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«Атлетик» хочет удержать Марселино. Тренером интересуется «Барселона»

вчера, 09:04

Наставник «Атлетика» Марселино может сменить клубную прописку. В тренере заинтересована «Барселона», которая недавно продлила контракт с молодым талантом.

Баски не хотят терять своего наставника, как это было в 2017 году, когда Эрнесто Вальверде перебрался в «Барселону». Клуб намерен продлить контракт с наставником, дабы обезопасить себя от нежелательного перехода.

Специалисту предложат трудовое соглашение ещё на два сезона.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:58, ред.
Тренер «Атлетика Бильбао» Марселино разыскивается «Барселоной».

Тренер Атлетика Бильбао Марселино рассматривается в Барселоне как замена Рональду Куману. Это сказал главный футбольный эксперт Эдуардо Инда.

«Кандидат А - Хави Эрнандес, но есть кое-кто под прикрытием. Это будет на следующем сезоне(если будет), потому что у него текущий контракт со своим нынешним клубом», - заявил Инда.

Бильбао не доверяет Барселоне, и, думая о возможности потерять своего тренера, как это случилось с Эрнесто Вальверде летом 2017 года, они начали контакты с агентом Марселино, чтобы расширить свои отношения.

Тренер привел команду к победе в Суперкубке Испании в прошлом году, и, хотя позже он проиграл два подряд финала против «Реал Сосьедад» и «Барселоны», проделанная работа не обсуждается. Он снова стал конкурентоспособным, и этот год станет решающим для возвращения в Европу через большие двери.

Совет директоров предложит Марселино контракт еще на два сезона, а следующим летом тренер завершит свои отношения с организацией.

Без стабильности на скамейке запасных после отъезда Вальверде в Барселону, они не хотят, чтобы то же самое случилось с ним, поэтому они попытаются убедить его небольшим повышением заработной платы и большей ответственностью. Переговоры начались, и ожидается, что ситуация будет разрешена до декабря следующего года.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:15
Время покажет
shlomo
shlomo
вчера в 09:08
Нужно договариваться и оставлять
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