«Ньюкасл» не оставляет попыток пригласить в команду Антонио Конте

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вчера, 23:20

Английский «Ньюкасл» готов приложить усилия, чтобы убедить занять пост главного тренера команды. Англичане уже пытались подписать итальянца к себе неделю назад, но, по слухам, Конте выдвинул «сорокам» ряд условий.

«Граф» требовал, чтобы у него были расширенные полномочия в области трансферов и возможность лично принимать решения по игрокам. По информации СМИ , «Ньюкасл» готов пойти специалисту навстречу.

«Сороки» хотят поскорее уволить , который провёл юбилейный матч на тренерском мостике.