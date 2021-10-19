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«Манчестер Юнайтед» связался с Зиданом по просьбе Роналду

вчера, 17:31

«Манчестер Юнайтед» связался с Зинедином Зиданом по поводу возможного приглашения на пост главного тренера команды.

El Chiringuito сообщает, что руководство МЮ вышло на контакт с бывшим наставником «Реала» по просьбе форварда Криштиану Роналду, работавшего под руководством француза.

Недавно появлялась информация, что Зидан отказался возглавить другой клуб из АПЛ.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:09
Зидан не потянет АПЛ там сильных клубов по больше чем в Испании
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:12
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 22:50
    А Зидан может и согласиться после одного легендарного клуба возглавить другой легендарный заманчиво
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 22:40
    Зидан вряд ли подойдёт МЮ. Что за дурные замашки у руководства идти на поводу у игрока?
    RoArt
    RoArt ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Месси купит на сдачу!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:03
    У Зидана одна мечта это возглавить сборную Францию, а всё остальное эта игра. Удачи
    Oplot
    Oplot
    вчера в 20:24
    Нормально так Роналду исподтишка хочет убрать Сульшера,вот такая благодарность.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 20:15
    Я был бы рад. Сульшер ещё зелёный.
    Абрамджан
    Абрамджан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Всяко меньше чем Бармалей мессе купил)
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:49
    Переса нужно звать им, а не Зидана. Старик всё купит португальцу.
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 19:47
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 19:45
    Это ненормально когда тренера назначает игрок.
    Per4ick
    Per4ick ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:30
    он был играющим тренером на ЧМ 2006 и почти дотянул францию до чемпионства с больным доменеком но случился матерацци
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:24
      cska1948
      cska1948
      вчера в 19:09
      Зидан, в своей жизни, выиграл все футбольные титулы, кроме одного. Он не был, пока, чемпионом мира в качестве тренера. Так что зря МЮ суетится.
      1bear
      1bear
      вчера в 19:05
      Зидан не согласится и это к лучшему
      shur
      shur
      вчера в 18:53
      ...хуже то точно не будет, вопрос надо ли это Зидану после великого восхождения
      на трон в ЛЧ с Реалом ?!
      протон
      протон
      вчера в 18:48
      отличная новость.
      амурец
      амурец
      вчера в 18:44
      Зидан сейчас отдыхает и врядли согласится
      izrafel
      izrafel
      вчера в 18:36
      Посмотрим чем дело закончится
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин
      вчера в 18:25
      Ещё Бензема забрать из Реала надо, и будет второй мадрид)
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 18:22
      Видимо Уважают Рональду, раз наводят мосты...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 18:21
      Если Зидан возглавит МЮ ,уж точно будет лучше.
      Но по моему была новость что он хотел отдохнуть, а потом возглавит сборную Франции.
      Elliada
      Elliada ответ Автогол Шкриньяра (раскрыть)
      вчера в 18:07
      Такой "подарок" не нужен. Стерлинга хватает
      Автогол Шкриньяра
      Автогол Шкриньяра ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 18:07
      Эх, в Манчестер Сити бы его. Цены бы ему не было.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 18:05
      Что может быть лучше, чем развалить команду? Развалить вторую команду и сбежать.

      До Роналду - Ювентус с Аллегри - постоянные победы в Серии А и Кубке Италии, 2 финала ЛЧ.
      После Роналду - 4-ое место, 1/8 финала ЛЧ, Кубок Италии

      До Роналду - МЮ с Сульшером - 3-е место АПЛ и полуфинал ЛЕ, 2-е место АПЛ и финал ЛЕ.
      После Роналду - 5 место АПЛ, вылет из Кубка английской лиги, 3-е место в группе ЛЧ.

      "ПОЛЬЗА" НА ЛИЦО. ФАКТЫ НЕ ВРУТ
      Foxes
      Foxes
      вчера в 18:04
      Зидан такой же физрук, как и Сульшер.
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 18:03
      так вот для чего КР пришел в МЮ : вытеснить ОГСа! Зидан в МЮ? Весьма экстравагантно!
      ДСА
      ДСА
      вчера в 17:59
      Сульшер Роналду не устраивает.
      particular
      particular
      вчера в 17:59
      Началось. Просьбы, капризы, угрозы. Так и до шантажа дойдёт :))
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