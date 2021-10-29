«Астана» сделала заявление по поводу двухлетней дисквалификации Тихонова

«Астана» опубликовала заявление об инциденте, который произошел во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1). Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в конце первого тайма увел команду с поля, но через несколько минут футболисты вернулись. По итогам инцидента российский специалист был дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола (КФФ).
«„Астана“ полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А. В., излишне строгим», — говорится в заявлении «Астаны».
......это не он....это "ребята решили".....
А Андрей невиновный...почти как Рафик...т.е. абсолютно...
Дисквалификацию - в топку...
......это не он....это "ребята решили".....
А Андрей невиновный...почти как Рафик...т.е. абсолютно...
Дисквалификацию - в топку...
Что это вообще за детский сад , пришёл - ушёл !)))
Правильно с ним поступили , и другие чтоб такое не делали.
Что это вообще за детский сад , пришёл - ушёл !)))
Правильно с ним поступили , и другие чтоб такое не делали.
Астана проиграла по делу. Бердыев и Ко, обыграли команду Тихонова по всем статьям. У Астаны, тем более было время для подготовки, в то время, когда Кайрат, проводил тяжёлый матч в ЛК.
Кайрат, вышел в полуфинал Кубка страны, где встретится опять с Астаной. У Тихонова был шанс взять реванш, но похоже, если это и произойдет, то уже без него.
Астана проиграла по делу. Бердыев и Ко, обыграли команду Тихонова по всем статьям. У Астаны, тем более было время для подготовки, в то время, когда Кайрат, проводил тяжёлый матч в ЛК.
Кайрат, вышел в полуфинал Кубка страны, где встретится опять с Астаной. У Тихонова был шанс взять реванш, но похоже, если это и произойдет, то уже без него.