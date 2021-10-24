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Киммих опасается вакцинации от Covid-19

вчера, 08:26

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих объяснил причину отказа от вакцинации против коронавируса:

У меня присутствуют сомнения по поводу вакцинации, особенно из-за сроков исследования прививки. Осознаю свою ответственность. Я соблюдаю гигиенические меры и сдаю анализы каждые несколько дней.

Каждый должен принять решение сам. Не исключаю, что я вскоре сделаю прививку. Просто у меня все еще существуют некоторые опасения.

Ранее коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 17:22, ред.
Люди все разные настолько, что кому то пофигу ковид, кому то пофигу прививка от ковида...
Romeo 777
Romeo 777 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:58
Ну, тут смотря ещё кто тупоголовые...
А так, «Вакцинируйтесь» хоть каждый день, нааа здоровье 😉
Союзник противников
Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:07
Кошёлку готовь.Посмеёмся вместе.
Союзник противников
Союзник противников ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:07
ПРавильно,тупоголовых надо по-европейски(где давно это сделано) загонять в счастье.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:23
У нас в РФ наверно только процентов 20-30 по собственному желанию привились, остальных по работе заставили и заставляют по сей день, и многие так же просто купили не делая по факту «вакцину». И с 25 октября у нас посещение торговых центров, спорт залов, заведений общественного питания и т.п. строго по QR коду, подталкивают население на принудительную «вакцинацию».
juvenale
juvenale
вчера в 11:34
голова у кимиха есть
Брулин
Брулин
вчера в 10:49
В Испании Конституционный Суд признал незаконными штрафы за нарушения по ранее введённой изоляции населения. Будут всё возвращать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:42
Он не один в своих сомнениях
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:39, ред.
Праль-на,лучше сдохнуть в мучениях досрочно,но без жабр,чешуи и утраты репродуктивной способности через 70 лет...
ОПС
ОПС
вчера в 09:34
Сомненья могут быть у каждого.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:34
это его выбор
Баобаб
Баобаб
вчера в 09:28
Умный парень.
Gahi
Gahi
вчера в 09:17
У каждого есть свой выбор, и каждый сам ответственный перед своим выбором. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:06
Он понимает, что на людях ставят эксперимент.
112910415
112910415
вчера в 09:01
и это разумная позиция
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:50
Правильный подход к выбору.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:46
Киммих не один в обществе несогласных, у нас в стране 90% не хотят вакцинироваться из за этих опасений.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:45
Все правильно сказал...." Каждый должен принять решение сам...."
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:40
У нас бы не сомневался.
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:36
Торопиться не будем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:29
И правильно делает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:28
Кимих не бойся, у нас уже половина провакцинировалась!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:28
Надо ему Спутник V подкинуть, чтобы не сомневался 😂😉🤣
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