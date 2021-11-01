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Месси: «Я хотел бы стать спортивным директором „Барселоны“»

вчера, 08:19

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, что однажды хотел бы вернуться в «Барселону».

Когда-то я хотел бы вернуться в «Барселону». Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть полезным. Я хотел бы когда-нибудь стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или в другом месте. Если будет возможность, я хотел бы вернуться в «Барселону» и внести свой вклад в развитие этого клуба, потому что это клуб, который я люблю, и я хотел бы, чтобы он продолжал побеждать, расти и быть одним из лучших в мире.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:58
Важнейшая должность в клубе, ее не легенды должны занимать, а профессиональные менеджеры, или уж хотя бы легенды с менеджерскими задатками.
Не то что в России сразу в ГД и в ЕД.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:02
Тогда точно каталонцев до ручки доведёт, окончательно её обанкротит, потом выкупит и станет её владельцем
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:12
— А как же я?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:52
Играть не умеет теперь хочет стать функционером, чтобы разрушить Барсу до основания, скоро захочет стать президентом Каталонии.
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:57
Вернуться на свою старую должность.
Мatador
Мatador
вчера в 10:51
Не наелся😂😂😂😂😂
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 10:32
Он столько денег из барсы выкачал, что может её уже выкупить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:24
Вот же негодяй...
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:20
А вот этого не надо.
Ты уже фактически им был.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:08
Губа у гнома не дура
112910415
112910415
вчера в 10:02
год-два отыграть достойно ... об этом надо думать !
particular
particular
вчера в 09:31
Вариант размена гетр на пиджак вполне ожидаем... Где и когда - вот вопрос...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:13
Хорошее желание!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 09:09
Месси: Я хочу стать спортивным директором Барсы,так что попрошу вернуть мне мой "сопливчик".
4RT
4RT
вчера в 08:49
Что бы стать спортивным директором одной 63 мало
амурец
амурец
вчера в 08:45
Ещё не все выкачал с Барселоны?
ОПС
ОПС
вчера в 08:43, ред.
Зачем было дергаться из Барсы в ПСЖ если так любит?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:42
Похоже Месси разорил Барселону. Вряд ли его возьмут.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 08:39
Скучает бедняга...
Alex12357
Alex12357
вчера в 08:37
Чего ты тогда полез в ПСЖ,что славы маловато или денег?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:34
Ты сейчас в ПСЖ, а потом возможна МЛС. Годам к 45 может быть...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:30
Ну а почему бы и нет? вполне возможно.
ABir
ABir
вчера в 08:28
Начинает задумываться о завершении карьеры игрока. Лучше сделать это вовремя
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:27
Если хочет, то вернётся и станет...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:27
Всё возможно. Но потом...
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