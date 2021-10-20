Моуриньо: «„Ньюкасл“? Я не собираюсь бросать своих игроков в „Роме“»

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вчера, 22:00

Главный тренер «Ромы» ответил на вопрос о желании «Ньюкасла» пригласить его на пост главного тренера. Ранее сообщалось, что новые владельцы «сорок» из Саудовской Аравии заинтересованы в назначении португальца.

Работа в «Ньюкасле»? Я решил остаться, не уйду. Я подписал контракт с «Ромой» на три года и не собираюсь бросать своих игроков.

Сегодня, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса.