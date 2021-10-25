МЮ в ближайшее время определится с будущим Сульшера

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вчера, 17:27

Наставник «Манчестер Юнайтед» может покинуть свой пост. В клубе в ближайшие дни определятся относительно дальнейшей работы норвежского специалиста.

Если с ним решат расстаться , то в этой работе будет заинтересован . Последним клубом итальянского тренера был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года.

Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024-го.

Накануне МЮ потерпел крупнейшее поражение от «Ливерпуля» (0:5) в истории противостояния этих двух клубов, повторив результат 1925 года.