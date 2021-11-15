Джеррард: «Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о своей тренерской карьере:
Обучение на тренерских курсах — это испытание, оно занимает достаточно времени. Однако самое важное при переходе от футболиста к тренеру — это начинать с самого начала. Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами. Я же считаю, что нужно всему учиться заново.
Я изначально начал работать с юношеской командой «Ливерпуля». Я получил большую поддержку и бесценный опыт. Затем появилась возможность тренировать «Рейнджерс». Это большой клуб. Теперь я готов к новому шагу, с нетерпением жду начала работы.
Хорошо когда есть возможность изначально работать с юношеской командой, с юношами команды, за которую ты играл... Ведь намного легче начинать тренерскую карьеру в команде в которой ты играл...А вот начинать тренерскую карьеру со взрослой командой в которой ты играл, пожалуй рановато...
С.Джеррард не только рассуждает здраво и логично, но также и поступает в своей тренерской карьере... Он уверенно, набираясь опыта, приближается к взрослой команде "Ливерпуля", чтобы достигнув успеха с другими командами, получить предложения от руководства "Ливерпуля", возглавить свою бывшую команду, в которой он играл с 1998 до 2015 года, в которой был капитаном команды, с которой выиграл ЛЧ-2004/05 года.
Тренерская карьера:
2017—2018 Ливерпуль (до 19)
2018—2021 Рейнджерс
2021—н. в. Астон Вилла
Очень вероятно, что "Астон Вилла", это тот "трамплин", после которого он и возглавит взрослую команду "Ливерпуля"!
Хорошо когда есть возможность изначально работать с юношеской командой, с юношами команды, за которую ты играл... Ведь намного легче начинать тренерскую карьеру в команде в которой ты играл...А вот начинать тренерскую карьеру со взрослой командой в которой ты играл, пожалуй рановато...
С.Джеррард не только рассуждает здраво и логично, но также и поступает в своей тренерской карьере... Он уверенно, набираясь опыта, приближается к взрослой команде "Ливерпуля", чтобы достигнув успеха с другими командами, получить предложения от руководства "Ливерпуля", возглавить свою бывшую команду, в которой он играл с 1998 до 2015 года, в которой был капитаном команды, с которой выиграл ЛЧ-2004/05 года.
Тренерская карьера:
2017—2018 Ливерпуль (до 19)
2018—2021 Рейнджерс
2021—н. в. Астон Вилла
Очень вероятно, что "Астон Вилла", это тот "трамплин", после которого он и возглавит взрослую команду "Ливерпуля"!