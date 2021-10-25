«Манчестер Юнайтед» ускоряет переговоры с Конте

Английский «Манчестер Юнайтед», по слухам, вернулся к кандидатуре Антонио Конте на пост главного тренера. Руководство клуба не устраивают результаты, которые демонстрирует Оле-Гуннар Сульшер.
Боссы «красных дьяволов», по информации СМИ, решили ускорить переговоры с итальянским специалистом. Конте хочет в клубе полномочия, которые позволили бы ему проводить структурные изменения в команде, а также лично управлять трансферами.
Конте выигрывал чемпионские титулы в «Ювентусе», «Челси» и «Интере», но его послужной список в Лиге чемпионов действительно оставляет желать лучшего, учитывая, что его обычно считают тренером элитного уровня. 52-летний тренер никогда не заходил дальше четвертьфинала ... и это было в сезоне 2012/13 с «Ювентусом». Конте ясно осознает свою неутешительную репутацию, поэтому планирует решить эту проблему в своей следующей роли. «Юнайтед» сейчас в беспорядке. Настоящий тренер, такой как Конте, мог бы довольно быстро изменить ситуацию, как он это сделал в «Челси». Он был бы идеальным назначением для клуба Премьер-Лиги.
Зидан и Конте. Кажется, это два имени, которые постоянно упоминаются всякий раз, когда кого-то спрашивают, «кто должен заменить Сульшера?». Наверное, самые элитные безработные менеджеры в мировом футболе прямо сейчас. Поэтому понятно, почему они связаны с работой на «Олд Траффорд». Пойдет ли «Манчестер Юнайтед» снова по этому пути после разочарований Луи ван Гала и Жозе Моуринью? Если они это сделают, им, вероятно, будет лучше с Конте, чем с Зиданом. Итальянец зарекомендовал себя как победитель в нескольких клубах и укрепит эту слабую оборону.
Конте выигрывал чемпионские титулы в «Ювентусе», «Челси» и «Интере», но его послужной список в Лиге чемпионов действительно оставляет желать лучшего, учитывая, что его обычно считают тренером элитного уровня. 52-летний тренер никогда не заходил дальше четвертьфинала ... и это было в сезоне 2012/13 с «Ювентусом». Конте ясно осознает свою неутешительную репутацию, поэтому планирует решить эту проблему в своей следующей роли. «Юнайтед» сейчас в беспорядке. Настоящий тренер, такой как Конте, мог бы довольно быстро изменить ситуацию, как он это сделал в «Челси». Он был бы идеальным назначением для клуба Премьер-Лиги.
Зидан и Конте. Кажется, это два имени, которые постоянно упоминаются всякий раз, когда кого-то спрашивают, «кто должен заменить Сульшера?». Наверное, самые элитные безработные менеджеры в мировом футболе прямо сейчас. Поэтому понятно, почему они связаны с работой на «Олд Траффорд». Пойдет ли «Манчестер Юнайтед» снова по этому пути после разочарований Луи ван Гала и Жозе Моуринью? Если они это сделают, им, вероятно, будет лучше с Конте, чем с Зиданом. Итальянец зарекомендовал себя как победитель в нескольких клубах и укрепит эту слабую оборону.