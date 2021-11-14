Далич: «Хорватия вообще ничего не позволила сборной России»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об игре своей команды в поединке против сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Напомним, что россияне уступили хорватам со счётом 1:0.
Хорватия вообще ничего не позволила сборной России. Мы агрессивно прессинговали, Россия терялась. Они — хорошая команда, но и мы тоже. Мы исключили короткие передачи соперника, разрушили их игру.
Победу хорватам принес автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте. Сборной России предстоит сыграть в стыковых поединках в марте 2022 года, хорваты вышли на ЧМ-2022 напрямую.