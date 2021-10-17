Роналду и Погба перестали верить в Сульшера

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после неудачных результатов команды утратил доверие со стороны некоторых игроков «красных дьяволов». По информации СМИ, Криштиану Роналду и Поль Погба перестали верить в успех клуба под руководством норвежца.
Совет директоров МЮ пока не хочет делать поспешных выводов. Клуб намерен дождаться матча Лиги чемпионов с «Аталантой» и поединка АПЛ с «Ливерпулем», которые ознаменуют будущее норвежского тренера на «Олд Траффорд».
При Жозе покупали всех кого он хотел.правда не всех,там аппетиты были огого,но тем не менее - покупали и причём по деньгам прилично. А какой результат был - так себе. При норвежце результаты ничем не хуже,зато деньги целее.Задача МЮ - это быть в ЛЧ и если получится стать чемпионом АПЛ,но ведь понимают,что на данном этапе это фантастика.Как бы после увольнения Сульшера,в Арсенал не превратиться.Пока есть поддержка от САФа,никуда рыбака не выкинут,хотя он вроде бы и Мойеса продвигал,но после эпохи САФа,было тяжело удержать Дэвида у руля.Конечно Оленуру не хватает жёсткости с игроками,может Дайича пригласить?
При Жозе покупали всех кого он хотел.правда не всех,там аппетиты были огого,но тем не менее - покупали и причём по деньгам прилично. А какой результат был - так себе. При норвежце результаты ничем не хуже,зато деньги целее.Задача МЮ - это быть в ЛЧ и если получится стать чемпионом АПЛ,но ведь понимают,что на данном этапе это фантастика.Как бы после увольнения Сульшера,в Арсенал не превратиться.Пока есть поддержка от САФа,никуда рыбака не выкинут,хотя он вроде бы и Мойеса продвигал,но после эпохи САФа,было тяжело удержать Дэвида у руля.Конечно Оленуру не хватает жёсткости с игроками,может Дайича пригласить?