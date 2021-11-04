РФС закрыл фанатский сектор «Газпром Арены» из-за поведения фанатов...

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вчера, 13:42

КДК РФС наказал «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче РПЛ с «Динамо» (4:1).

За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на 1 ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года.

Ранее этот сектор «Газпром Арены» был закрыт условно с испытательным сроком до конца сезона за поведение фанатов на матче со «Спартаком» (7:1).