Чорлука объяснил, почему покинул «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» , ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, по какой причине покинул московский клуб.

Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине всё и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».

Ожидал, что предложат контракт, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня всё понятно.