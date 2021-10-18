ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Реал» хочет продлить контракт с Бензема

вчера, 09:06

Руководство «Реала» планирует продлить контракт с форвардом Каримом Бензема.

Отмечается, что на желание боссов мадридского клуба не повлияет даже возможный переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Текущий договор Бензема рассчитан до лета 2023 года.

Все новости
Слухи«Фиорентина» собирается отказаться от продления контракта с Влаховичем
Вчера, 12:58 Комментарии14
Слухи«Наполи» вступил в переговоры с агентом Инсинье
Вчера, 10:56 Комментарии3
Слухи«Барселона» до конца недели может объявить о продлении контракта с Фати
Вчера, 09:37 Комментарии7
Слухи«Лестер» собирается предложить новый контракт Тилемансу
Вчера, 09:12 Комментарии6
СлухиРюдигер хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в «Челси»
17 октября Комментарии12
В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров о новом контракте с Бакаевым
17 октября Комментарии17
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:54
Назови мне хоть одно качество чему мог бы научиться Месси и Роналдо у Суареса и Бензема .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:24
«Учиться никогда не поздно, но надо знать чему и у кого и для чего !!!» Вы говорите такие вещи, что я уже знаю. Это не значит, что Роналду не учился от — Гиггза, Бензема, Скоулза, Нани(в сборной). Так что Бензема в их числе. Поступок Суареса(кусал) никак не влияет на эту тему, это не значит что Месси не учился от него ничему.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:00
Конечно в дело в высокомерии, и не только! Те, которые хотят стать лидером, но не хотят учится от каждого, не станут лидерами никогда. Конечно в первом месте природный дар, но без других они не стали бы такими, какими они есть сейчас! И это не только в футболе и в спорте, в целом это так в жизни.
Ironigor
Ironigor ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
Тут дружище дело совсем не в высокомерии , а о мастерстве и таланте того же Месси и Роналдо. Чему они могут научиться у того же условного Суареса , укусить кого-то или красиво кувыркаться по полю , изображая не стерпимую боль ??? Учиться никогда не поздно, но надо знать чему и у кого и для чего !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:47
«Точно» не то слово...Я как человек могу учится от простого человека, так поступают лидеры, а высокомерные так не делают. Все - закрыли.
Ironigor
Ironigor ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:43
Множество факторов влияют на рост и развитие. Но точно не Бензема стал одним из этих факторов роста Роналдо. И давай уже закроем эту тему. Спасибо тебе за понимание.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:40
То есть человек учится только от тренера?
Ironigor
Ironigor ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:39
При чём здесь Алекс ??? Он тренер - учитель! А Бензема игрок, - исполнитель !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:35
То есть Алекс Фергюсон не помогал Роналду расти в МЮ?
Ironigor
Ironigor ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:29
Роналдо в Манчестер Юнайтед стал звездой , и там Бензема точно не было. Ты думаешь что Рон без Бензема бы не стал рекордсменом в Реале ??? Месси и без Суареса легенда, такая же как и Роналдо. И люди играющие вокруг таких, учатся у них играть в тот футбол в который играют Месси и Рон , а ни наоборот.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:20
«Наоборот» тоже, но он был «важной деталью» в жизни Роналду, как Суарес в жизни Месси. Иногда людям кажется, что если человек лидер, то ничему не учится от других, а это не так. Месси учился, когда играл с Хави и Иньестой, они не получили Золотой мяч, как и Бензема, но они такие же игроки, как Бензема — помогали ЛИДЕРАМ расти. «Государь без Макиавелли не станет ГОСУДАРЕМ».
Ironigor
Ironigor ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Интересная версия, Бензема помог Роналдо расти ???))) Может быть наоборот !!!)
Они оба в 2009 году пришли в Реал. Криштиану пришёл уже звездой из Манчестер Юнайтед, а Бензема из Лиона . Я думаю разница существенная . И кто кого мог чему научить ???
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:47
Прессе и общественному мнению потребовалось несколько лет, чтобы воспринять Карима Бензема таким, какой он есть: одним из лучших футболистов последних лет и полным нападающим, способным устанавливать различные рекорды в зависимости от потребностей матча и соперника впереди.

В свои 33 года француз является одним из фаворитов на получение Золотого мяча. Как объясняет Фабрицио Романо, «Реал» хотел продлить контракт Бензема до начала сезона. Итальянский журналист добавляет, что «Кот» будет частью проекта через два сезона, независимо от приезда Килиана Мбаппе. В конце концов, время - лучший линчеватель.

Килиан Мбаппе готов пойти по стопам Криштиану Роналду. Французский нападающий, похоже, полон решимости последовать примеру Криштиану Роналду, футболиста, который приземлился в Реал Мадрид в сложный момент и сумел стать лидером команды, которая позже засияла своим светом как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

«Сегодня мое будущее не является для меня приоритетом. Этим летом я уже потратил много энергии, и это было утомительно». Несколько дней назад, узнав, что этим летом ему не удалось попасть в «Реал Мадрид», француз Килиан Мбаппе попытался оставить свое будущее в воздухе и держать все двери открытыми.

Подобно португальцу, который, не колеблясь, покинул Манчестер Юнайтед, чтобы присоединиться к белой команде внеурочные часы (накопившиеся пять сезонов, упавших в плей-офф Лиги чемпионов), у француза не возникнет проблем, когда оставит позади нынешний и амбициозный проект ПСЖ. А Бензема ему поможет в Реале, как он помогал Роналду расти. Он такой игрок, не только забивает, но и помогает партнерам расти. Так что надо продлить с ним контракт, и поскорее!
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:20
Карим сейчас лидер Реала
112910415
112910415
вчера в 12:58
вроде и нет других вариантов
1bear
1bear
вчера в 12:32
Бензема своей классной игрой заслужил новый контракт
Elliada
Elliada
вчера в 11:56
Надо было раньше от португальской истерички избавиться. Бензема расцвел после его ухода. Хорошо играет, не истерит, много денег не требует, одеяло на себя не тянет
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:35
Без вариантов. Он главное действующее лицо в Реале.
galem72
galem72
вчера в 10:45
Главное, Бэйла не упустить!
амурец
амурец
вчера в 10:26
Как он играет сейчас то надо оставлять
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:15
Логично, в общем-то.
drug01
drug01
вчера в 09:59
Игрок хороший
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:57
А еще недавно сами фаны реала называли его деревом, а теперь он главная ударная сила. И если у Переса не случится какой-нибудь бзик, то точно продлят сотрудничество
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:42
Мбаппе без Бенза не придёт в Реал, надо продлевать. Итак уже Кри Ро отдали, а он был его кумиром.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:36
Было бы странно если бы было по другому
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 09:19
Ну еще бы
shlomo
shlomo
вчера в 09:08
Даже не вопрос...нужно продлевать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100