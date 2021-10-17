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Рюдигер хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в «Челси»

вчера, 15:00

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер требует установить зарплату в новом контракте с клубом в размере 400 000 фунтов стерлингов в неделю, сообщает Daily Mail.

Нынешний контракт немецкого защитника истекает летом 2022 года, он уже отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой в размере 125 000 фунтов стерлингов в неделю.

По информации источника, Рюдигер останется в «Челси» только в том случае, если станет самым высокооплачиваемым игроком, опередив форварда Ромелу Лукаку, чей недельный заработок составляет 350 000 фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 17:18
Не один клуб ему сколько платить не будет
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:42
Дэйли Мэйл в своём стиле...Что за бред про 400к недельных? Рюдигер (агент) хотят ЗП для немца 10,5 млн.фунтов, это 200к недельных, последнее предложение Челси было 160к, агент отклонил. Если бы реально хотели ЗП в 400к, то он уже был бы продан летом, либо усадили на лавку наигрывая Чалобу слева, потому что никто в Челси ему не будет платить даже близкую ЗП.
Tex
Tex
вчера в 16:29
Даже не смешно. Пусть гуляет
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:29
Это он так в «Ньюкасл» удочку закидывает.
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:38
Скорее всего хочет уходить и ставит не реальные запросы,если канешан это правда.
Баобаб
Баобаб
вчера в 15:34
Это расизм по отношению к белым.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:32
Ну ничего себе,с какой это стати.
allemz
allemz
вчера в 15:30
Лол, зулус один сезон только нормально отыграл, а понтов сколько, чисто нигерский подход. По вкладу в успех, царскую зарплату заслуженно получал только Азар, но никак не эта однодневка в черной маске. У Канте хоть и планка стабильности имеется, ни разу не жаловался) Понятно, что немец является поклонником всестороннего таланта Умтити, вы поняли)
David Young
David Young
вчера в 15:28
Наверняка Челси это не устроит и Антонио перейдёт в другой клуб. В принципе так будет лучше для всех сторон.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 15:18
Очевидно, что он завышает требования спецом, так как понимает, что их никто не удовлетворит и он сможет слинять бесплатно и потребовать у нового клуба жирнейшие комиссионные)
beefs
beefs
вчера в 15:03
Хотеть не вредно...
Сантус
Сантус
вчера в 15:03
А загорелая морда не треснет?)
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