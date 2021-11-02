Эриксен вернётся на поле через 2 месяца. Он будет играть в Нидерландах

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в скором времени вернётся на поле.
В июне датчанин перенёс остановку сердца. Ожидается, что Эриксен снова начнёт играть в ближайшие несколько месяцев. Однако полузащитник не сможет выступать в Серии А, потому что в Италии строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.
Вероятно, что Эриксен продолжит карьеру в Нидерландах, где данные правила не такие строгие. Интерес к подписанию датчанина уже проявил «Аякс».
Эриксен перенес остановку сердца во время первого матча турнира своей страны в июне, и на поле ему оказали спасительную помощь. Позже ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) - кардиостимулятор, который может предотвратить фатальную остановку сердца, выполнив толчок для восстановления нормального сердечного ритма.
Франческо Браконаро, член научно-технического комитета итальянской федерации футбола, заявил в августе, что Эриксену не разрешат играть в Италии, если не будет удален ИКД.
«Что касается регистрационных прав игрока Эриксена, следует отметить, что после серьезной травмы, которая произошла во время чемпионата Европы в июне 2021 года, итальянские медицинские власти временно запретили игроку заниматься спортом в текущем сезоне, - сказали в клубе.
«Хотя текущее состояние игрока не соответствует требованиям для достижения спортивной формы в Италии, то же самое может быть достигнуто в других странах, где игрок может возобновить соревновательную деятельность».
Скорейшего выздоровления и удачи, все будет хорошо, я верю!
Эриксен перенес остановку сердца во время первого матча турнира своей страны в июне, и на поле ему оказали спасительную помощь. Позже ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) - кардиостимулятор, который может предотвратить фатальную остановку сердца, выполнив толчок для восстановления нормального сердечного ритма.
Франческо Браконаро, член научно-технического комитета итальянской федерации футбола, заявил в августе, что Эриксену не разрешат играть в Италии, если не будет удален ИКД.
«Что касается регистрационных прав игрока Эриксена, следует отметить, что после серьезной травмы, которая произошла во время чемпионата Европы в июне 2021 года, итальянские медицинские власти временно запретили игроку заниматься спортом в текущем сезоне, - сказали в клубе.
«Хотя текущее состояние игрока не соответствует требованиям для достижения спортивной формы в Италии, то же самое может быть достигнуто в других странах, где игрок может возобновить соревновательную деятельность».
Скорейшего выздоровления и удачи, все будет хорошо, я верю!