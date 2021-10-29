«Астана» сделала заявление по поводу двухлетней дисквалификации Тихонова

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вчера, 09:23

«Астана» опубликовала заявление об инциденте, который произошел во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1). Главный тренер «Астаны» в конце первого тайма увел команду с поля, но через несколько минут футболисты вернулись. По итогам инцидента российский специалист был дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола ( КФФ ).

«„Астана“ полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А. В., излишне строгим», — говорится в заявлении «Астаны».