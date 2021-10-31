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Ибрагимович — о молодых топ-игроках: «Мбаппе, Холанд и Златан»

вчера, 14:42

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мне нравится Мбаппе, но он всё ещё находится в зоне комфорта. Он должен чувствовать вкус крови, он должен окружать себя людьми, которые будут говорить ему, что он не лучший игрок и что он всё ещё должен играть лучше.

Мбаппе находится в десятке лучших игроков мира. Есть много игроков, которые долгое время были в числе лучших в молодом возрасте... Есть ещё Холанд и Ибрагимович.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:55
В таком случае Ибра будет играть вечно, ибо никто не решится его выгнать
memphis
memphis
вчера в 16:43
Дзюбу забыл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:38
Мне тоже Мбаппе нравится!
1bear
1bear
вчера в 15:48
Златан - весёлый парень !!!
shur
shur
вчера в 15:46, ред.
...согласен, поиграй в АПЛ , получи полный пакет подкатов, толчков и ударов,
вот тогда скромнее будет, хотя он нам в Мадриде целёхонький нужен!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:59
А он юмором...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:59
Даааа... скромность украшает человека, но только не Златана...:))))
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