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«Милан» близок к продлению контракта с Кьером

вчера, 18:04

Итальянский «Милан» и Симон Кьер в ближайшее время продлят трудовое сотрудничество.

Новое соглашение будет действовать до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Официально о сделке могут объявить уже до конца месяца.

Датчанин выступает за «Милан» с 2020 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:52, ред.
Кьер счастлив в Милане, но все еще ждет нового предложения по контракту

Симон Кьер настаивает на том, что он счастлив в «Милане», но сообщил, что он еще не получил предложения о новом контракте от «россонери».

Текущий договор капитана сборной Дании с клубом истекает в июне 2022 года.

Кьер, который прибыл из Севильи по первоначальной кредитной сделке в январе 2020 года, провел за «Милан» 63 матча во всех соревнованиях.

Четыре из этих матчей состоялись в Серии А в этом сезоне, и его уверенные выступления в центре обороны помогли команде Стефано Пиоли занять второе место.

Хотя он еще не получил официальное предложение, 32-летний игрок надеется продлить свое пребывание в Сан-Сиро.

«Я очень рад быть здесь [в Милане]», - сказал центральный защитник.

«Я чувствую себя хорошо, мне нравится играть, и я наслаждаюсь жизнью в Милане. Клуб знает мою позицию и мнение по этому поводу.

«Когда они захотят решить проблему, они знают, что могут позвонить мне».
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:41
И тут Милан пытается сэкономить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:40
Наверное это правильно
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:14
А может ничего лучшего на эту позицию найти не могут.
beefs
beefs
вчера в 18:09
продлевают, значит подходит...
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