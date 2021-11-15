Джеррард: «Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами»

Новый главный тренер «Астон Виллы» рассказал о своей тренерской карьере:

Обучение на тренерских курсах — это испытание, оно занимает достаточно времени. Однако самое важное при переходе от футболиста к тренеру — это начинать с самого начала. Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами. Я же считаю, что нужно всему учиться заново.

Я изначально начал работать с юношеской командой «Ливерпуля». Я получил большую поддержку и бесценный опыт. Затем появилась возможность тренировать «Рейнджерс». Это большой клуб. Теперь я готов к новому шагу, с нетерпением жду начала работы.