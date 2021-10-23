ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Фонсека близок к назначению в «Ньюкасл»

вчера, 13:37

Паулу Фонсека намерен занять пост главного тренера «Ньюкасла», утверждает Mirror.

По информации источника, руководство английского клуба провело переговоры с бывшим наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом, однако он не выразил желания принять команду.

Бывший тренер «Ромы» Фонсека является фаворитом и, как ожидается, подпишет контракт на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

20 октября «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса.

Все новости
СлухиИтальянский журналист: «Миранчук не входит в планы „Аталанты“»
22 октября Комментарии8
Слухи«Атлетик» хочет удержать Марселино. Тренером интересуется «Барселона»
22 октября Комментарии3
СлухиФонсека готов возглавить «Ньюкасл»
22 октября Комментарии4
Слухи«Ньюкасл» ведёт переговоры с Фонсекой. Мартинес — в числе кандидатов
21 октября Комментарии9
Моуриньо: «„Ньюкасл“? Я не собираюсь бросать своих игроков в „Роме“»
20 октября Комментарии10
СлухиТедеско отказался возглавить «Герту»
20 октября Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:23
Пока что только близок
Брулин
Брулин
вчера в 17:44
В Ньюкасл сейчас очередь выстроится, с такими-то зарплатами.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:32
Паулу Фонсека готов сменить Стива Брюса на посту тренера «Ньюкасла» - при этом Фрэнк Лэмпард, как считается, вышел из игры.

Ньюкасл хочет предложить Фонсеке долгосрочную сделку на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов в год, но сделка столкнулась с противодействием со стороны совладельца Джейми Рубена, который хотел Лэмпарда.

Бывший помощник Брюса Грэм Джонс останется временным руководителем в следующих двух играх, при этом продолжаются дискуссии между голосами соперников.

Но считается, что Лэмпард разделяет опасения ряда менеджеров, обеспокоенных перспективами "Ньюкасла" остаться в Премьер-Лиге. Клуб занимает второе место снизу и безвыигрышный после восьми игр.

Известно, что бывший босс «Ромы» готов покинуть свою семью в Риме, чтобы обосноваться в Ньюкасле и взять на себя обязательство изменить состояние клуба «вторые снизу».

Обладатель девяти трофеев в «Шахтере», Фонсека вдохновил и взволновал болельщиков своим резюме, в котором «Пасуш де Феррейра» занял третье место в высшем дивизионе Португалии, что означает, что они впервые прошли квалификацию в Лигу чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:58
Хороший тренер,удачи!
ДСА
ДСА
вчера в 14:04
Зарплату предложили очень приличную.
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
И что не сомневался в этом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100