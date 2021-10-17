«Ньюкасл» не оставляет попыток пригласить в команду Антонио Конте

Английский «Ньюкасл» готов приложить усилия, чтобы убедить Антонио Конте занять пост главного тренера команды. Англичане уже пытались подписать итальянца к себе неделю назад, но, по слухам, Конте выдвинул «сорокам» ряд условий.
«Граф» требовал, чтобы у него были расширенные полномочия в области трансферов и возможность лично принимать решения по игрокам. По информации СМИ, «Ньюкасл» готов пойти специалисту навстречу.
«Сороки» хотят поскорее уволить Стива Брюса, который провёл юбилейный матч на тренерском мостике.