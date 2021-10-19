«Манчестер Юнайтед» связался с Зиданом по просьбе Роналду

«Манчестер Юнайтед» связался с Зинедином Зиданом по поводу возможного приглашения на пост главного тренера команды.
El Chiringuito сообщает, что руководство МЮ вышло на контакт с бывшим наставником «Реала» по просьбе форварда Криштиану Роналду, работавшего под руководством француза.
Недавно появлялась информация, что Зидан отказался возглавить другой клуб из АПЛ.
Будет еще праздник и на улице Барсы
Не вешай нос
Будет еще праздник и на улице Барсы
Не вешай нос
на трон в ЛЧ с Реалом ?!
на трон в ЛЧ с Реалом ?!
Но по моему была новость что он хотел отдохнуть, а потом возглавит сборную Франции.
Но по моему была новость что он хотел отдохнуть, а потом возглавит сборную Франции.
До Роналду - Ювентус с Аллегри - постоянные победы в Серии А и Кубке Италии, 2 финала ЛЧ.
После Роналду - 4-ое место, 1/8 финала ЛЧ, Кубок Италии
До Роналду - МЮ с Сульшером - 3-е место АПЛ и полуфинал ЛЕ, 2-е место АПЛ и финал ЛЕ.
После Роналду - 5 место АПЛ, вылет из Кубка английской лиги, 3-е место в группе ЛЧ.
"ПОЛЬЗА" НА ЛИЦО. ФАКТЫ НЕ ВРУТ
До Роналду - Ювентус с Аллегри - постоянные победы в Серии А и Кубке Италии, 2 финала ЛЧ.
После Роналду - 4-ое место, 1/8 финала ЛЧ, Кубок Италии
До Роналду - МЮ с Сульшером - 3-е место АПЛ и полуфинал ЛЕ, 2-е место АПЛ и финал ЛЕ.
После Роналду - 5 место АПЛ, вылет из Кубка английской лиги, 3-е место в группе ЛЧ.
"ПОЛЬЗА" НА ЛИЦО. ФАКТЫ НЕ ВРУТ