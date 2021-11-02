В ПСЖ рассчитывают, что Рамос дебютирует после перерыва на матчи сборных

Защитник ПСЖ Серхио Рамос всё ещё продолжает восстановление после травмы.
Испанец пока не дебютировал в составе парижан. В ПСЖ надеются, что защитник сможет впервые выйти на поле за парижский клуб в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта», который состоится 20 ноября.
Таким образом, Рамос пропустит игры против «Лейпцига» в Лиге чемпионов и «Бордо» в чемпионате Франции. У Серхио будет дополнительное время на восстановление во время перерыва на матчи сборных.
На мой взгляд, такой игрок, "боец", лидер очень бы смог бы помочь ПСЖ в играх ЛЧ, и особенно в матчах плей-офф ЛЧ, где слабых соперников не бывает.
На мой взгляд, такой игрок, "боец", лидер очень бы смог бы помочь ПСЖ в играх ЛЧ, и особенно в матчах плей-офф ЛЧ, где слабых соперников не бывает.
Рамос подписал двухлетний контракт с ПСЖ в качестве свободного агента после того, как покинул «Реал» после 16 сезонов и 11 главных трофеев, включая четыре титула Лиги чемпионов.
«Хотя этот вариант не стоит в повестке дня, возможность увольнения не является научной фантастикой», - говорится в сообщении. «Париж предположил, что он смог совершить ошибку при его подписании».
В пятницу спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб хорошо знал о ситуации с Рамосом до того, как подписал с ним контракт.
«Мы знаем, что Рамос получил травму», - сказал Леонардо. «Испанская пресса играет в игры, мы все знали, что у него проблемы. Мы знаем, что здесь происходит».
В настоящее время «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1 с преимуществом в восемь очков и возвращается в игру в среду с поездкой в Германию, чтобы встретиться с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.
Удачи Рамос!
Рамос подписал двухлетний контракт с ПСЖ в качестве свободного агента после того, как покинул «Реал» после 16 сезонов и 11 главных трофеев, включая четыре титула Лиги чемпионов.
«Хотя этот вариант не стоит в повестке дня, возможность увольнения не является научной фантастикой», - говорится в сообщении. «Париж предположил, что он смог совершить ошибку при его подписании».
В пятницу спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб хорошо знал о ситуации с Рамосом до того, как подписал с ним контракт.
«Мы знаем, что Рамос получил травму», - сказал Леонардо. «Испанская пресса играет в игры, мы все знали, что у него проблемы. Мы знаем, что здесь происходит».
В настоящее время «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1 с преимуществом в восемь очков и возвращается в игру в среду с поездкой в Германию, чтобы встретиться с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.
Удачи Рамос!