2 сектора «Зенита» условно закрыты на 1 матч за поведение фанатов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие меры приняла организация в отношении «Зенита» и «Спартака» из-за поведения их болельщиков во время матча 12-го тура РПЛ .

«Зенит» за скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» – на 80 тысяч рублей.