«Лестер» собирается предложить новый контракт Тилемансу

Руководство «Лестера» готово продлить соглашение с полузащитником команды Юри Тилемансом.
Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 8 матчей в АПЛ, 2 гола и 2 голевые передачи.
Ранее слухи связывали Тилеманса с испанским грандом.
Фанаты «Лестер Сити» были в восторге от идеального гола Юри Тилеманса, когда их команда сравняла счет с «Манчестер Юнайтед».
Келечи Ихеаначо воспользовался ошибкой бывшего товарища по команде Гарри Магуайра, прыгнув за спину обороны «Юнайтед» и отдав пас Юри Тилемансу, который отлично пробил в дальний угол.
Фанаты «лис» быстро уловили ошибку Магуайра, похвалив «красоту» финиша их восьмого номера на стадионе «Кинг Пауэр».
Один зоркий фанат также заметил, что Тилеманс гордо постукивает по значку «Лестер» во время своего празднования, что тоже понравится болельщикам, опасавшимся, что бельгийский игрок может быть переманен клубом-соперником.
В настоящее время Тилеманс ведет переговоры о новом контракте, срок его действия истекает летом 2023 года.
Фанаты «Лестер Сити» были в восторге от идеального гола Юри Тилеманса, когда их команда сравняла счет с «Манчестер Юнайтед».
Келечи Ихеаначо воспользовался ошибкой бывшего товарища по команде Гарри Магуайра, прыгнув за спину обороны «Юнайтед» и отдав пас Юри Тилемансу, который отлично пробил в дальний угол.
Фанаты «лис» быстро уловили ошибку Магуайра, похвалив «красоту» финиша их восьмого номера на стадионе «Кинг Пауэр».
Один зоркий фанат также заметил, что Тилеманс гордо постукивает по значку «Лестер» во время своего празднования, что тоже понравится болельщикам, опасавшимся, что бельгийский игрок может быть переманен клубом-соперником.
В настоящее время Тилеманс ведет переговоры о новом контракте, срок его действия истекает летом 2023 года.
Да куда захочет, пора сменить место работы.
Закислится он в Лестере. Он же не Левандовский, а Лестер не Бавария.
Моё субъективное мнение.
Да куда захочет, пора сменить место работы.
Закислится он в Лестере. Он же не Левандовский, а Лестер не Бавария.
Моё субъективное мнение.