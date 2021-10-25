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МЮ в ближайшее время определится с будущим Сульшера

вчера, 17:27

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост. В клубе в ближайшие дни определятся относительно дальнейшей работы норвежского специалиста.

Если с ним решат расстаться , то в этой работе будет заинтересован Антонио Конте. Последним клубом итальянского тренера был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года.

Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024-го.

Накануне МЮ потерпел крупнейшее поражение от «Ливерпуля» (0:5) в истории противостояния этих двух клубов, повторив результат 1925 года.

После этой встречи подопечные Сульшера находятся на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 14 баллов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:48
Да сколько же можно тянуть с отставкой этого дилетанта? Она думают, что вот-вот произойдёт чудо и Сульшер станет золотой рыбкой, будет выполнять все желания клуба?
протон
протон
вчера в 21:13
Только Конте. Нужно навести порядок и дисциплину в этом сумбуре МЮ
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:42
Уле Гуннар Сульшер оплакивает самый мрачный день после того, как Ливерпуль распустил Манчестер Юнайтед.

Воскресный разгром со счетом 0:5 в руках жестокого соперника «Ливерпуля» высветил все, что в клубе сейчас не так, и оказал невыразимое давление на тренера «Юнайтеда» Уле Гуннара Сульшера.

Хозяева просто продемонстрировали апатичный уровень напряженности с индивидуальными ошибками и неорганизованность, что жестоко использовалось безжалостным противником.

На лице Сульшера, был изображен человек с тяжестью мира на плечах, который выглядел почти ошеломленным тем, что он стал свидетелем в стенах «Олд Траффорд».

«Нелегко что-то сказать, кроме того, что это самый мрачный день, когда я руководил этими игроками, и мы были недостаточно хороши, индивидуально и как команда», - сказал он после матча, когда его команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице. На восемь очков отстает от лидера «Челси» и на семь очков от «Ливерпуля».

«Вы не можете дать такой команде, как «Ливерпуль», такие шансы, к сожалению, мы это сделали. В целом выступление было недостаточно хорошим, это точно».

У тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера сейчас серьезные вопросы о своем будущем в клубе. Идя по туннелю, Сульшер хлопал в ладоши тем фанатам, которые остались, чтобы выразить поддержку команде, хотя некоторые даже ушли в перерыве.Сульшер всегда будет легендой клуба благодаря своим выступлениям в качестве игрока, но есть опасения, что его управленческий режим запятнает это когда-то великое наследие.
Судя по выступлениям в этом сезоне, «Юнайтед» явно проигрывает своим соперникам как в тактическом, так и в психологическом плане.
В воскресенье была недисциплинированность - Поль Погба получил красную карточку вскоре после того, как вышел на замену во втором тайме, после опрометчивого подката. Этот подкат привел к тому, что Кейта, забивший первый гол «Ливерпуля», растянулся.

«Ливерпуль» при Юргене Клоппе, «Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле и «Челси» при Томасе Тухеле превзошли «Юнайтед». У руля этих трех клубов есть менеджеры мирового класса. Все трое продемонстрировали экспоненциальное развитие под руководством своих менеджеров и выиграли трофеи в результате такого наставничества и лидерства - нынешняя форма «Юнайтед» предполагает, что Сульшер не справляется.
Сантус
Сантус
вчера в 20:30
Дальше порвут Курей и солнце снова не надолго заглянет в камеру Сульшера.И так уже два года...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:48
Следующие игры МЮ с Ттх и Мансити, думаю, подождут результатов этих 2х матчей, нелогично прям сейчас нового рулевого ставить
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:57
Похоже его дни сочтены
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:54
Сульшер стал главным тренером «красных дьяволов» в марте 2019 года. Контракт норвежского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года. «Красные дьяволы» на протяжении четырёх матчей не могут одержать победу в чемпионате Англии. Вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ уступил «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдского клуба со счётом 5:0. И я думаю это никак не вяжется с планами руководства клуба, да и с миллионами болельщиков легендарного клуба по всему миру. Скорее всего уже идёт поиск главного тренера на смену Сульшера, это дело времени. Как пишут некоторые издания, что "Манчестер Юнайтед" может возглавить бывший игрок команды Даррен Флетчер. Незнаю насколько это будет правильным решением, но это скорее всего тоже временное будет назначение, так как такой клуб нуждается в тренере высшей квалификации. Вообщем не будем гадать , а дождёмся официальных заявлений от пресс-службы Манчестера.
В свою очередь хочется пожелать скорейшего выхода из сложившейся ситуации. Удачи !!! Всем Добра !!!
shur
shur
вчера в 18:11
...пришла пора Великого и Ужасного Эри́ка Дание́ля Пьера Кантоны,
звонок к другу в Париж, попытка не пытка .....!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:48
Уже месяц как подбирают нового.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:33
А чего там определяться, гнать его в шею, и искать нового!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:31
Ну началось!!!
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