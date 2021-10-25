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Погба не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» минимум до апреля

вчера, 21:02

Английский «Манчестер Юнайтед» и Мино Райола, который является агентом полузащитника Поля Погба, приостановили переговоры о продлении контракта игрока с клубом.

Стороны могут сесть за стол переговоров не раньше апреля будущего года. Напомним, что текущее трудовое соглашение француза с МЮ истекает летом 2022 года.

Ранее слухи связывали Погба с переходом в испанский гранд.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:03, ред.
он то и при Жозике не особо старался. САФ лично от него ещё в детстве избавился,но кое кому он приглянулся за 120 евро.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:01
так что останетесь без Погба.без его причёсок и красных карточек. Ну или давайте хорошую зарплату и агентские платите,всё таки игрок ключевой, вся игра возле него строится.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:21
Ушёл бы в этот самый испанский гранд!!!
parviz babadzhanov
parviz babadzhanov
сегодня в 05:48
Гоните его прямо сейчас 3 не нужен
ОПС
ОПС
сегодня в 04:22
Это его дело.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:43
Может во главе Франции тренер, а во главе МЮ непонятный тип? Может дело в этом?!
shur
shur
вчера в 22:43
...самое смешное в этой истории не желание выкладываться на полную за клуб,
который нуждается в опытном хаве в лице француза , зато за сборную летает, раздаёт пасы причём красивые налево и направо получая удовольствие от своей
игры, так давай - досвидос , адью мона ми ,слишком уж история затянулась!!!
shlifen
shlifen
вчера в 22:26
А ДО Апреля Сульшер будет стабильно наигрывать его в основе, исправно обеспечивая Поля игровой практикой, чтобы он НЕ ДАЙ БОГ НЕ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ перед переходом в новый клуб летом.

В тоже самое время, Ван де Беку будет сказано, что "посиди на лавочке ещё сезон, а то мы тут пока не решили, нужен ты нам или нет. Пару лет посидел - посидишь ещё годик, карьера ведь длинная..." =)))

Не понимаю почему Погба не сослан в дубль ещё месяц назад? - там бы и рекламировал свои веганские бутсы. А так - МЮ все делает в интересах Погба и Райолы. =))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 22:23
Хоть бы продлил контракт
Анд-м
Анд-м
вчера в 22:06
Выгнать надо эту крысу уже. Особенно после вчерашнего слива 🤬
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:03
Реально все равно уже до него. Не хочет играть, не надо. Пусть хоть бесплатно уходит.
протон
протон
вчера в 21:29
Пусть уходит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:27
А первого апреля скажет, что продлит, но это будет шуткой))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:13
Снова негр, что то задумал.
beefs
beefs
вчера в 21:04
на родину потянуло...
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