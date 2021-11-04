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РФС закрыл фанатский сектор «Газпром Арены» из-за поведения фанатов

вчера, 13:42

КДК РФС наказал «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче РПЛ с «Динамо» (4:1).

За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на 1 ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года.

Ранее этот сектор «Газпром Арены» был закрыт условно с испытательным сроком до конца сезона за поведение фанатов на матче со «Спартаком» (7:1).

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УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:16
Ай яй яй культурная столица а так себя ведут. Некрасиво.
n272nm
n272nm ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:42, ред.
    За скандирование зрителями ненормативной лексики... культурная столица расширяет бескультурные горизонты...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:38
    Надо вообще закрыть футбол у них...))))
    протон
    протон
    вчера в 18:24
    А приезжих то из московии штрафанули? Ах, да. Они ж замолчали уже в середине первого...)))
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 18:10, ред.
      makkie
      makkie
      вчера в 17:56
      Сразу видно культурную столицу 😉
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      вчера в 17:31
        particular
        particular
        вчера в 17:14
        Ортодоксальный фанатизм - это не более, чем околофутболье...
        Они не понимают, их не понимают... Клубы вынуждены терпеть их как данность, ибо, иногда они своими действиями заполняют пустоту в информационном поле и создают некоторый фон популярности...
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        вчера в 16:47
        Газпром пора национализировать.
        Igo0rek
        Igo0rek ответ Союзник противников (раскрыть)
        вчера в 16:38
          Garrincha58
          Garrincha58
          вчера в 16:15
          теперь у ННовгорода есть шанс выиграть у Зенита у них на стадионе
          Mangur
          Mangur
          вчера в 15:55
          Разумное решение .Но слабоватое. Строже надо.
          VeniaminS
          VeniaminS
          вчера в 15:49
          Правильно,наказывать надо,пусть воспитывают.
          BoryaSemenovBarnaul
          BoryaSemenovBarnaul
          вчера в 15:31
          Через сколько откроют? Через час, два, через день?
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          вчера в 15:24
          Фанатский сектор Зенита ещё и Дзюбу постоянно освистывает
          SHMEL
          SHMEL ответ Хиромант (раскрыть)
          вчера в 15:16
          У них у всех практически абонементы, а купить билет-новые траты.
          SHMEL
          SHMEL
          вчера в 15:15
          Ну может так научатся себя вести более менее цивилизованно, хотя это не только у зенита так, а у всех больших клубов.
          Хиромант
          Хиромант
          вчера в 15:07
          РФС закрыл фанатский сектор «Газпром Арены» из-за поведения фанатов...

          - А они что, не могут купить новые билеты и собраться в другом секторе??? Да ещё на таком большом стадионе... Да ещё когда нет аншлага... Хрень какая-то, а не новость...
          Союзник противников
          Союзник противников ответ Igo0rek (раскрыть)
          вчера в 14:29
            Союзник противников
            Союзник противников ответ морозз (раскрыть)
            вчера в 14:27
            Так и вас куснули параллельно так же,с такими же ощущениями неудобства для Арнольдыча.Раз в кафе не сходит с Заремой,кофейка попить.
            морозз
            морозз
            вчера в 14:21
            Комариный укус в ляжку Газпрома, смешно!
            Igo0rek
            Igo0rek ответ Союзник противников (раскрыть)
            вчера в 14:18
            Передать Газпром государству при действующей власти? Населению не перепадет ни копеечки, и никаких интересов народа не будут учитываться.
            Igo0rek
            Igo0rek
            вчера в 14:16
            Вектор продвижения России в сторону Северной Кореи уже давно виден невооруженным глазом. Скоро на фанатских трибунах люди будут как в театре сидеть. Ну зато доблестный, высоконравственный кузьмич сможет привести своих жену и детей, и чтобы они не услышали там ненормативную лексику. Его же дети кроме как на стадионе нигде не смогут услышать мат... Цирк!
            berda2003
            berda2003
            вчера в 14:13
              112910415
              112910415
              вчера в 14:07
              в рядовом матче ...
              это беда не большая
              Ironigor
              Ironigor
              вчера в 14:04
              Вот и бомжам досталось.
              Союзник противников
              Союзник противников
              вчера в 14:04
              ПРавильные действия РФС по оздоровлению российского футбола :
              1.Закрыть фанатский сектор "Газпром-АРены".
              2.Закрыть стадион и переоформить условия аренды(1 рубль) для ФК"Зенит".
              3.Передать ОАО"Газпром" под полный контроль государства в интересах населения всей страны.
              4.Провести санацию всех структур ФК "Зенит" с привлечением контрольных и надзорных органов государственной власти.
              5.По устранении выявленных ошибок в ходе реализации п.4 данного Постановления,провести аналогичные действия в отношении остальных четырнадцати государственных футбольных клубов.
              6.Оказать материальную поддержку единственному частному клубу РПЛ,при условии выполнения пункта о увольнении тренерского штаба под руководством В.М.Гончаренко.
              beefs
              beefs
              вчера в 13:49, ред.
              давай, ребята, переплюньте фанатов Спартака
              YVG
              YVG
              вчера в 13:46
              С Нижним Новгородом можно и закрыть.
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