Моуриньо: «„Ньюкасл“? Я не собираюсь бросать своих игроков в „Роме“»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о желании «Ньюкасла» пригласить его на пост главного тренера. Ранее сообщалось, что новые владельцы «сорок» из Саудовской Аравии заинтересованы в назначении португальца.
Работа в «Ньюкасле»? Я решил остаться, не уйду. Я подписал контракт с «Ромой» на три года и не собираюсь бросать своих игроков.
Сегодня, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса.
То пожалуй я их брошу.
То пожалуй я их брошу.
- пакую чемодан! - отвечает моур - метнусь по быстрому, легкие деньги, к следующему Рождеству еще и успею вернуться))
ахахахаха
- пакую чемодан! - отвечает моур - метнусь по быстрому, легкие деньги, к следующему Рождеству еще и успею вернуться))
ахахахаха
А кто сказал, что надо их бросать? Вы все вместе можете переехать в Ньюкасл...
А кто сказал, что надо их бросать? Вы все вместе можете переехать в Ньюкасл...