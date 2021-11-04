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«Барселона» сообщила о травмах Дембеле и Деста

вчера, 17:36

Пресс-служба «Барселоны» объявила, что нападающий Усман Дембеле и защитник Сержиньо Дест получили повреждения.

У Дембеле растяжение задней поверхности бедра, а Дест испытывает боли в пояснице. Оба футболиста пропустят матч 13-го тура Ла Лиги против «Сельты». Сроки их возвращения на поле пока неизвестны.

Напомним, что в июне этого года Дембеле перенёс операцию на бедре, из-за которой пропустил четыре месяца. Француз снова вышел на поле после травмы в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоялся 2 ноября, и теперь вновь получил повреждение.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 21:48
Жаль Дембеле.. Может это карма за его тупость и недисциплинированность, не знаю, но видать парню не играть.. Травма через матч.
3ton
3ton ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:10
От этого сезона можно ничего не ждать .
Есть шанс у молодых заявить о себе и ворваться в команду , как это сделали Педри , Гави .
Отыскать усиление в академии и меньше искать усиления летом 🙂
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:46, ред.
дембеле и агуэро-лишний груз, надо от них избавицца
протон
протон
вчера в 18:32
Дембеле надо платить только за проведенное на поле время. Может тогда травм будет меньше?
Так же и для Кокорина.
протон
протон
вчера в 18:31
кто-то удивлен?
ДСА
ДСА
вчера в 18:29
Сплошной лазарет у Барселоны.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:55
Ну и в целом, очень много травм в этом сезоне..
Просто дикий ужас. В каждом матче ломается игрок, а то и несколько. Медперсонал походу тоже на высоком уровне работают.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:53
Барселона ещё хочет продлить контракт с Дембеле)) да он должен закончить карьеру, чтобы не мучиться.. какой контракт с такими частыми травмами? За 4 года толком и не играл) пора уже забить на этого игрока. Окончательно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:44
Дембеле это второй Кокорин)
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