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«Ньюкасл» не оставляет попыток пригласить в команду Антонио Конте

вчера, 23:20

Английский «Ньюкасл» готов приложить усилия, чтобы убедить Антонио Конте занять пост главного тренера команды. Англичане уже пытались подписать итальянца к себе неделю назад, но, по слухам, Конте выдвинул «сорокам» ряд условий.

«Граф» требовал, чтобы у него были расширенные полномочия в области трансферов и возможность лично принимать решения по игрокам. По информации СМИ, «Ньюкасл» готов пойти специалисту навстречу.

«Сороки» хотят поскорее уволить Стива Брюса, который провёл юбилейный матч на тренерском мостике.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:49
Маура зовите, он вприпрыжку принесётся.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:59
Заманят они его деньгами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:02
Да, бабки решают всё.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:52
Им надо понять что Конте не будет строить с нуля
beefs
beefs
вчера в 23:39
В ближайшее время Ньюкасл перестроят...
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