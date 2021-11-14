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Далич: «Хорватия вообще ничего не позволила сборной России»

вчера, 21:02
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об игре своей команды в поединке против сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Напомним, что россияне уступили хорватам со счётом 1:0.

Хорватия вообще ничего не позволила сборной России. Мы агрессивно прессинговали, Россия терялась. Они — хорошая команда, но и мы тоже. Мы исключили короткие передачи соперника, разрушили их игру.

Победу хорватам принес автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте. Сборной России предстоит сыграть в стыковых поединках в марте 2022 года, хорваты вышли на ЧМ-2022 напрямую.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
сегодня в 08:24
Хорватия ничего не создала у ворот России. Несчастный случай решил исход.
stepstep stepstep
stepstep stepstep
сегодня в 08:20
все верно он сказал, хорваты все сделали для победы, не сами забили, но заставили ошибиться защитника, а наши даже ни разу в створ не попали, Заболотный свежий бежит медленнее защитника, кот. 70 мин отбегал
112910415
112910415
сегодня в 07:55
полное преимущество и случайный гол ...
kust07
kust07
сегодня в 07:38
Да и Хорватия особо ничего не сделала,даже забить не смогла.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:00
Россия, по-моему, особо и не пыталась что-то сделать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:44
Случайный гол помог хорватам.
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 01:03
А газон ничего не позволил сборочной Хорватии))))
Землянин
Землянин
вчера в 23:56
Но тем не менее, Вам просто повезло и Вы отскочили, гол Вы сами не смогли забить Сафонову
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:39
И еще Далич тебе стыдно должно быть за такое поле,хвастаешься,приедь в Брянск здесь даже лучше стадион чем ваш хорватский,я тебе дал бы по мозгам за твои слова
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:38
А ты плакал просто так.... надо же сколько самолюбия на автоголе
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:34
А чему этот тренеришка хорватский хвастается? Вы ничего не могли сделать и если бы не наш супер пупер защитник Кудряшов,то вы фиг забили бы,нам спасибо скажите что выиграли а не то что вы хорошо играли и не дали нам ничего,вы никто Далич и в мундиале с такой игрой пролетите под фанерой
Futurista
Futurista
вчера в 22:31
Сборная России не позволила хорватам забить гол...забили сами...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:16
Ну и лана,не очень то и хотелось,в стыках всех порвём!
pomor45
pomor45
вчера в 21:57
Даличу тоже похвастать нечем. Всё положил на выполнение задачи сковать россиян и вышел на ЧМ только благодаря нелепому автоголу тупого Кудряшова. Тренер с таким уклоном на ЧМ будет выглядеть весьма бледно. Думаю, что его туда и не отправят.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:48
А на таком поле можно было играть короткими передачами?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:34
Поскромничали наши, стеснялись наверное .
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:34
Дак и хорваты ничего не могли сами сделать, за них россияне всё сделали.
drug01
drug01
вчера в 21:33
Счёт по игре
Брулин
Брулин
вчера в 21:26
Игроки Хорватии играют в топ-клубах ведущих европейских чемпионатов, очевидно, что они сильнее.
Сантус
Сантус
вчера в 21:14
Хорватам стоит помолчать и начать называть детей Федя...))
beefs
beefs
вчера в 21:09
Ничего еще не вечер...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:09
Ишь ты как заговорил. Сами то вы ничего не показали. Отскочили в концовке благодаря нелепому автоголу. С такой игрой вам на Чемпионате мира делать нечего. Просто повезло вам с группой, что здесь топ сборных не было, но в Катаре топ сборные заставят вас играть так как Россия играла сегодня. Этот Далич неприятный и высокомерный тип.
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