Бенитес отверг предположения о возможном возвращении в «Ньюкасл».

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что отказался бы от шанса вернуться в «Ньюкасл Юнайтед», который возглавлял с 2016 по 2019 год.
Я могу сказать вам, что у меня много друзей, которые задавали мне тот же вопрос. Но с самого первого дня им не нужно беспокоиться об этом, потому что я решил остаться здесь [в «Эвертоне»].
Я действительно счастлив, и я просто пытаюсь улучшить здесь все, что могу.
Также ранее сообщалось, что «Ньюкасл» отказался возглавить бывший наставник «Реала».
Всем здоровья!
Всем здоровья!
Конте отказался, Зизу отказался, Роджерс заявил что проек Лестера ему важнее,Стиви Джи отказался , Моуриньо сказал что любит этот город и что там у него много друзей еще со времен когда он был помощником у Бобби Робсона, но так же заявил, что Рома ему сейчас интересней...теперь вот Рафа заявление сделал...интересно кто будет первым тренером при Шейхах???
Конте отказался, Зизу отказался, Роджерс заявил что проек Лестера ему важнее,Стиви Джи отказался , Моуриньо сказал что любит этот город и что там у него много друзей еще со времен когда он был помощником у Бобби Робсона, но так же заявил, что Рома ему сейчас интересней...теперь вот Рафа заявление сделал...интересно кто будет первым тренером при Шейхах???