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Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка в Португалии

вчера, 10:27

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выставили требование снести часть построек на территории своего особняка в Португалии.

Мэр посёлка Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо сообщил, что Роналду без согласования построил теннисный корт и пристройку:

Он представил нам проект, он был одобрен. Но также он возвел постройки за разрешенными пределами.

Роналду должен снести несогласованные постройки до марта 2022 года.

В сентябре появлялась информация, что Роналду сменил жилье в Манчестере из-за необычной причины.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:38
А у Златана наоборот бы попросили разрешение
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:36
Хам он и есть хам.
112910415
112910415
вчера в 11:28
надо думать, договорятся
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:27
государство, в котором работает закон.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:15
КР будет легче выкупить лишние квадраты земли, которые он занял и ничего не сносить и все останутся довольны. Собственно говоря, мэр посёлка к этому и клонит, говоря о сносе построек.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:41
Устойчивая привычка жить вне социума и законов "злобного налогонеплательщика",вышедшего из грязи в князи. Ничего нового,наши ровно такие же.
Legend 6
Legend 6
вчера в 10:36
И музей с его мусором ненужным тоже пусть сносит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:34
Рональду то строит то сносит.
ДСА
ДСА
вчера в 10:31
Да быть такого не может!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:29
Главенство Закона для всех, не взирая на заслуги и звания.
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