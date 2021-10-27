Погба пропустит 3 матча АПЛ

Хавбек МЮ Поль Погба дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удаление в игре против «Ливерпуля» (0:5).
Таким образом, француз не сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Уотфордом».
На счету полузащитника в этом сезоне 9 матчей в чемпионате Англии и 7 голевых передач.
Не могу не согласится с подобным высказыванием. С самого первого дня после возвращения Поля в МЮ за рекордные деньги, клуб разве только "на троне не носил Погба по улицам" - всегда старались подстраивать команду и игру под него, а он уже 2 с лишним года только и делает что капризничает и просит его отпустить в Реал/Юве. Теперь же вообще сообщил что о контракте готов говорить только в Апреле (через полгода на секундочку). Лично я бы его сослал в молодёжку, исключил из заявок на все турниры и благополучно о нём забыл.
Райола точно также "растягивал переговоры" о контракте Долларумы, после чего летом просто увёл его бесплатно в ПСЖ. У МЮ хватает игроков и без Погба, а суперзвездой на поле (а не в инстаграме) он так и не стал...
Не могу не согласится с подобным высказыванием. С самого первого дня после возвращения Поля в МЮ за рекордные деньги, клуб разве только "на троне не носил Погба по улицам" - всегда старались подстраивать команду и игру под него, а он уже 2 с лишним года только и делает что капризничает и просит его отпустить в Реал/Юве. Теперь же вообще сообщил что о контракте готов говорить только в Апреле (через полгода на секундочку). Лично я бы его сослал в молодёжку, исключил из заявок на все турниры и благополучно о нём забыл.
Райола точно также "растягивал переговоры" о контракте Долларумы, после чего летом просто увёл его бесплатно в ПСЖ. У МЮ хватает игроков и без Погба, а суперзвездой на поле (а не в инстаграме) он так и не стал...