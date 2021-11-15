Чорлука объяснил, почему покинул «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, по какой причине покинул московский клуб.
Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине всё и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».
Ожидал, что предложат контракт, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня всё понятно.
В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Позже стало известно, что хорват войдет в тренерский штаб «Локо», однако в дальнейшем Ведран покинул и новую должность.
Ещё один 3-х летний контракт, безусловно, добавил бы хорвату любви к клубу, но Локо нашёл в себе силы показать зубы прагматизма...
Ещё один 3-х летний контракт, безусловно, добавил бы хорвату любви к клубу, но Локо нашёл в себе силы показать зубы прагматизма...
Везде так...
Есть контракт - есть игрок...
Нет контракта - нет игрока...
Везде так...
Есть контракт - есть игрок...
Нет контракта - нет игрока...
Надо было в Зенит переходить - там всех берут.
Надо было в Зенит переходить - там всех берут.