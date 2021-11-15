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Экс-полузащитник сборной Хорватии: «Хорваты играют за семью, не за деньги»

вчера, 14:00
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной Хорватии Йерко Леко рассказал о разнице характеров между хорватскими и российскими игроками.

Накануне россияне проиграли в Сплите Хорватии (0:1) в последнем туре квалификации ЧМ-2022, мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Хорватия заслужила победу. Думали, что Россия будет смелее. Было мнение, что тем лучше для Хорватии, что необходима только победа.

Мы в Хорватии играем за семью, фанаты заряжают нас энергией. Мы играем, чтобы болельщики и наша страна были довольны. Мы играем не за деньги — это нужно понять и российским футболистам.

Россия весной будущего года сыграет в стыковых матчах, поскольку сборная заняла второе место в группе.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:36, ред.
Много пафоса. А по факту Хорватия сильна своими футбольными традициями и футбольной школой. Им есть на кого равняться и к чему стремиться, есть у кого перенять опыт и умения. И им не нужно прыгать выше головы чтобы пройти в финальную часть. Любой другой результат они даже не рассматривают как возможный. А если ты выходишь на матч с дрожащими коленками и мыслями как бы продержаться 90 минут, против такого соперника ты обречен
Баобаб
Баобаб
вчера в 15:36
Был там такой Вида, который играя за хорватов орал слава Украине. За какую семью он играл?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:02
Наши и за деньги не играют,не то что за семью
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:28
Лучше бы поле привели в порядок а то ерунду морозят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:27
Мы знаем не понаслышке, у нас Влашич был такой.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:25
Ерунду сморозил. Хорваты, что играют по всей Европе бесплатно. Конечно только из-за денег, чтобы прокормить свои семьи.
STVA 1
STVA 1 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 14:18
Ну ему же надо спафосничать! Я вот подумал а что бы он сказал если бы Матвей вытащил удар Кудряша и игра завершилась 0-0)))Он бы наверное промолчал думаю!
youtomee
youtomee
вчера в 14:16
Да ладно, можно подумать, наши игроки прям такие меркантильные 16и и поедут играть за сборную только за деньги. Они тоже играют за страну, и для любого игрока вызов в сборную - это честь. И они там не халявят. Они просто не могут лучше играть, да и все. Уровень не тот, у многих мало опыта, не хватает уверенности. Это уже другой вопрос.
Землянин
Землянин
вчера в 14:11, ред.
Сколько пафоса, а на деле ничего особого не показали, со всеми ударами спокойно справлялся Сафонов и даже на Кудряшова среагировал, но только мяч с 3 метров предательски завалился в самый уголок
Cat01
Cat01
вчера в 14:07
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