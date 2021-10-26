Ванда Нара сообщила о возобновлении отношений с Икарди

Ванда Нара, агент и супруга нападающего ПСЖ , в своём инстаграме сообщила, что пара снова находится в отношениях.

Фотографии, которые я загружала в последние месяцы, показывают, насколько мы счастливы. От того, что произошло, мне было очень больно. Я каждый день просила Мауро о разводе. Когда он понял, что пути назад нет, он сказал мне, что мы не можем так продолжать, что если разлука — единственный способ положить конец такой боли, то мы должны это сделать.

Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро принял все условия, и мы подписали договор. На следующий день он написал мне письмо, которого мне никто никогда не писал: «Я дал тебе всё, и у тебя есть всё, я надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым». И тут я кое-что поняла: имея всё, я ничего не имею, если я не с ним.

Я уверена, что этот тяжелый момент, который мы переживаем, укрепит нас как пару и как семью. Важно то, что у нас обоих была возможность положить конец нашей 8-летней истории, но, устав от слёз, мы снова выбрали друг друга. Я люблю тебя, Мауро Икарди.