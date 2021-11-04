«Барселона» сообщила о травмах Дембеле и Деста

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вчера, 17:36

Пресс-служба «Барселоны» объявила, что нападающий и защитник получили повреждения.

У Дембеле растяжение задней поверхности бедра, а Дест испытывает боли в пояснице. Оба футболиста пропустят матч 13-го тура Ла Лиги против «Сельты». Сроки их возвращения на поле пока неизвестны.

Напомним, что в июне этого года Дембеле перенёс операцию на бедре, из-за которой пропустил четыре месяца. Француз снова вышел на поле после травмы в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоялся 2 ноября, и теперь вновь получил повреждение.