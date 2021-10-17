ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду и Погба перестали верить в Сульшера

вчера, 20:22

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после неудачных результатов команды утратил доверие со стороны некоторых игроков «красных дьяволов». По информации СМИ, Криштиану Роналду и Поль Погба перестали верить в успех клуба под руководством норвежца.

Совет директоров МЮ пока не хочет делать поспешных выводов. Клуб намерен дождаться матча Лиги чемпионов с «Аталантой» и поединка АПЛ с «Ливерпулем», которые ознаменуют будущее норвежского тренера на «Олд Траффорд».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:10
Раз уж КриРо перестал верить – пиши пропало!
Жасур Баратов
Жасур Баратов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:52
Кто они такие чтобы верить не верить?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:31
Инопланетяне...Снежный человек...Лохнесское чудовище...Сульшер - всё выдумки...

Правильно что Поль и Криштиану в них не верят....
juvenale
juvenale
вчера в 21:37
португалец разрушит и мю
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:17
Почему я не удивлён, что с приходом Роналду начались интриги?
Legend 6
Legend 6 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:06
Роналду 3 матча не бьет пенальти, понятно что должна была случиться истерика.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:04
Роналду футболки продаёт,как горячие пирожки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:02
а кто же с ПСЖ сделал камбэк в Париже? Этот рыбак и выкинул очередного претендента на Ушастого. Да еслли его сравнить с Куманом,то Сульшер - профессссоррр.
Elliada
Elliada
вчера в 21:00
Роналду 2 месяца в МЮ, а уже порядки свои наводит. Сульшер, наверное, жалеет, что позвал его. Сначала из-за него уволили Аллегри, теперь Сульшер на очереди.

Посмотрел в интернете. Сульшер стал тренером МЮ в декабре 2018 года. Сезон МЮ закончил на 6-ом месте. В следующем сезоне 2019/2020 команда заняла 3-е место и дошла до полуфинала ЛЕ. В прошлом сезоне 2020/2021 МЮ занял 2-ое место и вышел в финал ЛЕ.

Как по мне, МЮ прогрессирует. С каждым сезоном результаты лучше. Зачем его увольнять? Из-за Роналду? Сначала пострадал Аллегри (каждый год кубок Италии и победа в Серии А, 2 финала ЛЧ за 3 года), теперь Сульшер.

А ТЕПЕРЬ РАССКАЖИТЕ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ РОНАЛДУ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:00
Сульшеру надо отвести Погба в цирюльню и под машинку отправить его патлы.Вместо того,что бы играть на поле,самокрасуется. Роналду пора так же заняться делом и забивать голы,а не плести интриги,как Ом. Сульшер конечно не топ-тренер,это надо признать,можно его и уволить.но кто возьмётся за это дело и справится ли с ним? Конте - совсем не подарок,как для руководства.так и для игроков.А может уже сам Криш станет тренером,он вроде бы не против по тренировать этот клуб?!А может быть легенду 90-тых позовём Эрика?
При Жозе покупали всех кого он хотел.правда не всех,там аппетиты были огого,но тем не менее - покупали и причём по деньгам прилично. А какой результат был - так себе. При норвежце результаты ничем не хуже,зато деньги целее.Задача МЮ - это быть в ЛЧ и если получится стать чемпионом АПЛ,но ведь понимают,что на данном этапе это фантастика.Как бы после увольнения Сульшера,в Арсенал не превратиться.Пока есть поддержка от САФа,никуда рыбака не выкинут,хотя он вроде бы и Мойеса продвигал,но после эпохи САФа,было тяжело удержать Дэвида у руля.Конечно Оленуру не хватает жёсткости с игроками,может Дайича пригласить?
1bear
1bear
вчера в 20:48
Сульшер - пакуй чемоданы...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:46
Я конечно тоже не фанат норвежца но эти двое что из руководства? Ппц какой то!Работодатели прям(((
League1
League1
вчера в 20:29
Не только Погнба с Роналду уже не верят в Сульшера.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:29
При всей репутацией Погба и Роналду, откуда пресса об этом узнала?)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:25
Странно что руководство все еще продолжает верить в него. Он явно подзадержался на посту. Не тянет он на тренера ТОП клуба.
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