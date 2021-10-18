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УЕФА хочет наказать сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

вчера, 10:57
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует наказать сборную Англии за поведение фанатов в финальном матче Евро-2020 со сборной Италии.

Перед началом поединка более сотни болельщиков, не имевших билетов на эту игры, пытали прорваться на стадион «Уэмбли». Также во время игры были зафиксированы нарушения общественного порядка, выбегание на поле, выбрасывание предметов и поджигание фейерверков.

УЕФА сегодня примет решение в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA). Ожидается, что сборная Англии должна будет сыграть один домашний поединок при пустых трибунах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:33
Топ Решение! Еще пускай вместо одного на два колена встают!
h8you
h8you
вчера в 16:48
их уже итальянцы наказали,унизив их на их же поле
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 16:08
Мусорная нация, мусорный их чемпионат.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:28
Можно и наказать)))
1bear
1bear
вчера в 15:08
нужно наказывать,но не накажут
rpfjmzaa6k5f
rpfjmzaa6k5f
вчера в 14:34
Забыли видать эйзельскую трагедию нагличанские морды
berda2003
berda2003
вчера в 14:24
надо быть полными 14ками, чтобы наказывать самого себя, так пожурят: трибуны, итак скоро закроют, вот и проведут какой-нибудь товарищеский матч без зрителей...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:19
Наказать надо,фанаты там бешенные.
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:53
Потому что уефа это английские подстилки
112910415
112910415
вчера в 12:55
непременно следует наказать
Союзник противников
Союзник противников ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:35
РИторический вопрос,на который ты сам дал ответ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:34
Как сурово! Против шейхов из Мелкобритании УЕФА-жалкая контора по распилу средств.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 12:15
Катёнок буржуев нужно наказать. Им всё можно что ли !!!
Gahi
Gahi
вчера в 12:02, ред.
Что-то долго УЕФА принимает по этому поводу наказание, мало того что после матча были беспорядки так это все вылилось на улицы Лондона и ещё футболистам угрожали расправой за то что те не забили пенальти, а также с расовой неприязней отдельных болельщиков к тем кто промахнулся с одиннадцатиметровой отметки. А вот сборную Венгрию быстро наказали за какие-то выкрики на стадионе. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение болельщиков во время матчей группового этапа Евро-2020. Команда была наказана проведением трёх матчей без зрителей, один из которых — условно. При этом испытательный срок будет действовать два года с даты принятия решения. Также венгерская сборная оштрафована на €100 тыс. и обязана была на матчах без зрителей вывесить баннер Equal Game («Равная игра»). Так что будет очень интересно как поступят с хозяйкой полуфиналов и финала Евро-2020 на фоне наказания сборной Венгрии. Удачи Всем и болейте только футболом.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:54, ред.
Тут даже рассматривать не надо, надо брать и наказывать...
Вон Венгров наказали же, если я не ошибаюсь на 2 матча сборной без зрителей...почему их можно наказывать а англичан нет...?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:46
Если эту конченную страну отстранят от участия в турнире вся Европа будет рада.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:20
Нечего тут рассматривать.... наказать и все...
drug01
drug01
вчера в 11:20
Это всё слова
Cat01
Cat01
вчера в 11:20
Хочет но. Не накажет!!!
.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:19
Давно пора, чё так долго тянули
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:11
Надо не смотреть а наказывать
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 11:10
я думаю это жест доброй воли в отношении фанатов, которым не придется смотреть на убогое зрелище под названием "игра сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта"
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:59
Англичанам не привыкать страдать из-за фанатов.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:58
Их уже рэшфорд и санчо наказали)))
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