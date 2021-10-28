Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка в Португалии

1635406046

вчера, 10:27

Нападающему «Манчестер Юнайтед» выставили требование снести часть построек на территории своего особняка в Португалии.

Мэр посёлка Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо сообщил, что Роналду без согласования построил теннисный корт и пристройку:

Он представил нам проект, он был одобрен. Но также он возвел постройки за разрешенными пределами.

Роналду должен снести несогласованные постройки до марта 2022 года.

В сентябре появлялась информация, что Роналду сменил жилье в Манчестере из-за необычной причины.