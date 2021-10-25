МЮ в ближайшее время определится с будущим Сульшера

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост. В клубе в ближайшие дни определятся относительно дальнейшей работы норвежского специалиста.
Если с ним решат расстаться , то в этой работе будет заинтересован Антонио Конте. Последним клубом итальянского тренера был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года.
Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024-го.
Накануне МЮ потерпел крупнейшее поражение от «Ливерпуля» (0:5) в истории противостояния этих двух клубов, повторив результат 1925 года.
После этой встречи подопечные Сульшера находятся на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 14 баллов.
В свою очередь хочется пожелать скорейшего выхода из сложившейся ситуации. Удачи !!! Всем Добра !!!
В свою очередь хочется пожелать скорейшего выхода из сложившейся ситуации. Удачи !!! Всем Добра !!!
Воскресный разгром со счетом 0:5 в руках жестокого соперника «Ливерпуля» высветил все, что в клубе сейчас не так, и оказал невыразимое давление на тренера «Юнайтеда» Уле Гуннара Сульшера.
Хозяева просто продемонстрировали апатичный уровень напряженности с индивидуальными ошибками и неорганизованность, что жестоко использовалось безжалостным противником.
На лице Сульшера, был изображен человек с тяжестью мира на плечах, который выглядел почти ошеломленным тем, что он стал свидетелем в стенах «Олд Траффорд».
«Нелегко что-то сказать, кроме того, что это самый мрачный день, когда я руководил этими игроками, и мы были недостаточно хороши, индивидуально и как команда», - сказал он после матча, когда его команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице. На восемь очков отстает от лидера «Челси» и на семь очков от «Ливерпуля».
«Вы не можете дать такой команде, как «Ливерпуль», такие шансы, к сожалению, мы это сделали. В целом выступление было недостаточно хорошим, это точно».
У тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера сейчас серьезные вопросы о своем будущем в клубе. Идя по туннелю, Сульшер хлопал в ладоши тем фанатам, которые остались, чтобы выразить поддержку команде, хотя некоторые даже ушли в перерыве.Сульшер всегда будет легендой клуба благодаря своим выступлениям в качестве игрока, но есть опасения, что его управленческий режим запятнает это когда-то великое наследие.
Судя по выступлениям в этом сезоне, «Юнайтед» явно проигрывает своим соперникам как в тактическом, так и в психологическом плане.
В воскресенье была недисциплинированность - Поль Погба получил красную карточку вскоре после того, как вышел на замену во втором тайме, после опрометчивого подката. Этот подкат привел к тому, что Кейта, забивший первый гол «Ливерпуля», растянулся.
«Ливерпуль» при Юргене Клоппе, «Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле и «Челси» при Томасе Тухеле превзошли «Юнайтед». У руля этих трех клубов есть менеджеры мирового класса. Все трое продемонстрировали экспоненциальное развитие под руководством своих менеджеров и выиграли трофеи в результате такого наставничества и лидерства - нынешняя форма «Юнайтед» предполагает, что Сульшер не справляется.
Воскресный разгром со счетом 0:5 в руках жестокого соперника «Ливерпуля» высветил все, что в клубе сейчас не так, и оказал невыразимое давление на тренера «Юнайтеда» Уле Гуннара Сульшера.
Хозяева просто продемонстрировали апатичный уровень напряженности с индивидуальными ошибками и неорганизованность, что жестоко использовалось безжалостным противником.
На лице Сульшера, был изображен человек с тяжестью мира на плечах, который выглядел почти ошеломленным тем, что он стал свидетелем в стенах «Олд Траффорд».
«Нелегко что-то сказать, кроме того, что это самый мрачный день, когда я руководил этими игроками, и мы были недостаточно хороши, индивидуально и как команда», - сказал он после матча, когда его команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице. На восемь очков отстает от лидера «Челси» и на семь очков от «Ливерпуля».
«Вы не можете дать такой команде, как «Ливерпуль», такие шансы, к сожалению, мы это сделали. В целом выступление было недостаточно хорошим, это точно».
У тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера сейчас серьезные вопросы о своем будущем в клубе. Идя по туннелю, Сульшер хлопал в ладоши тем фанатам, которые остались, чтобы выразить поддержку команде, хотя некоторые даже ушли в перерыве.Сульшер всегда будет легендой клуба благодаря своим выступлениям в качестве игрока, но есть опасения, что его управленческий режим запятнает это когда-то великое наследие.
Судя по выступлениям в этом сезоне, «Юнайтед» явно проигрывает своим соперникам как в тактическом, так и в психологическом плане.
В воскресенье была недисциплинированность - Поль Погба получил красную карточку вскоре после того, как вышел на замену во втором тайме, после опрометчивого подката. Этот подкат привел к тому, что Кейта, забивший первый гол «Ливерпуля», растянулся.
«Ливерпуль» при Юргене Клоппе, «Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле и «Челси» при Томасе Тухеле превзошли «Юнайтед». У руля этих трех клубов есть менеджеры мирового класса. Все трое продемонстрировали экспоненциальное развитие под руководством своих менеджеров и выиграли трофеи в результате такого наставничества и лидерства - нынешняя форма «Юнайтед» предполагает, что Сульшер не справляется.