ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с Влаховичем

вчера, 12:58

Итальянская «Фиорентина» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с нападающим Душаном Влаховичем. Это связанно с завышенными, по мнению «фиалок», требованиями игрока к новому трудовому соглашению.

По слухам, «Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с сербом. Тогда итальянцы продадут игрока зимой. Эта новость может существенно обострить борьбу на трансферном рынке за форварда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:33
Кокорин расчищает себе дорогу на поле?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Раз требует больше и не отрабатывает, надо избавляться!
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:25
Ну что им остается делать...серб сейчас пользуется спросом, но при это не собирается продлевать контракт. Контракт у него расчитан до лета 2023 года и в нем не прописана сумма отступных,по этой причине фиалки могут организовать что то типо аукциона. Тут и клуб может срубить куш, и сам Душан.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:06
Зачем Влахович если есть Кокорин.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:05
Правильно у них Кокоша есть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:03
Придется Сашке за двоих пахать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:35
НЕ страшно,главное-сохранить легенду скамейки клуба-Великого и Ужасного суперфорварда Всех Стульев-Коко.
particular
particular
вчера в 13:30
С очевидным уходом серба, вся бомбардирская нагрузка ляжет на хрупкие и болезненные плечи Коко :)
А оно ему надо - пластаться на поле :) Годы уже не те...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:15
Наверное Это правильное решение
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:12
Да и правильно!Ведь у них есть неприхотливый Саша Табуреткин.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:11
Решили на нем заработать,шум поднимают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:10
Есть кому купить. Непосильная ноша для Фиалок . Удачи !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:08
Если другие предлагают больше, то ничего тут завышенного нет.
112910415
112910415
вчера в 13:02
слишком очередь за ним большая !
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