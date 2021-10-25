Зидану не интересен пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» назывался в СМИ одним из кандидатов на возможную замену Оле-Гуннару Сульшеру, положение которого на посту наставника МЮ становится все более шатким после воскресного поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5.
По информации источника, Зидана заинтересуют только предложения от ПСЖ и сборной Франции.
Сульшер находится под значительным давлением из-за плохой игры, и переломным моментом может стать воскресный удар на «Олд Траффорде» от рук «Ливерпуля».
Это, возможно, сделала позицию норвежца несостоятельной на «Олд Траффорде», и в МЮ некоторые очень рады, что он станет следующим тренером Премьер-Лиги, которому покажут дверь.
Множество имен называют потенциальными преемниками Сульшера в «Юнайтед», и Зидан среди них.
Француз выигрывал три титула Лиги чемпионов подряд с Реалом в период с 2016 по 2018 год, а также дважды выигрывал Ла Лигу и ранее был связан с Юнайтед в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью.
Однако его агент Алан Мильяччо тогда опроверг эти слухи, и его точная формулировка предполагает, что на этот раз результат не будет другим.
Вероятно этим тренером станет Антонио Конте.
Сульшер находится под значительным давлением из-за плохой игры, и переломным моментом может стать воскресный удар на «Олд Траффорде» от рук «Ливерпуля».
Это, возможно, сделала позицию норвежца несостоятельной на «Олд Траффорде», и в МЮ некоторые очень рады, что он станет следующим тренером Премьер-Лиги, которому покажут дверь.
Множество имен называют потенциальными преемниками Сульшера в «Юнайтед», и Зидан среди них.
Француз выигрывал три титула Лиги чемпионов подряд с Реалом в период с 2016 по 2018 год, а также дважды выигрывал Ла Лигу и ранее был связан с Юнайтед в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью.
Однако его агент Алан Мильяччо тогда опроверг эти слухи, и его точная формулировка предполагает, что на этот раз результат не будет другим.
Вероятно этим тренером станет Антонио Конте.