ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Юнайтед» ускоряет переговоры с Конте

вчера, 20:01

Английский «Манчестер Юнайтед», по слухам, вернулся к кандидатуре Антонио Конте на пост главного тренера. Руководство клуба не устраивают результаты, которые демонстрирует Оле-Гуннар Сульшер.

Боссы «красных дьяволов», по информации СМИ, решили ускорить переговоры с итальянским специалистом. Конте хочет в клубе полномочия, которые позволили бы ему проводить структурные изменения в команде, а также лично управлять трансферами.

Все новости
СлухиБудущее Сульшера в «Ман Юнайтед» решится по итогам матча с «Тоттенхэмом»
Сегодня, 12:01 Комментарии8
Паника в МЮ: последний рубеж Сульшера, отказ Зидана и опасные связи с Конте
Сегодня, 12:00Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
Слухи«Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Конте в 2018 году
Сегодня, 10:29 Комментарии4
СлухиСульшер планирует возглавить сборную Норвегии
Сегодня, 09:25 Комментарии10
СлухиКонте готов к работе в МЮ
Сегодня, 08:31 Комментарии21
СлухиКонте может изменить свои убеждения ради работы в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 00:08 Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:10
"...Конте хочет в клубе полномочия, которые позволили бы ему проводить структурные изменения в команде, а также лично управлять трансферами..."

На данный момент структурные изменения в клубе происходят в результате общей внутриклубной сходки, где главный тренер имеет большой вес. После внесения изменений или предложений, нововведения приходят на подпись в управление Выдре или его замам. Так что здесь всё в норме.
Насчёт личного управления трансами — откровенная х и выдумка журналистов. Никогда в таком большом клубе одно лицо, тем более тренер, не будет решать вопросы по таким важным делам. На данный момент всеми трансами занимается Сульшер с кучкой ноунеймов из спортивного департамента. Если же между этими "решалами" возникает спор, то к решению подключается дир.клуба Джон Мёрто, а консультантом выступает САФ. Только после этого потенциальная кандидатура выходит на финансовое одобрение к исполнительного вице-председателю (пока ещё Выдре). Так что никто не даст Конте права на личную запись игроков в состав команды.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:02
Зидан выберет сборную Франции, дело в этом. МЮ или сборная Франции? Упустить такую «Сборную», чтобы возглавить МЮ? Возможно такой сборной не будет через 5 лет, а через 5 лет возможно будет более хорошая команда в МЮ, так что Зидан это понимает, просто ждет, чтобы его приглашали в сборную.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
А как Зидан укрепил оборону Реала после пандемии? Разве Реал Мадрид не вынес всех подряд? В МЮ достаточно отличных игроков. Зидан хорошо ладит с звёздами. И мотиватора лучшего не найти. Да и авторитет у Зинедина Зидана очень хороший в мире футбола, нежели Конте, Солскаер, Моуриньо и т.д.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:13, ред.
Положение Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» находится под большой угрозой, чем когда-либо после шокирующего поражения дома от «Ливерпуля» со счетом 0:5. Сообщается, что Антонио Конте готов стать следующим тренером «Юнайтед» после его летнего ухода из миланского «Интера». Итальянец, выигравший Премьер-Лигу в сезоне 2016-17 с «Челси», заинтересован, если норвежец разойдется с манчестерским клубом. Единственное требование Конте состоит в том, чтобы «Юнайтед» «продемонстрировал готовность выиграть Лигу чемпионов».

Конте выигрывал чемпионские титулы в «Ювентусе», «Челси» и «Интере», но его послужной список в Лиге чемпионов действительно оставляет желать лучшего, учитывая, что его обычно считают тренером элитного уровня. 52-летний тренер никогда не заходил дальше четвертьфинала ... и это было в сезоне 2012/13 с «Ювентусом». Конте ясно осознает свою неутешительную репутацию, поэтому планирует решить эту проблему в своей следующей роли. «Юнайтед» сейчас в беспорядке. Настоящий тренер, такой как Конте, мог бы довольно быстро изменить ситуацию, как он это сделал в «Челси». Он был бы идеальным назначением для клуба Премьер-Лиги.

Зидан и Конте. Кажется, это два имени, которые постоянно упоминаются всякий раз, когда кого-то спрашивают, «кто должен заменить Сульшера?». Наверное, самые элитные безработные менеджеры в мировом футболе прямо сейчас. Поэтому понятно, почему они связаны с работой на «Олд Траффорд». Пойдет ли «Манчестер Юнайтед» снова по этому пути после разочарований Луи ван Гала и Жозе Моуринью? Если они это сделают, им, вероятно, будет лучше с Конте, чем с Зиданом. Итальянец зарекомендовал себя как победитель в нескольких клубах и укрепит эту слабую оборону.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:04
Я жду нового тренера. Но хотелось бы не Конте. Боюсь, что они с Кри Ро не уживутся, а значит новые конфликты.
протон
протон
вчера в 21:31
Избавил клуб от старика Янга, балласта Санчеса, слабенького Дармиана, купив их в Интер, чтобы когда возглавил МЮ было меньше проблем с составом. Как вам многоходовочка такая?))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:30
ну этот, если придет, натащит игроков отовсюду, затеет перестройку (уже которую по счету. Сегодня играет во многом состав ЖМ), натратит кучу бабла, наскандалит и свалит..
faneng
faneng
вчера в 20:28
Зря, Конте тренер скандальный и не слишком успешный. Он даже с Ювентусом ничего не добился в свое время в Еврокубках. Четвертьфинал Евро-2016 с Италией - так себе достижение. Золото АПЛ в 2017 году с Челси - пик его карьеры. Далее у него скандальность стала перевешивать качество работы. Мне не понравилось, как он работал с Интером.
Cat01
Cat01
вчера в 20:23
Замена тренера нужна
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:21
Роналду одобрил?)
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:10, ред.
ну у МЮ появиться реальный шанс на чемпионство АПЛ, если Конте приглосят. Но только на один! Практика показывает потом начинаеться дурдом в клубе после чемпиоства. Видимо менеджер он никудышный или так просто карты ложаться)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:05
Значит рчень нужен...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100