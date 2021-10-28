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2 сектора «Зенита» условно закрыты на 1 матч за поведение фанатов

вчера, 18:43
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие меры приняла организация в отношении «Зенита» и «Спартака» из-за поведения их болельщиков во время матча 12-го тура РПЛ.

«Зенит» за скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» – на 80 тысяч рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:50, ред.
- Слышал новый анекдот..про 70 тысяч ??
- Нет
- Потом расскажу.....просто бомба...))
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:48, ред.
"...наказали условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром Арена» на один матч. "
Звучит, как издёвка, два угловых сектора на пятьсот человек в то время, когда Роспотребнадзор ограничивает посещаемость до тридцати процентов от общего числа зрительских мест эти пятьсот по любому попадут в число запрещённых.
Для эффективной борьбы с хулиганами необходимо вводить паспорта болельщиков с обязательной их регистрацией и билеты реализовывать только по этим паспортам, как было на ЧМ-2018, тогда и отслеживать нарушителей будет проще и соответственно применять меры административного воздействия на них, а злостных пожизненно лишать права посещать спортивные мероприятия, а не наказывать клубы за поведение их фанатов. Болейте за своих, а не против чужих!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:44
Мы в России дышем ровно,
зная всё заранее:
у«Зенита»всё условно.
даже наказания...
Девижн
Девижн
вчера в 21:24
А чем отличаются между собой "Ландскрона" и "Вираж"?
протон
протон
вчера в 21:14
Расскажите, а кто знает, куда идут эти штрафы, кто контролирует их расходование? Методички не предлагать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:35
Ну это не страшно!
makkie
makkie
вчера в 19:48
Дзюбу полоскали наверное )))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:59
Знают кого штрафовать и насколько.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:55
Это ещё мало оштрафовали.
shlomo
shlomo
вчера в 18:53
Ну тут палочка то о двух концах.....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:50
Зенитовцы от радости матерились и их наказали, а вот к спартачам отнеслись с пониманием... ну как тут не материться...
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