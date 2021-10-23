Фонсека близок к назначению в «Ньюкасл»

Паулу Фонсека намерен занять пост главного тренера «Ньюкасла», утверждает Mirror.
По информации источника, руководство английского клуба провело переговоры с бывшим наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом, однако он не выразил желания принять команду.
Бывший тренер «Ромы» Фонсека является фаворитом и, как ожидается, подпишет контракт на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов за сезон.
20 октября «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса.
Ньюкасл хочет предложить Фонсеке долгосрочную сделку на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов в год, но сделка столкнулась с противодействием со стороны совладельца Джейми Рубена, который хотел Лэмпарда.
Бывший помощник Брюса Грэм Джонс останется временным руководителем в следующих двух играх, при этом продолжаются дискуссии между голосами соперников.
Но считается, что Лэмпард разделяет опасения ряда менеджеров, обеспокоенных перспективами "Ньюкасла" остаться в Премьер-Лиге. Клуб занимает второе место снизу и безвыигрышный после восьми игр.
Известно, что бывший босс «Ромы» готов покинуть свою семью в Риме, чтобы обосноваться в Ньюкасле и взять на себя обязательство изменить состояние клуба «вторые снизу».
Обладатель девяти трофеев в «Шахтере», Фонсека вдохновил и взволновал болельщиков своим резюме, в котором «Пасуш де Феррейра» занял третье место в высшем дивизионе Португалии, что означает, что они впервые прошли квалификацию в Лигу чемпионов.
Ньюкасл хочет предложить Фонсеке долгосрочную сделку на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов в год, но сделка столкнулась с противодействием со стороны совладельца Джейми Рубена, который хотел Лэмпарда.
Бывший помощник Брюса Грэм Джонс останется временным руководителем в следующих двух играх, при этом продолжаются дискуссии между голосами соперников.
Но считается, что Лэмпард разделяет опасения ряда менеджеров, обеспокоенных перспективами "Ньюкасла" остаться в Премьер-Лиге. Клуб занимает второе место снизу и безвыигрышный после восьми игр.
Известно, что бывший босс «Ромы» готов покинуть свою семью в Риме, чтобы обосноваться в Ньюкасле и взять на себя обязательство изменить состояние клуба «вторые снизу».
Обладатель девяти трофеев в «Шахтере», Фонсека вдохновил и взволновал болельщиков своим резюме, в котором «Пасуш де Феррейра» занял третье место в высшем дивизионе Португалии, что означает, что они впервые прошли квалификацию в Лигу чемпионов.