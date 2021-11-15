Агент Пашалича поддержал Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией

Агент Марко Налетилич, представляющий интересы игрока сборной Хорватии Марио Пашалича, поддержал защитника , который забил автогол в заключительном матче отборочного этапа ЧМ -2022 между хорватами и сборной России.

Кудряшов сыграл хороший матч, он боролся и выкладывался на все сто. Он совсем неплохо играл. Такой автогол может случиться с любым игроком, с таким полем очень легко ошибиться.

Я убежден, что Россия полетит в Катар и выступит там на чемпионате мира, потому что они заслуживают поехать туда. Я надеюсь и верю в это.

