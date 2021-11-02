Эриксен вернётся на поле через 2 месяца. Он будет играть в Нидерландах

1635834827

вчера, 09:33

Полузащитник «Интера» в скором времени вернётся на поле.

В июне датчанин перенёс остановку сердца. Ожидается, что Эриксен снова начнёт играть в ближайшие несколько месяцев. Однако полузащитник не сможет выступать в Серии А, потому что в Италии строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.

Вероятно, что Эриксен продолжит карьеру в Нидерландах, где данные правила не такие строгие. Интерес к подписанию датчанина уже проявил «Аякс».