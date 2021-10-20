Тедеско отказался возглавить «Герту»

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вчера, 15:02

Бывший главный тренер «Спартака» мог возглавить «Герту».

Спортивный директор «Герты» Фреди Бобич провёл встречу с 36-летним специалистом в одном из отелей Берлина. Тедеско было предложено стать новым тренером «бело-голубых», однако Доменико ответил отказом. После 8-го тура «Герта» занимает 13-е место в Бундеслиге, имея в своём активе 9 очков.

У Тедеско также есть вариант с возвращением в Россию и продолжением тренерской карьеры в Бельгии.