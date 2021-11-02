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В ПСЖ рассчитывают, что Рамос дебютирует после перерыва на матчи сборных

вчера, 09:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб НантНант20.11.2021 в 19:00 Не начался

Защитник ПСЖ Серхио Рамос всё ещё продолжает восстановление после травмы.

Испанец пока не дебютировал в составе парижан. В ПСЖ надеются, что защитник сможет впервые выйти на поле за парижский клуб в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта», который состоится 20 ноября.

Таким образом, Рамос пропустит игры против «Лейпцига» в Лиге чемпионов и «Бордо» в чемпионате Франции. У Серхио будет дополнительное время на восстановление во время перерыва на матчи сборных.

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протон
протон
вчера в 22:03
Фиорентина тоже надеется
112910415
112910415
вчера в 11:08
дебютирует, наверное, и вскоре завершит карьеру
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:59
ПСЖ рассматривает вопрос о расторжении контракта 35-летнего центрального защитника, с игроком сборной Испании, выигравшим чемпионат мира, все еще находящимся в стороне из-за травмы ноги, полученной на заключительном этапе кампании «Реала» прошлой весной. Серхио Рамос еще не играл за «Пари Сен-Жермен» и, возможно, никогда не сыграет.

Рамос подписал двухлетний контракт с ПСЖ в качестве свободного агента после того, как покинул «Реал» после 16 сезонов и 11 главных трофеев, включая четыре титула Лиги чемпионов.

«Хотя этот вариант не стоит в повестке дня, возможность увольнения не является научной фантастикой», - говорится в сообщении. «Париж предположил, что он смог совершить ошибку при его подписании».

В пятницу спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб хорошо знал о ситуации с Рамосом до того, как подписал с ним контракт.

«Мы знаем, что Рамос получил травму», - сказал Леонардо. «Испанская пресса играет в игры, мы все знали, что у него проблемы. Мы знаем, что здесь происходит».

В настоящее время «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1 с преимуществом в восемь очков и возвращается в игру в среду с поездкой в ​​Германию, чтобы встретиться с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

Удачи Рамос!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:55
В ПСЖ рассчитывают и надеются на С.Рамоса, который имеет огромный опыт, и был в "Реале" ключевым игроком, лидером, который неоднократно, как казалось в безнадёжных ситуациях спасал "Реал" от поражения на последних минутах матча, или забивая мячи в ворота соперника "вырывал" ничьи, в очень важных для "Реала" матчах... Несмотря на то, что С.Рамос пока не играл за ПСЖ, хочется надеяться и верить, что проблемы со здоровьем это временные проблемы, и что он вскоре заиграет на том уровне, на котором он играл за свою бывшую команду -"Реал" Мадрид...
На мой взгляд, такой игрок, "боец", лидер очень бы смог бы помочь ПСЖ в играх ЛЧ, и особенно в матчах плей-офф ЛЧ, где слабых соперников не бывает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:24
Может быть 20 выйдет но скорей всего нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:12
Мечтать не вредно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:12
Интересно посмотреть на Рамоса вне Реала.
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