«Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с Влаховичем

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вчера, 12:58

Итальянская «Фиорентина» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с нападающим . Это связанно с завышенными, по мнению «фиалок», требованиями игрока к новому трудовому соглашению.

По слухам, «Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с сербом. Тогда итальянцы продадут игрока зимой. Эта новость может существенно обострить борьбу на трансферном рынке за форварда.