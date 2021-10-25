Погба не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» минимум до апреля

Английский «Манчестер Юнайтед» и Мино Райола, который является агентом полузащитника Поля Погба, приостановили переговоры о продлении контракта игрока с клубом.
Стороны могут сесть за стол переговоров не раньше апреля будущего года. Напомним, что текущее трудовое соглашение француза с МЮ истекает летом 2022 года.
Ранее слухи связывали Погба с переходом в испанский гранд.
который нуждается в опытном хаве в лице француза , зато за сборную летает, раздаёт пасы причём красивые налево и направо получая удовольствие от своей
игры, так давай - досвидос , адью мона ми ,слишком уж история затянулась!!!
который нуждается в опытном хаве в лице француза , зато за сборную летает, раздаёт пасы причём красивые налево и направо получая удовольствие от своей
игры, так давай - досвидос , адью мона ми ,слишком уж история затянулась!!!
В тоже самое время, Ван де Беку будет сказано, что "посиди на лавочке ещё сезон, а то мы тут пока не решили, нужен ты нам или нет. Пару лет посидел - посидишь ещё годик, карьера ведь длинная..." =)))
Не понимаю почему Погба не сослан в дубль ещё месяц назад? - там бы и рекламировал свои веганские бутсы. А так - МЮ все делает в интересах Погба и Райолы. =))
В тоже самое время, Ван де Беку будет сказано, что "посиди на лавочке ещё сезон, а то мы тут пока не решили, нужен ты нам или нет. Пару лет посидел - посидишь ещё годик, карьера ведь длинная..." =)))
Не понимаю почему Погба не сослан в дубль ещё месяц назад? - там бы и рекламировал свои веганские бутсы. А так - МЮ все делает в интересах Погба и Райолы. =))