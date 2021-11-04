ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Месси восстанавливается после травмы в клинике Мадрида

вчера, 17:48

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:2) из-за повреждения.

Ещё с начала сентября аргентинца беспокоят проблемы с коленом. По этой причине Лео прилетел в Мадрид, где посетил одну из клиник восстановительной терапии.

Все новости
Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе
Сегодня, 14:42 Комментарии9
ОфициальноПСЖ сообщил о травме Кимпембе. Он пропустит матчи сборной Франции
Вчера, 21:37 Комментарии3
ОфициальноПолузащитник «Боруссии» Дортмунд Вольф выбыл из-за травмы до конца ноября
Вчера, 18:45 Комментарии3
Агент Головина: «Саша готов провести за сборную два матча по 90 минут»
Вчера, 18:14 Комментарии11
Официально«Барселона» сообщила о травмах Дембеле и Деста
Вчера, 17:36 Комментарии9
Отец Холанда: «Маловероятно, что Эрлинг сыграет до Рождества»
Вчера, 10:56 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Аршавин зе бест
Аршавин зе бест ответ pele1981 (раскрыть)
сегодня в 08:07
    Франц Кафка
    Франц Кафка
    вчера в 19:56
    Зато КР7 доказывает, что он лучший. И не надо говорить, что он только с пенальти забивает и ногу подставляет или добивает. А что мешает другим столько добивать, подставлять и забивать? КР до сих пор голоден до побед и показывает это своей страстью. На этом точка.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:18
    ПСЖ их не покупал, а подписал как свободных агентов (также Доннарумму и Вейналдума).
    протон
    протон
    вчера в 18:31
    Как же топово закупился ПСЖ)
    Месси не играет, Рамос не играет)
    Федун позавидует таким трансферам)
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:27
    На сегодня Он - Месси кумир многих болельщиков..
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:27
    Игрок отдыхает по полной.
    pele1981
    pele1981
    вчера в 18:17
    Барсу развалил, в ПСЖ посеял раздор, теперь к Реалу подбирается))))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:11
    Да уже доказал,что он игрок одной команды.Теперь вниз,под горку,поэтому травмы,возраст уже смахивают на оправдание нереализованных ожиданий "обчественности".
    Gelious
    Gelious
    вчера в 17:58
    Хорошо, что не в Барселоне. Означало бы скорее всего серьезную травму колена
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100