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«Астана» сделала заявление по поводу двухлетней дисквалификации Тихонова

вчера, 09:23

«Астана» опубликовала заявление об инциденте, который произошел во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1). Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в конце первого тайма увел команду с поля, но через несколько минут футболисты вернулись. По итогам инцидента российский специалист был дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«„Астана“ полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А. В., излишне строгим», — говорится в заявлении «Астаны».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:39
Не везет Тихонову- тренеру, отовсюду выгоняют. Вроде послушный, покладистый, но нигде долго не задерживается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:06, ред.
"Понимаю, что игру транслировало телевидение, наверное, задета честь казахстанского футбола, может быть, каких-то людей, но давайте сначала разбираться, что и как было. Назначают рефери, который проводит свой последний матч в жизни, идет борьба за золотые медали, принципиальный матч. Были судейские моменты, и ребята приняли решение уйти с поля. Потому что моментов было достаточно, было негодование ребят с самого начала игры. На 41-й минуте матча был контакт с футболистом, он лежал на поле, и ребята ушли с поля", - сказал Тихонов.

......это не он....это "ребята решили".....
А Андрей невиновный...почти как Рафик...т.е. абсолютно...
Дисквалификацию - в топку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:50
Тихонову надо бы нервишки подлечить!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:54, ред.
Я вообще считаю такие демаршы не приемлемыми .
Что это вообще за детский сад , пришёл - ушёл !)))
Правильно с ним поступили , и другие чтоб такое не делали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:44
Я смотрел этот матч, не знаю, что не понравилось Андрею в судействе но как бы Астана проиграла по делу, могли забить но увы, зря он создал вокруг себя такой негатив тем более в другой стране.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 10:42
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 10:36
    Многовато. Думаю здесь сыграл менталитет руководства КПЛ. Удар по престижу никому не понравится.
    Астана проиграла по делу. Бердыев и Ко, обыграли команду Тихонова по всем статьям. У Астаны, тем более было время для подготовки, в то время, когда Кайрат, проводил тяжёлый матч в ЛК.
    Кайрат, вышел в полуфинал Кубка страны, где встретится опять с Астаной. У Тихонова был шанс взять реванш, но похоже, если это и произойдет, то уже без него.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 10:36
    Увести команду с поля - проявить неуважение к футболу Казахстана. Наказание правомерное и адекватное. Достаточно представить, что тот же Шварц уведёт с поля "Динамо", проявив явное неуважение к Федерации футбола России. Прикажете тогда нянчиться с этим специалистом ?...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 10:22
    Придется Тихонову обратно в Россию ехать.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 10:13
    Казахские законы вытесняют русских.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:55
    Что то слишком жестко.
    beefs
    beefs
    вчера в 09:35
    эх, Андрюха, проиграл дважды....
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 09:31
    С одной стороны Тихонов поступил как мужик (если конечно судья откровенно подсуживал), но с другой стороны он оказался без яиц вынувшись на поле. Это как Федун слово дал, слово забрал. Наверное у них один дух на двоих...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:26
    Карьера Тихонова в Казахстане закончена, посмотрим что дальше будет
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 09:26
    Правда где-то посередине
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