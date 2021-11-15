ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

«Никаких оправданий». Роналду — о поражении в матче с Сербией

вчера, 12:58
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 2Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в инстаграме прокомментировал поражение в матче отбора ЧМ-2022 с национальной командой Сербии (1:2), которое не позволило португальцам выйти на мундиаль напрямую.

Футбол снова показал нам, что порой самые тернистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Итог игры с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с цели попасть на чемпионат мира 2022 года. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар.

Все новости
Берарди: «Жаль, что Италия не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022»
Сегодня, 09:43 Комментарии4
Манчини: «Сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами»
Сегодня, 08:52 Комментарии12
Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»
Вчера, 15:47 Комментарии21
Болт: «Роналду спасает МЮ в каждой игре. Один человек делает всю работу»
Вчера, 15:25 Комментарии15
Чорлука объяснил, почему покинул «Локомотив»
Вчера, 15:04 Комментарии16
Джеррард: «Многие футболисты думают, что сразу станут успешными тренерами»
Вчера, 14:47 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:58
Поедут. В качестве туристов 😉
Per4ick
Per4ick ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 18:07
только в Сербии не засчитали чистый гол Роналду, это так португалию тащит фифа? да нет просто они зажали бабки хотя бы автофиксацию гола не говоря уже о ВАР, зато 2 раза в год хотят проводить турнир
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:06
Хорошо отпраздновал? Или все еще празднует?)
Адам Адам 2
Адам Адам 2 ответ Brooklyn888 (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Смешно😂😂😂
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:47
Он специально подыгрывал сербам, чтобы в стыковых матчах наколотил статистику и обновить рекорд голов. Больше игр — больше голов ))))
Ну, и не удивлюсь, если Португалию будут судьи тащить за уши, ибо ФИФА нужно больше просмотров и больше продаж на популярности КриРо.
Oplot
Oplot
вчера в 16:30
БлэкМафя,Месси и по трофеям и по индвидуальным наградам,общему признанию,по разносторонности опережает Кристофера.Так что угомонись)
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 15:55
Конечно никаких всю ставку испортили)))
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
вчера в 15:33
Роналду лучший бомбардир сборных,лучший бомбардир ЧЕ, лучший бомбардир ЧЕ-2020. Он не аргентинец,который половину голов забил в товарняках,и КА выиграл играя 4 раза за 5 лет..Чили проиграл,Чили проиграл,Бразилии проиграл и опозорился..)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:17
Тогда нужно не обманывать себя, партнёров, и оставить сборную. Исполнять пенальти против слабейших сборных мира есть кому. Команда напичкана талантами! А с ним будто вдесятером играют.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:15
"Никаких оправданий", он эту фразу услышал от своего дружка Конора, тот тоже любит больше языком трепать, а потом получать по башне. Этот тоже увлёкся соц сетями, как видно в пользу не идёт ему.
Когда в стыках пролетит, что напишет? Что они в 2026 году триллиард процентов попадут на ЧМ 😂 как его фанаты пишут - триллиард, миллиард процент.
shur
shur
вчера в 15:06
...морально хреново ощущать, что ты в силу возраста, именно возраста, не можешь
дать команде того что она хочет от тебя, как от лидера получить !!!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 14:45
Больше всего понравилось его празднование выхода Сербии на ЧМ, сопровождавшееся слезами и истерикой.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:40
Чтобы нам В КатАр попасть,
надо гол в ворота класть
ну а мы, при всем стараньи
можем лишь в штаны накласть...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:37
Ничего, Криштиану на России отыграется...
Q-J-G
Q-J-G ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
После матча Хорватия-Россия, игра Португалия-Сербия, как будто футбол - из другой эпохи, смотрел этот матч и получал удовольствие от игры, но мысли о матче сборной России не покидали, и такая печаль, тоска...
Elliada
Elliada
вчера в 14:05
Лучше бы на поле доказывал, чем в инстаграме постил.
112910415
112910415
вчера в 14:05
опять ?
не сбываются же предсказания этого оракула !
ну вот только что все это видели
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:43
До сих пор не понял,ПОЧЕМУ??? Переизбыток дармовых денег. Отсутствие стремления к совершенствованию,в связи с достигнутым.Внутренняя духовная вторичность,воспитываемая с детства.
Oplot
Oplot
вчера в 13:41
Опять самоуверенное высказывание.
Чист
Чист
вчера в 13:35
Португалия не пробилась а наши трагедию устраивают - вот стыки и покажут стоит ехать или нет самые слабые остались
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:33
ИСПОВЕДЬ МОНСТРА ФУТБОЛА


Чтобы нам В КатАр попасть,
надо гол в ворота класть,
ну а чтобы сделать что-то,
надо попадать в ворота...
CSKA2012
CSKA2012 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 13:23
Потихоньку уходит его время и уже не может тащить команду))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:21
На России отыграетесь за наших братушек ))
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
вчера в 13:19
Лучший бомбардир в истории сборных,который 3 месяца без голов не сидит выведет сборную на ЧМ.Впрочем он это сделает обновив рекорд по голам!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:18
Вот уж кто порадовал, так это братья сербы! Ну почему мы и близко не можем так сыграть, как они в Лиссабоне? Не думаю, что Хорватия сильнее Португалии. Но сербы там рвали и метали, в штанги били, забивали ещё из офсада, а у нас такой беспросветный мрак! От души хочется поздравить Сербию с выходом на ЧМ! Теперь точно хоть будет за кого там болеть. Так как у нас очень сомнительные перспективы на выход из стыков в их новом формате.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 13:14
Какие слова, какой дух🤣🤣
Хорошая пиар служба у пеналду все таки)
Примерно тоже самое он писал после 5-0 от Ливера и 0-2 от Сити.
Нет пенальти нет побед. Вот формула!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:12
Как бы не заговорил о смене гражданства. На ту страну, которая попала в Катар.
А то МЮ не попадает пока в ЛЧ, он засобирался в более благополучный в этом смысле денежный мешок.
Терпеть ненавижу таких вот кадров, для которых не он для команды, а команда для него...
амурец
амурец
вчера в 13:02
Тут и не может быть никаких оправданий
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:02
Последнее время там где Рон, там поражение...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100