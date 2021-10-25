Погба не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» минимум до апреля

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вчера, 21:02

Английский «Манчестер Юнайтед» и Мино Райола, который является агентом полузащитника , приостановили переговоры о продлении контракта игрока с клубом.

Стороны могут сесть за стол переговоров не раньше апреля будущего года. Напомним, что текущее трудовое соглашение француза с МЮ истекает летом 2022 года.

Ранее слухи связывали Погба с переходом в испанский гранд.