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Ванда Нара сообщила о возобновлении отношений с Икарди

вчера, 10:06

Ванда Нара, агент и супруга нападающего ПСЖ Мауро Икарди, в своём инстаграме сообщила, что пара снова находится в отношениях.

Фотографии, которые я загружала в последние месяцы, показывают, насколько мы счастливы. От того, что произошло, мне было очень больно. Я каждый день просила Мауро о разводе. Когда он понял, что пути назад нет, он сказал мне, что мы не можем так продолжать, что если разлука — единственный способ положить конец такой боли, то мы должны это сделать.

Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро принял все условия, и мы подписали договор. На следующий день он написал мне письмо, которого мне никто никогда не писал: «Я дал тебе всё, и у тебя есть всё, я надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым». И тут я кое-что поняла: имея всё, я ничего не имею, если я не с ним.

Я уверена, что этот тяжелый момент, который мы переживаем, укрепит нас как пару и как семью. Важно то, что у нас обоих была возможность положить конец нашей 8-летней истории, но, устав от слёз, мы снова выбрали друг друга. Я люблю тебя, Мауро Икарди.

Напомним, что Ванда Нара рассказала об измене со стороны Икарди. Аргентинец пропустил несколько тренировок ПСЖ, пытаясь восстановить отношения с супругой.

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milanetto9
milanetto9
сегодня в 11:41
идиотина
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 11:26
100% Ванда сама организовала эту измену, потом вынудила Икарди переписать ВСЁ на неё и снова с ним сошлась
ДСА
ДСА
вчера в 10:42
Врагу не пожелаешь такую жену.
pmnefj6bs7z4
pmnefj6bs7z4
вчера в 10:38
Очень футбольная новость
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 10:10
Икарди, конечно, зашкварился романом с порноактрисой Вандой Нара. На просторах интернета можно найти полно роликов, как ее шпехают сотни мужиков.
Я, конечно, понимаю, что деньги правят балом, но знать, что твой благоверную ипли сотни и тысячи-как-то не по себе.
112910415
112910415
вчера в 10:09
"Мауро принял все условия" ... ну, как всегда
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