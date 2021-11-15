Агент Пашалича поддержал Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией

Агент Марко Налетилич, представляющий интересы игрока сборной Хорватии Марио Пашалича, поддержал защитника Федора Кудряшова, который забил автогол в заключительном матче отборочного этапа ЧМ-2022 между хорватами и сборной России.
Кудряшов сыграл хороший матч, он боролся и выкладывался на все сто. Он совсем неплохо играл. Такой автогол может случиться с любым игроком, с таким полем очень легко ошибиться.
Я убежден, что Россия полетит в Катар и выступит там на чемпионате мира, потому что они заслуживают поехать туда. Я надеюсь и верю в это.
После матча Кудряшов закрыл комментарии в своём инстаграме.
Видать какая-то карма лежит на футболистах, носящих имя Фёдор в нашей сборной, выходящей играть против хорватов. Вчера Фёдор Кудряшов неудачно срезал мяч в свои ворота, после которого хозяева добились нужного им результата для поездки в Катар на ЧМ-2022. А, если вспомнить четвертьфинал мирового первенства в России 2018, между нашей сборной и сборной Хорватии, то и там неудачником встречи был игрок по имени Фёдор, не сумевший поразить ворота хорватов в послематчевых пенальти. Ни на что не намекаю, просто так совпало, а вот случайно или нет, судите сами. Болейте за своих, а не против чужих!
Видать какая-то карма лежит на футболистах, носящих имя Фёдор в нашей сборной, выходящей играть против хорватов. Вчера Фёдор Кудряшов неудачно срезал мяч в свои ворота, после которого хозяева добились нужного им результата для поездки в Катар на ЧМ-2022. А, если вспомнить четвертьфинал мирового первенства в России 2018, между нашей сборной и сборной Хорватии, то и там неудачником встречи был игрок по имени Фёдор, не сумевший поразить ворота хорватов в послематчевых пенальти. Ни на что не намекаю, просто так совпало, а вот случайно или нет, судите сами. Болейте за своих, а не против чужих!
Ну а Черчесов благодарит своего солдата:
Ну а Черчесов благодарит своего солдата: