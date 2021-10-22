«Атлетик» хочет удержать Марселино. Тренером интересуется «Барселона»

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вчера, 09:04

Наставник «Атлетика» Марселино может сменить клубную прописку. В тренере заинтересована «Барселона», которая недавно продлила контракт с молодым талантом.

Баски не хотят терять своего наставника, как это было в 2017 году, когда перебрался в «Барселону». Клуб намерен продлить контракт с наставником, дабы обезопасить себя от нежелательного перехода.

Специалисту предложат трудовое соглашение ещё на два сезона.