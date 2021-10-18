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«Лестер» собирается предложить новый контракт Тилемансу

вчера, 09:12

Руководство «Лестера» готово продлить соглашение с полузащитником команды Юри Тилемансом.

Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 8 матчей в АПЛ, 2 гола и 2 голевые передачи.

Ранее слухи связывали Тилеманса с испанским грандом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:08
Фанаты Лестер Сити заметили, что сделал Юри Тилеманс, как забил против Манчестер Юнайтед. Игрок «Лестер Сити» Юри Тилеманс ошеломительно сравнял счет в первом тайме после того, как Мейсон Гринвуд открыл счет за «Манчестер Юнайтед».

Фанаты «Лестер Сити» были в восторге от идеального гола Юри Тилеманса, когда их команда сравняла счет с «Манчестер Юнайтед».

Келечи Ихеаначо воспользовался ошибкой бывшего товарища по команде Гарри Магуайра, прыгнув за спину обороны «Юнайтед» и отдав пас Юри Тилемансу, который отлично пробил в дальний угол.

Фанаты «лис» быстро уловили ошибку Магуайра, похвалив «красоту» финиша их восьмого номера на стадионе «Кинг Пауэр».

Один зоркий фанат также заметил, что Тилеманс гордо постукивает по значку «Лестер» во время своего празднования, что тоже понравится болельщикам, опасавшимся, что бельгийский игрок может быть переманен клубом-соперником.

В настоящее время Тилеманс ведет переговоры о новом контракте, срок его действия истекает летом 2023 года.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:18
Привет дружище. ✌
Да куда захочет, пора сменить место работы.
Закислится он в Лестере. Он же не Левандовский, а Лестер не Бавария.
Моё субъективное мнение.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:10
Приветствую! В какой? Здесь он основной игрок. В топе биться за место в основе придётся. Парень может реально оценивает свои силы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:28
Я думаю ему нужно переходить уже в другой клуб.
ДСА
ДСА
вчера в 09:26
Он еще поторгуется.
Gahi
Gahi
вчера в 09:22
Это будет правильным решением для сторон. Удачи
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