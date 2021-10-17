Рюдигер хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в «Челси»

1634472052

вчера, 15:00

Защитник «Челси» требует установить зарплату в новом контракте с клубом в размере 400 000 фунтов стерлингов в неделю, сообщает Daily Mail.

Нынешний контракт немецкого защитника истекает летом 2022 года, он уже отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой в размере 125 000 фунтов стерлингов в неделю.

По информации источника, Рюдигер останется в «Челси» только в том случае, если станет самым высокооплачиваемым игроком, опередив форварда Ромелу Лукаку, чей недельный заработок составляет 350 000 фунтов стерлингов.