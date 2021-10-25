«Милан» близок к продлению контракта с Кьером

Итальянский «Милан» и Симон Кьер в ближайшее время продлят трудовое сотрудничество.
Новое соглашение будет действовать до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Официально о сделке могут объявить уже до конца месяца.
Датчанин выступает за «Милан» с 2020 года.
Симон Кьер настаивает на том, что он счастлив в «Милане», но сообщил, что он еще не получил предложения о новом контракте от «россонери».
Текущий договор капитана сборной Дании с клубом истекает в июне 2022 года.
Кьер, который прибыл из Севильи по первоначальной кредитной сделке в январе 2020 года, провел за «Милан» 63 матча во всех соревнованиях.
Четыре из этих матчей состоялись в Серии А в этом сезоне, и его уверенные выступления в центре обороны помогли команде Стефано Пиоли занять второе место.
Хотя он еще не получил официальное предложение, 32-летний игрок надеется продлить свое пребывание в Сан-Сиро.
«Я очень рад быть здесь [в Милане]», - сказал центральный защитник.
«Я чувствую себя хорошо, мне нравится играть, и я наслаждаюсь жизнью в Милане. Клуб знает мою позицию и мнение по этому поводу.
«Когда они захотят решить проблему, они знают, что могут позвонить мне».
Симон Кьер настаивает на том, что он счастлив в «Милане», но сообщил, что он еще не получил предложения о новом контракте от «россонери».
Текущий договор капитана сборной Дании с клубом истекает в июне 2022 года.
Кьер, который прибыл из Севильи по первоначальной кредитной сделке в январе 2020 года, провел за «Милан» 63 матча во всех соревнованиях.
Четыре из этих матчей состоялись в Серии А в этом сезоне, и его уверенные выступления в центре обороны помогли команде Стефано Пиоли занять второе место.
Хотя он еще не получил официальное предложение, 32-летний игрок надеется продлить свое пребывание в Сан-Сиро.
«Я очень рад быть здесь [в Милане]», - сказал центральный защитник.
«Я чувствую себя хорошо, мне нравится играть, и я наслаждаюсь жизнью в Милане. Клуб знает мою позицию и мнение по этому поводу.
«Когда они захотят решить проблему, они знают, что могут позвонить мне».