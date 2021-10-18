УЕФА хочет наказать сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

1634543874

вчера, 10:57

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) планирует наказать сборную Англии за поведение фанатов в финальном матче Евро-2020 со сборной Италии.

Перед началом поединка более сотни болельщиков, не имевших билетов на эту игры, пытали прорваться на стадион «Уэмбли». Также во время игры были зафиксированы нарушения общественного порядка, выбегание на поле, выбрасывание предметов и поджигание фейерверков.