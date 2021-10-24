Киммих опасается вакцинации от Covid-19

Полузащитник «Баварии» объяснил причину отказа от вакцинации против коронавируса:

У меня присутствуют сомнения по поводу вакцинации, особенно из-за сроков исследования прививки. Осознаю свою ответственность. Я соблюдаю гигиенические меры и сдаю анализы каждые несколько дней.

Каждый должен принять решение сам. Не исключаю, что я вскоре сделаю прививку. Просто у меня все еще существуют некоторые опасения.