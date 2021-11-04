«Барселона» сообщила о травмах Дембеле и Деста

Пресс-служба «Барселоны» объявила, что нападающий Усман Дембеле и защитник Сержиньо Дест получили повреждения.
У Дембеле растяжение задней поверхности бедра, а Дест испытывает боли в пояснице. Оба футболиста пропустят матч 13-го тура Ла Лиги против «Сельты». Сроки их возвращения на поле пока неизвестны.
Напомним, что в июне этого года Дембеле перенёс операцию на бедре, из-за которой пропустил четыре месяца. Француз снова вышел на поле после травмы в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоялся 2 ноября, и теперь вновь получил повреждение.
Есть шанс у молодых заявить о себе и ворваться в команду , как это сделали Педри , Гави .
Отыскать усиление в академии и меньше искать усиления летом 🙂
Есть шанс у молодых заявить о себе и ворваться в команду , как это сделали Педри , Гави .
Отыскать усиление в академии и меньше искать усиления летом 🙂
Так же и для Кокорина.
Так же и для Кокорина.
Просто дикий ужас. В каждом матче ломается игрок, а то и несколько. Медперсонал походу тоже на высоком уровне работают.
Просто дикий ужас. В каждом матче ломается игрок, а то и несколько. Медперсонал походу тоже на высоком уровне работают.