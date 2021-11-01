Месси: «Я хотел бы стать спортивным директором „Барселоны“»

Нападающий ПСЖ рассказал, что однажды хотел бы вернуться в «Барселону».

Когда-то я хотел бы вернуться в «Барселону». Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть полезным. Я хотел бы когда-нибудь стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или в другом месте. Если будет возможность, я хотел бы вернуться в «Барселону» и внести свой вклад в развитие этого клуба, потому что это клуб, который я люблю, и я хотел бы, чтобы он продолжал побеждать, расти и быть одним из лучших в мире.