2 сектора «Зенита» условно закрыты на 1 матч за поведение фанатов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие меры приняла организация в отношении «Зенита» и «Спартака» из-за поведения их болельщиков во время матча 12-го тура РПЛ.
«Зенит» за скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» – на 80 тысяч рублей.
- Нет
- Потом расскажу.....просто бомба...))
- Нет
- Потом расскажу.....просто бомба...))
Звучит, как издёвка, два угловых сектора на пятьсот человек в то время, когда Роспотребнадзор ограничивает посещаемость до тридцати процентов от общего числа зрительских мест эти пятьсот по любому попадут в число запрещённых.
Для эффективной борьбы с хулиганами необходимо вводить паспорта болельщиков с обязательной их регистрацией и билеты реализовывать только по этим паспортам, как было на ЧМ-2018, тогда и отслеживать нарушителей будет проще и соответственно применять меры административного воздействия на них, а злостных пожизненно лишать права посещать спортивные мероприятия, а не наказывать клубы за поведение их фанатов. Болейте за своих, а не против чужих!
Звучит, как издёвка, два угловых сектора на пятьсот человек в то время, когда Роспотребнадзор ограничивает посещаемость до тридцати процентов от общего числа зрительских мест эти пятьсот по любому попадут в число запрещённых.
Для эффективной борьбы с хулиганами необходимо вводить паспорта болельщиков с обязательной их регистрацией и билеты реализовывать только по этим паспортам, как было на ЧМ-2018, тогда и отслеживать нарушителей будет проще и соответственно применять меры административного воздействия на них, а злостных пожизненно лишать права посещать спортивные мероприятия, а не наказывать клубы за поведение их фанатов. Болейте за своих, а не против чужих!
зная всё заранее:
у«Зенита»всё условно.
даже наказания...
зная всё заранее:
у«Зенита»всё условно.
даже наказания...