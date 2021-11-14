Далич: «Хорватия вообще ничего не позволила сборной России»

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вчера, 21:02

Главный тренер сборной Хорватии рассказал об игре своей команды в поединке против сборной России в рамках квалификации ЧМ -2022. Напомним, что россияне уступили хорватам со счётом 1:0.

Хорватия вообще ничего не позволила сборной России. Мы агрессивно прессинговали, Россия терялась. Они — хорошая команда, но и мы тоже. Мы исключили короткие передачи соперника, разрушили их игру.