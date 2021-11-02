В ПСЖ рассчитывают, что Рамос дебютирует после перерыва на матчи сборных

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вчера, 09:02

Защитник ПСЖ всё ещё продолжает восстановление после травмы.

Испанец пока не дебютировал в составе парижан. В ПСЖ надеются, что защитник сможет впервые выйти на поле за парижский клуб в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта», который состоится 20 ноября.

Таким образом, Рамос пропустит игры против «Лейпцига» в Лиге чемпионов и «Бордо» в чемпионате Франции. У Серхио будет дополнительное время на восстановление во время перерыва на матчи сборных.