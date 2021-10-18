«Лестер» собирается предложить новый контракт Тилемансу

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вчера, 09:12

Руководство «Лестера» готово продлить соглашение с полузащитником команды .

Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 8 матчей в АПЛ , 2 гола и 2 голевые передачи.

Ранее слухи связывали Тилеманса с испанским грандом.