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Джеррард: «Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами»

вчера, 14:47

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о своей тренерской карьере:

Обучение на тренерских курсах — это испытание, оно занимает достаточно времени. Однако самое важное при переходе от футболиста к тренеру — это начинать с самого начала. Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами. Я же считаю, что нужно всему учиться заново.

Я изначально начал работать с юношеской командой «Ливерпуля». Я получил большую поддержку и бесценный опыт. Затем появилась возможность тренировать «Рейнджерс». Это большой клуб. Теперь я готов к новому шагу, с нетерпением жду начала работы.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:55
Не все хорошие игроки становятся хорошими тренерами. И не все хорошие тренеры были в прошлом хорошими тренерами.
Сантус
Сантус
вчера в 17:52
Не помню кто сказал,вроде Лобановский....что бы стать тренером,нужно убить в себе игрока...
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 16:38
Есть примеры, Анри, Гуллит, Лаудруп... И т.д.
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:41
И я в том числе
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:27, ред.
...Я изначально начал работать с юношеской командой «Ливерпуля»...

Хорошо когда есть возможность изначально работать с юношеской командой, с юношами команды, за которую ты играл... Ведь намного легче начинать тренерскую карьеру в команде в которой ты играл...А вот начинать тренерскую карьеру со взрослой командой в которой ты играл, пожалуй рановато...

С.Джеррард не только рассуждает здраво и логично, но также и поступает в своей тренерской карьере... Он уверенно, набираясь опыта, приближается к взрослой команде "Ливерпуля", чтобы достигнув успеха с другими командами, получить предложения от руководства "Ливерпуля", возглавить свою бывшую команду, в которой он играл с 1998 до 2015 года, в которой был капитаном команды, с которой выиграл ЛЧ-2004/05 года.

Тренерская карьера:
2017—2018 Ливерпуль (до 19)
2018—2021 Рейнджерс
2021—н. в. Астон Вилла

Очень вероятно, что "Астон Вилла", это тот "трамплин", после которого он и возглавит взрослую команду "Ливерпуля"!
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:56
Многие вообще не смогут стать тренерами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:50
У Джеральда карьера сложится,мне так кажется!
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