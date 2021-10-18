«Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с Влаховичем

Итальянская «Фиорентина» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с нападающим Душаном Влаховичем. Это связанно с завышенными, по мнению «фиалок», требованиями игрока к новому трудовому соглашению.
По слухам, «Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с сербом. Тогда итальянцы продадут игрока зимой. Эта новость может существенно обострить борьбу на трансферном рынке за форварда.
А оно ему надо - пластаться на поле :) Годы уже не те...
А оно ему надо - пластаться на поле :) Годы уже не те...