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Зидану не интересен пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:47

Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

Бывший главный тренер мадридского «Реала» назывался в СМИ одним из кандидатов на возможную замену Оле-Гуннару Сульшеру, положение которого на посту наставника МЮ становится все более шатким после воскресного поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

По информации источника, Зидана заинтересуют только предложения от ПСЖ и сборной Франции.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:25
Не совсем точный заголовок. Вернее было бы: у Зидана в приоритете сборная Франция. Именно её он ждёт, потому что под Бланом давно уже качается кресло.
lobsterdam
lobsterdam ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:41
да и я удивлен, но это из СМИ
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:12, ред.
Зидан ждёт приглашения в Спартак как только уволят Руя он тут же приступит к работе конечно это шютка, а если по сути он придёт только в ПСЖ или на место Дешама
League1
League1
сегодня в 08:21
Английский язык учить ленится.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:28
Надеюсь, что Зидан возглавит сборную Франции на до ЧМ, и будет успешен на ЧМ с Каримом Бензема в лидерах сборной!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Кроме французского, он знает алжирский, берберский, арабский, итальянский, французский и испанский языки.
Как он мог не выучить английский?))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:25
с Зиданом, по слухам, уже подписано предварительное соглашение с января 2022, так что.. но это слухи. Языка не знает, ни разу не тренировал клуб АПЛ. Но, может, в том и фишка?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:18
Зинедин Зидан входит в число имен, которые рекламируются как преемники Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», но предыдущие комментарии его агента говорят об обратном.

Сульшер находится под значительным давлением из-за плохой игры, и переломным моментом может стать воскресный удар на «Олд Траффорде» от рук «Ливерпуля».

Это, возможно, сделала позицию норвежца несостоятельной на «Олд Траффорде», и в МЮ некоторые очень рады, что он станет следующим тренером Премьер-Лиги, которому покажут дверь.

Множество имен называют потенциальными преемниками Сульшера в «Юнайтед», и Зидан среди них.

Француз выигрывал три титула Лиги чемпионов подряд с Реалом в период с 2016 по 2018 год, а также дважды выигрывал Ла Лигу и ранее был связан с Юнайтед в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью.

Однако его агент Алан Мильяччо тогда опроверг эти слухи, и его точная формулировка предполагает, что на этот раз результат не будет другим.

Вероятно этим тренером станет Антонио Конте.
УЕСКА
УЕСКА ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:38
Гарантии завоевания титулов нет нигде. Даже ПСЖ в прошлом сезоне умудрился облажаться проиграв чемпионат Лиллю хотя представить себе такое до начала сезона было просто невозможно.
протон
протон
вчера в 20:35
Дайте МЮ в руки настоящего тренера! Такого как Гэрри Нэввил!
faneng
faneng
вчера в 20:29
А вот это жаль. Зидан - сейчас единственный нормальный кандидат на замену Сульшеру.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:27
Если дадут хорошие деньги, то согласится.
1bear
1bear
вчера в 20:18
МЮ обязан сменить тренера,и пусть это будет не Зидан,хотя не будем загадывать...
adrianes
adrianes ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:15
гарантии лояльного судейства ему нужны,по Реалу помним все его титулы с запашком,а персонально мне кажется он физрук средней руки
particular
particular
вчера в 19:49
Зидан может позволить себе не кидаться в различные спасительные миссии, а выбирать себе трудоустройство по интересу и в удовольствие 🤔
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:42
Мне кажется, Зизу лукавит, просто цену себе набивает. Хотя, Почеттино может скоро сгинуть
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:42
Почему то я не удивлен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:35
Отдайте ему сборную!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:23, ред.
Мечта Зидана - П.Погба в команде Зидана...

Об этом он мечтал, главным тренером "Реала"... В "Реале" мечта так и осталась мечтой... У Зидана - уникальный шанс, возглавить МЮ, в качестве главного тренера,

И... сказать: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...!!!

Только ведь не возглавит, и не скажет...
Так как, у Зидана ещё одна мечта, это возглавить сборную Франции в качестве главного тренера... И если делать выбор между Погба-МЮ и сборная Франции, то выбор Зидана будет в пользу сборной Франции, если для этого даже надо будет и немного подождать....
Elliada
Elliada
вчера в 19:00
Зидан рассматривает предложения только там, где есть гарантия завоевания титулов. Будет сидеть без работы, пока ему не предложат такой контракт,
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:56
Ждет предложения от сборной Франции, в мю не справится))
Cat01
Cat01
вчера в 18:56
Это не его команда
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:55
А что же ему надо то?Зенит?
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