«Манчестер Юнайтед» связался с Зиданом по просьбе Роналду

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вчера, 17:31

«Манчестер Юнайтед» связался с по поводу возможного приглашения на пост главного тренера команды.

El Chiringuito сообщает, что руководство МЮ вышло на контакт с бывшим наставником «Реала» по просьбе форварда , работавшего под руководством француза.