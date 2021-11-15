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Чорлука объяснил, почему покинул «Локомотив»

вчера, 15:04

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, по какой причине покинул московский клуб.

Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине всё и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».

Ожидал, что предложат контракт, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня всё понятно.

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Позже стало известно, что хорват войдет в тренерский штаб «Локо», однако в дальнейшем Ведран покинул и новую должность.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:47, ред.
Локомотив не предложил. Предложений от других тоже не последовало. Пришлось закончить играть. А то, что хотел играть ТОЛЬКО в Локо, это от лукавого.))
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:40
ушёл и никто сильно не всплакнул..
particular
particular
вчера в 19:27, ред.
В таких случаях игроку надо знать меру, что бы клуб ему не намекал о времени...
Ещё один 3-х летний контракт, безусловно, добавил бы хорвату любви к клубу, но Локо нашёл в себе силы показать зубы прагматизма...
pomor45
pomor45
вчера в 18:08
Лукавит. Обиделся, иначе бы остался в клубе на предложенной должности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:51
Не открытие...
Везде так...
Есть контракт - есть игрок...
Нет контракта - нет игрока...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:50
Ну с Витьком ты счастья не обретёшь,а лишь деньги Галицкого.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:12
Что деньги кончились ?
Надо было в Зенит переходить - там всех берут.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 16:59
на годичный контракт точно мог бы пригодиться. С учетом того что сейчас в Локо Баринову в обороне приходиться впахивать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:18
Надо было Российское гражданство принимать Ю сейчас бы за Россию играл с Хорватией.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:12, ред.
А в чём подвох? Закончился контракт, новый не предложили (не важно по каким причинам) , всё...Тут даже и рассуждать не о чем.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:05
Мог бы ещё пару миллионов заработать.
beefs
beefs
вчера в 16:02
а дома лучше, чего не понятно...
makkie
makkie
вчера в 15:28
Теперь у Локо новый вектор - покупать перспективную молодёжь за любые деньги.
drug01
drug01
вчера в 15:24
Игру закончил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:17
Покинул и покинул, чё распинаться то?
z7gtvsg7x46p
z7gtvsg7x46p
вчера в 15:05
Всё весьма банально
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