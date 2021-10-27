Погба пропустит 3 матча АПЛ

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вчера, 18:15

Хавбек МЮ дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удаление в игре против «Ливерпуля» (0:5).

Таким образом, француз не сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Уотфордом».

На счету полузащитника в этом сезоне 9 матчей в чемпионате Англии и 7 голевых передач.