«Никаких оправданий». Роналду — о поражении в матче с Сербией

Нападающий сборной Португалии в инстаграме прокомментировал поражение в матче отбора ЧМ -2022 с национальной командой Сербии (1:2), которое не позволило португальцам выйти на мундиаль напрямую.

Футбол снова показал нам, что порой самые тернистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Итог игры с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с цели попасть на чемпионат мира 2022 года. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар.