Руководство «Реала» планирует продлить контракт с форвардом Каримом Бензема.
Отмечается, что на желание боссов мадридского клуба не повлияет даже возможный переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Текущий договор Бензема рассчитан до лета 2023 года.
В свои 33 года француз является одним из фаворитов на получение Золотого мяча. Как объясняет Фабрицио Романо, «Реал» хотел продлить контракт Бензема до начала сезона. Итальянский журналист добавляет, что «Кот» будет частью проекта через два сезона, независимо от приезда Килиана Мбаппе. В конце концов, время - лучший линчеватель.
Килиан Мбаппе готов пойти по стопам Криштиану Роналду. Французский нападающий, похоже, полон решимости последовать примеру Криштиану Роналду, футболиста, который приземлился в Реал Мадрид в сложный момент и сумел стать лидером команды, которая позже засияла своим светом как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.
«Сегодня мое будущее не является для меня приоритетом. Этим летом я уже потратил много энергии, и это было утомительно». Несколько дней назад, узнав, что этим летом ему не удалось попасть в «Реал Мадрид», француз Килиан Мбаппе попытался оставить свое будущее в воздухе и держать все двери открытыми.
Подобно португальцу, который, не колеблясь, покинул Манчестер Юнайтед, чтобы присоединиться к белой команде внеурочные часы (накопившиеся пять сезонов, упавших в плей-офф Лиги чемпионов), у француза не возникнет проблем, когда оставит позади нынешний и амбициозный проект ПСЖ. А Бензема ему поможет в Реале, как он помогал Роналду расти. Он такой игрок, не только забивает, но и помогает партнерам расти. Так что надо продлить с ним контракт, и поскорее!
В свои 33 года француз является одним из фаворитов на получение Золотого мяча. Как объясняет Фабрицио Романо, «Реал» хотел продлить контракт Бензема до начала сезона. Итальянский журналист добавляет, что «Кот» будет частью проекта через два сезона, независимо от приезда Килиана Мбаппе. В конце концов, время - лучший линчеватель.
Килиан Мбаппе готов пойти по стопам Криштиану Роналду. Французский нападающий, похоже, полон решимости последовать примеру Криштиану Роналду, футболиста, который приземлился в Реал Мадрид в сложный момент и сумел стать лидером команды, которая позже засияла своим светом как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.
«Сегодня мое будущее не является для меня приоритетом. Этим летом я уже потратил много энергии, и это было утомительно». Несколько дней назад, узнав, что этим летом ему не удалось попасть в «Реал Мадрид», француз Килиан Мбаппе попытался оставить свое будущее в воздухе и держать все двери открытыми.
Подобно португальцу, который, не колеблясь, покинул Манчестер Юнайтед, чтобы присоединиться к белой команде внеурочные часы (накопившиеся пять сезонов, упавших в плей-офф Лиги чемпионов), у француза не возникнет проблем, когда оставит позади нынешний и амбициозный проект ПСЖ. А Бензема ему поможет в Реале, как он помогал Роналду расти. Он такой игрок, не только забивает, но и помогает партнерам расти. Так что надо продлить с ним контракт, и поскорее!