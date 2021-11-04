Месси восстанавливается после травмы в клинике Мадрида

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:2) из-за повреждения.
Ещё с начала сентября аргентинца беспокоят проблемы с коленом. По этой причине Лео прилетел в Мадрид, где посетил одну из клиник восстановительной терапии.
🚨🚨 EXCLUSIVA #JUGONES 🚨🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2021
💣💥 MESSI ESTÁ EN MADRID en
una clínica de terapia regenerativa. pic.twitter.com/B8ZIsj4c0Q
Месси не играет, Рамос не играет)
Федун позавидует таким трансферам)
Месси не играет, Рамос не играет)
Федун позавидует таким трансферам)