Бенитес отверг предположения о возможном возвращении в «Ньюкасл».

Главный тренер «Эвертона» заявил, что отказался бы от шанса вернуться в «Ньюкасл Юнайтед», который возглавлял с 2016 по 2019 год.

Я могу сказать вам, что у меня много друзей, которые задавали мне тот же вопрос. Но с самого первого дня им не нужно беспокоиться об этом, потому что я решил остаться здесь [в «Эвертоне»].

Я действительно счастлив, и я просто пытаюсь улучшить здесь все, что могу.