Месси восстанавливается после травмы в клинике Мадрида

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вчера, 17:48

Нападающий ПСЖ пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:2) из-за повреждения.

Ещё с начала сентября аргентинца беспокоят проблемы с коленом. По этой причине Лео прилетел в Мадрид, где посетил одну из клиник восстановительной терапии.