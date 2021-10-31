Ибрагимович — о молодых топ-игроках: «Мбаппе, Холанд и Златан»

Нападающий «Милана» поделился мнением об игре нападающего ПСЖ .

Мне нравится Мбаппе, но он всё ещё находится в зоне комфорта. Он должен чувствовать вкус крови, он должен окружать себя людьми, которые будут говорить ему, что он не лучший игрок и что он всё ещё должен играть лучше.

Мбаппе находится в десятке лучших игроков мира. Есть много игроков, которые долгое время были в числе лучших в молодом возрасте... Есть ещё Холанд и Ибрагимович.