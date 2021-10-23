Фонсека близок к назначению в «Ньюкасл»

1634985431

вчера, 13:37

намерен занять пост главного тренера «Ньюкасла», утверждает Mirror.

По информации источника, руководство английского клуба провело переговоры с бывшим наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом, однако он не выразил желания принять команду.

Бывший тренер «Ромы» Фонсека является фаворитом и, как ожидается, подпишет контракт на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

20 октября «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса.