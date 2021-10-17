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Бенитес отверг предположения о возможном возвращении в «Ньюкасл»

вчера, 11:15

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что отказался бы от шанса вернуться в «Ньюкасл Юнайтед», который возглавлял с 2016 по 2019 год.

Я могу сказать вам, что у меня много друзей, которые задавали мне тот же вопрос. Но с самого первого дня им не нужно беспокоиться об этом, потому что я решил остаться здесь [в «Эвертоне»].

Я действительно счастлив, и я просто пытаюсь улучшить здесь все, что могу.

Также ранее сообщалось, что «Ньюкасл» отказался возглавить бывший наставник «Реала».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:13
Бенитес отверг предположения о возможном возвращении в «Ньюкасл».
Всем здоровья!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:47
Что-то много слухов вокруг этого Ньюкасла.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:14
Вот это да...ни кто не хочет идти в самый богатый клуб мира!
Конте отказался, Зизу отказался, Роджерс заявил что проек Лестера ему важнее,Стиви Джи отказался , Моуриньо сказал что любит этот город и что там у него много друзей еще со времен когда он был помощником у Бобби Робсона, но так же заявил, что Рома ему сейчас интересней...теперь вот Рафа заявление сделал...интересно кто будет первым тренером при Шейхах???
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:03
Как бы Рафа потом не пожалел
BDA8181
BDA8181
вчера в 12:01
Тяжко как то сороки тренера ищут , или всё таки скоро будет гром сряди ясного неба )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:16
что-то пока все отказываются от ньюкасла)
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