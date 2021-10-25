Зидану не интересен пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 18:47

не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.



Бывший главный тренер мадридского «Реала» назывался в СМИ одним из кандидатов на возможную замену Оле-Гуннару Сульшеру, положение которого на посту наставника МЮ становится все более шатким после воскресного поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5.