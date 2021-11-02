ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Эриксен вернётся на поле через 2 месяца. Он будет играть в Нидерландах

вчера, 09:33

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в скором времени вернётся на поле.

В июне датчанин перенёс остановку сердца. Ожидается, что Эриксен снова начнёт играть в ближайшие несколько месяцев. Однако полузащитник не сможет выступать в Серии А, потому что в Италии строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.

Вероятно, что Эриксен продолжит карьеру в Нидерландах, где данные правила не такие строгие. Интерес к подписанию датчанина уже проявил «Аякс».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:01
Боец,хотя я бы наверное на его месте подумал хорошенько
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:38
Удачи ему. А завязывать не станет и это понятно. Больше ничем он заниматься не хочет и не может. У нас люди пить не перестают, даже если у них печень вываливается, а тут футбол, страсть всей жизни. Смелое решение. Уверен, он его взвесил и обдумал.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:17
Лучше на его месте завязать с футболом, здоровье дороже
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:22
Интер открыт для того, чтобы позволить Кристиану Эриксену уйти и сыграть в другом месте. Кристиан Эриксен не имеет права играть в Италии в этом сезоне из-за остановки сердца на Евро-2020, но чемпионы Серии А готовы отпустить полузащитника из Дании.

Эриксен перенес остановку сердца во время первого матча турнира своей страны в июне, и на поле ему оказали спасительную помощь. Позже ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) - кардиостимулятор, который может предотвратить фатальную остановку сердца, выполнив толчок для восстановления нормального сердечного ритма.

Франческо Браконаро, член научно-технического комитета итальянской федерации футбола, заявил в августе, что Эриксену не разрешат играть в Италии, если не будет удален ИКД.

«Что касается регистрационных прав игрока Эриксена, следует отметить, что после серьезной травмы, которая произошла во время чемпионата Европы в июне 2021 года, итальянские медицинские власти временно запретили игроку заниматься спортом в текущем сезоне, - сказали в клубе.

«Хотя текущее состояние игрока не соответствует требованиям для достижения спортивной формы в Италии, то же самое может быть достигнуто в других странах, где игрок может возобновить соревновательную деятельность».

Скорейшего выздоровления и удачи, все будет хорошо, я верю!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 10:31
Я думаю всем надо,в первую очередь футболисту, Дэйли Блинд в этом аяксе играет с кардиостимулятором и играет довольно успешно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:14
И кому это надо?
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:13
Зря он возвращается.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:44
Ну и зачем? Может пора заканчивать уже с профессиональным футболом?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:42
Врагу такого не пожелаешь.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:41
Зачем рисковать своим здоровьем
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