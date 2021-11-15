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Агент Пашалича поддержал Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией

вчера, 10:13
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Агент Марко Налетилич, представляющий интересы игрока сборной Хорватии Марио Пашалича, поддержал защитника Федора Кудряшова, который забил автогол в заключительном матче отборочного этапа ЧМ-2022 между хорватами и сборной России.

Кудряшов сыграл хороший матч, он боролся и выкладывался на все сто. Он совсем неплохо играл. Такой автогол может случиться с любым игроком, с таким полем очень легко ошибиться.

Я убежден, что Россия полетит в Катар и выступит там на чемпионате мира, потому что они заслуживают поехать туда. Я надеюсь и верю в это.

После матча Кудряшов закрыл комментарии в своём инстаграме.

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leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 15:49
теперь можно и подать нищему на паперти....
Аксинья
Аксинья ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:39
Лучшие из лучших зализывают раны - выбрали лучшего из худших))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:05
Просчитался Карпин с составом, но все равно достойно провели отборочный турнир.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:56, ред.
Наверное любому, кто отыгрывал в защите во дворе или на профессиональном уровне иногда получалось срезать мяч в собственные ворота. Но сделать это уровне сборных и так чтобы этот мяч стал решающим (за выход в финал) - врагу не пожелаешь. Уже ходит мнение, что его неудачный удар - жест в поддержку Черчесова. Даже близко не думаю, просто, как Федор, официально заявляю, держите Федоров подальше от поля в матчах с Хорватией.
Ну а Черчесов благодарит своего солдата:
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:30, ред.
Как вообще этого старого и медлительного дуболома можно было ставить в состав? Время Кудряша давно прошло и непонятно, что он вообще делает в сборной! Надеюсь, это был его последний матч за Россию. Уж не думал, что после позорного Евро его опять позовут, после его косяков.
112910415
112910415
вчера в 10:41
несчастная случайность под давлением
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:34
Федот, да не тот!
Видать какая-то карма лежит на футболистах, носящих имя Фёдор в нашей сборной, выходящей играть против хорватов. Вчера Фёдор Кудряшов неудачно срезал мяч в свои ворота, после которого хозяева добились нужного им результата для поездки в Катар на ЧМ-2022. А, если вспомнить четвертьфинал мирового первенства в России 2018, между нашей сборной и сборной Хорватии, то и там неудачником встречи был игрок по имени Фёдор, не сумевший поразить ворота хорватов в послематчевых пенальти. Ни на что не намекаю, просто так совпало, а вот случайно или нет, судите сами. Болейте за своих, а не против чужих!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:17
Великодушие победителя к побеждённому 😉
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