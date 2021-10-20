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Тедеско отказался возглавить «Герту»

вчера, 15:02

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско мог возглавить «Герту».

Спортивный директор «Герты» Фреди Бобич провёл встречу с 36-летним специалистом в одном из отелей Берлина. Тедеско было предложено стать новым тренером «бело-голубых», однако Доменико ответил отказом. После 8-го тура «Герта» занимает 13-е место в Бундеслиге, имея в своём активе 9 очков.

У Тедеско также есть вариант с возвращением в Россию и продолжением тренерской карьеры в Бельгии.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:41
Ишь, какой разборчивый! 😅
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:59
Ну отказал, значит что имеет ввиду....
Эджуке
Эджуке
вчера в 17:24
Каррера вон тоже сначала "Да я сам Спартак тренировал, а вы мне тут такое предлагаете!", а потом "Не - ну серия С Италии тоже очень даже, а то кушать очень хочется"
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:41
Он же сказал, что мне жена не разрешает !!!)
particular
particular
вчера в 16:31
Тед с возрастом стал мудрее и более разборчив :)))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:50
Вот так Спартак поднимает рейтинг тренеров!!!)
На Тедеско огромный спрос…))))
ДСА
ДСА
вчера в 15:45
Чувствует, что не убережет команду от вылета в Бундеслигу 2.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:37
А может все гораздо проще.? Поскольку попрыгунчика стали забывать, то он эту байку придумал и пустил гулять. Едва ли от Герты он отказался бы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:35
Образование у тедески не позволяет, ему Баварию подавай.
David Young
David Young ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:25
Футбольный клуб из Германии, а именно из Берлина.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:21
Что такое Герта?
Mangur
Mangur
вчера в 15:20
Так Герта не Барселона.Тедеско ждёт приглашения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:11
Не по Сеньке шапка!
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