги, но «Ньюкасл» — это Суперлига для одного клуба. «Ньюкасл» гарантировал себе доминирующую роль в мировом футболе на следующие 20 или 30 лет.