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Моуриньо: «„Ньюкасл“? Я не собираюсь бросать своих игроков в „Роме“»

вчера, 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о желании «Ньюкасла» пригласить его на пост главного тренера. Ранее сообщалось, что новые владельцы «сорок» из Саудовской Аравии заинтересованы в назначении португальца.

Работа в «Ньюкасле»? Я решил остаться, не уйду. Я подписал контракт с «Ромой» на три года и не собираюсь бросать своих игроков.

Сегодня, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:51
Сказал, конечно, хорошо. Но в нашей жизни очень многое решают деньги, а точнее их количество. Если дадут бабла достаточно много, то скорей всего согласится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:33
Ньюкасл может уговорить кого угодно сейчас.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
Если будет куш хороший ,
То пожалуй я их брошу.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:24, ред.
а если контракт с неустойкой 30 лямов?)))
- пакую чемодан! - отвечает моур - метнусь по быстрому, легкие деньги, к следующему Рождеству еще и успею вернуться))
ахахахаха
Cat01
Cat01
вчера в 22:16
Надо Рому вывести в люди
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:16
— Работа в «Ньюкасле»? Я решил остаться, не уйду. Я подписал контракт с «Ромой» на три года и не собираюсь бросать своих игроков.

А кто сказал, что надо их бросать? Вы все вместе можете переехать в Ньюкасл...
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 22:13
Заберу своих игроков и - в Ньюкасл...
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:05
Тебя и всех "твоих" игроков могут купить, готовься
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:03
Не приглашали?))
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