РФС закрыл фанатский сектор «Газпром Арены» из-за поведения фанатов...

КДК РФС наказал «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче РПЛ с «Динамо» (4:1).
За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на 1 ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года.
Ранее этот сектор «Газпром Арены» был закрыт условно с испытательным сроком до конца сезона за поведение фанатов на матче со «Спартаком» (7:1).
КДК РФС наказал «Спартак» за поведение болельщиков на матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ г. Москва на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 (трибуна В) стадиона „Спартак“ на 1 (один) ближайший домашний матч условно.
Установить испытательный срок для ФК „Спартак-Москва“ г. Москва до конца сезона 2021-2022 гг.
В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ г. Москва на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС."(С)
Культурная столица у нас, makkie, культурная. Вам до Питера, как до Китая раком. Ты хоть за новостями следи внимательнее, чтобы не позориться.
КДК РФС наказал «Спартак» за поведение болельщиков на матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ г. Москва на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 (трибуна В) стадиона „Спартак“ на 1 (один) ближайший домашний матч условно.
Установить испытательный срок для ФК „Спартак-Москва“ г. Москва до конца сезона 2021-2022 гг.
В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ г. Москва на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС."(С)
Культурная столица у нас, makkie, культурная. Вам до Питера, как до Китая раком. Ты хоть за новостями следи внимательнее, чтобы не позориться.
Они не понимают, их не понимают... Клубы вынуждены терпеть их как данность, ибо, иногда они своими действиями заполняют пустоту в информационном поле и создают некоторый фон популярности...
Они не понимают, их не понимают... Клубы вынуждены терпеть их как данность, ибо, иногда они своими действиями заполняют пустоту в информационном поле и создают некоторый фон популярности...
Все твои аргументы, это бравирование цитатой Пушкина? Браво! В целом твоя позиция мне понятна. "Дайте мне просто спокойно поработать на моей низкооплачиваемой работе, я на все согласен. Я готов смиряться с любой несправедливостью, с любой властью, с любыми репрессивными законами, только дайте мне мою серенькую жизнь как-нибудь прожить.". Продолжай в том же духе.
Все твои аргументы, это бравирование цитатой Пушкина? Браво! В целом твоя позиция мне понятна. "Дайте мне просто спокойно поработать на моей низкооплачиваемой работе, я на все согласен. Я готов смиряться с любой несправедливостью, с любой властью, с любыми репрессивными законами, только дайте мне мою серенькую жизнь как-нибудь прожить.". Продолжай в том же духе.
- А они что, не могут купить новые билеты и собраться в другом секторе??? Да ещё на таком большом стадионе... Да ещё когда нет аншлага... Хрень какая-то, а не новость...
- А они что, не могут купить новые билеты и собраться в другом секторе??? Да ещё на таком большом стадионе... Да ещё когда нет аншлага... Хрень какая-то, а не новость...
"Живая власть для черни ненавистна,она любить умеет только мёртвых".А.С.Пушкин драма "Борис ГОдунов".
"Живая власть для черни ненавистна,она любить умеет только мёртвых".А.С.Пушкин драма "Борис ГОдунов".
это беда не большая
это беда не большая
1.Закрыть фанатский сектор "Газпром-АРены".
2.Закрыть стадион и переоформить условия аренды(1 рубль) для ФК"Зенит".
3.Передать ОАО"Газпром" под полный контроль государства в интересах населения всей страны.
4.Провести санацию всех структур ФК "Зенит" с привлечением контрольных и надзорных органов государственной власти.
5.По устранении выявленных ошибок в ходе реализации п.4 данного Постановления,провести аналогичные действия в отношении остальных четырнадцати государственных футбольных клубов.
6.Оказать материальную поддержку единственному частному клубу РПЛ,при условии выполнения пункта о увольнении тренерского штаба под руководством В.М.Гончаренко.
1.Закрыть фанатский сектор "Газпром-АРены".
2.Закрыть стадион и переоформить условия аренды(1 рубль) для ФК"Зенит".
3.Передать ОАО"Газпром" под полный контроль государства в интересах населения всей страны.
4.Провести санацию всех структур ФК "Зенит" с привлечением контрольных и надзорных органов государственной власти.
5.По устранении выявленных ошибок в ходе реализации п.4 данного Постановления,провести аналогичные действия в отношении остальных четырнадцати государственных футбольных клубов.
6.Оказать материальную поддержку единственному частному клубу РПЛ,при условии выполнения пункта о увольнении тренерского штаба под руководством В.М.Гончаренко.