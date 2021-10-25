«Милан» близок к продлению контракта с Кьером

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вчера, 18:04

Итальянский «Милан» и в ближайшее время продлят трудовое сотрудничество.

Новое соглашение будет действовать до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Официально о сделке могут объявить уже до конца месяца.

Датчанин выступает за «Милан» с 2020 года.