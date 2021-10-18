«Реал» хочет продлить контракт с Бензема

1634537195

вчера, 09:06

Руководство «Реала» планирует продлить контракт с форвардом .

Отмечается, что на желание боссов мадридского клуба не повлияет даже возможный переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Текущий договор Бензема рассчитан до лета 2023 года.