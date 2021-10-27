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Погба пропустит 3 матча АПЛ

вчера, 18:15

Хавбек МЮ Поль Погба дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удаление в игре против «Ливерпуля» (0:5).

Таким образом, француз не сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Уотфордом».

На счету полузащитника в этом сезоне 9 матчей в чемпионате Англии и 7 голевых передач.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:52
Оно и к лучшему! Дичайше переоценённый пешеход с ЧСВ уровня "Бог" и ленью, вылетающей прямо из ушей во время матчей.
sv_1969
sv_1969 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:38
Да Вы правы
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:50
Просто в эти игровые дни у Поля будет стрижка,покраска,маникюр,47юр и шугаринг.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:49
разве что подарить и ещё приплатить. По бегает по Реалам и Юве.а может и ПСЖ,в итоге никому не налдо окажется и скажет ради МЮ готов играть до конца своей карьеры и стать Легендой,только бы ещё за лояльность и верность получить куш.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:48
ПОГБА от РУКОВОДСТВА КЛУБА ещё и ПРЕМИЮ ПОЛУЧИТ,за то что срубил надолго СВОЕГО БРАТА ПО КОЖЕ из ЛИВЕРПУЛЯ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 18:54
По сути МЮ фактически играет без него и, что он или нет особой роли не играет, 100% согласен с таким мнением.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:51
Не понимаю страсть МЮ удерживать этого негра, в любой другой уважающей себя команде давно слили его с потрохами.
Cat01
Cat01
вчера в 18:44
Что поделаешь???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:41
Как раз выпал на матчи АПЛ, определяющие дальнейшую судьбу Сульшера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:37
Давно пора продать негра
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:36
Он просто захотел отдохнуть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:31
Он это заслужил!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:29
ну вот и отпуск нарисовался...:)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:29
Скучно будет без Погбы.
shlifen
shlifen
вчера в 18:28
Как сказал Пол Скоулз сразу после матча "Не думаю что для команды будет проблемой, если Погба больше ни разу не оденет футболку Юнайтед".
Не могу не согласится с подобным высказыванием. С самого первого дня после возвращения Поля в МЮ за рекордные деньги, клуб разве только "на троне не носил Погба по улицам" - всегда старались подстраивать команду и игру под него, а он уже 2 с лишним года только и делает что капризничает и просит его отпустить в Реал/Юве. Теперь же вообще сообщил что о контракте готов говорить только в Апреле (через полгода на секундочку). Лично я бы его сослал в молодёжку, исключил из заявок на все турниры и благополучно о нём забыл.
Райола точно также "растягивал переговоры" о контракте Долларумы, после чего летом просто увёл его бесплатно в ПСЖ. У МЮ хватает игроков и без Погба, а суперзвездой на поле (а не в инстаграме) он так и не стал...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:21
Отдохнёт на халяву.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:16
За дело наказали...
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