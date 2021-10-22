«Атлетик» хочет удержать Марселино. Тренером интересуется «Барселона»

Наставник «Атлетика» Марселино может сменить клубную прописку. В тренере заинтересована «Барселона», которая недавно продлила контракт с молодым талантом.
Баски не хотят терять своего наставника, как это было в 2017 году, когда Эрнесто Вальверде перебрался в «Барселону». Клуб намерен продлить контракт с наставником, дабы обезопасить себя от нежелательного перехода.
Специалисту предложат трудовое соглашение ещё на два сезона.
Тренер Атлетика Бильбао Марселино рассматривается в Барселоне как замена Рональду Куману. Это сказал главный футбольный эксперт Эдуардо Инда.
«Кандидат А - Хави Эрнандес, но есть кое-кто под прикрытием. Это будет на следующем сезоне(если будет), потому что у него текущий контракт со своим нынешним клубом», - заявил Инда.
Бильбао не доверяет Барселоне, и, думая о возможности потерять своего тренера, как это случилось с Эрнесто Вальверде летом 2017 года, они начали контакты с агентом Марселино, чтобы расширить свои отношения.
Тренер привел команду к победе в Суперкубке Испании в прошлом году, и, хотя позже он проиграл два подряд финала против «Реал Сосьедад» и «Барселоны», проделанная работа не обсуждается. Он снова стал конкурентоспособным, и этот год станет решающим для возвращения в Европу через большие двери.
Совет директоров предложит Марселино контракт еще на два сезона, а следующим летом тренер завершит свои отношения с организацией.
Без стабильности на скамейке запасных после отъезда Вальверде в Барселону, они не хотят, чтобы то же самое случилось с ним, поэтому они попытаются убедить его небольшим повышением заработной платы и большей ответственностью. Переговоры начались, и ожидается, что ситуация будет разрешена до декабря следующего года.
Тренер Атлетика Бильбао Марселино рассматривается в Барселоне как замена Рональду Куману. Это сказал главный футбольный эксперт Эдуардо Инда.
«Кандидат А - Хави Эрнандес, но есть кое-кто под прикрытием. Это будет на следующем сезоне(если будет), потому что у него текущий контракт со своим нынешним клубом», - заявил Инда.
Бильбао не доверяет Барселоне, и, думая о возможности потерять своего тренера, как это случилось с Эрнесто Вальверде летом 2017 года, они начали контакты с агентом Марселино, чтобы расширить свои отношения.
Тренер привел команду к победе в Суперкубке Испании в прошлом году, и, хотя позже он проиграл два подряд финала против «Реал Сосьедад» и «Барселоны», проделанная работа не обсуждается. Он снова стал конкурентоспособным, и этот год станет решающим для возвращения в Европу через большие двери.
Совет директоров предложит Марселино контракт еще на два сезона, а следующим летом тренер завершит свои отношения с организацией.
Без стабильности на скамейке запасных после отъезда Вальверде в Барселону, они не хотят, чтобы то же самое случилось с ним, поэтому они попытаются убедить его небольшим повышением заработной платы и большей ответственностью. Переговоры начались, и ожидается, что ситуация будет разрешена до декабря следующего года.