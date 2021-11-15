Экс-полузащитник сборной Хорватии: «Хорваты играют за семью, не за деньги»

Бывший полузащитник сборной Хорватии рассказал о разнице характеров между хорватскими и российскими игроками.

Накануне россияне проиграли в Сплите Хорватии (0:1) в последнем туре квалификации ЧМ -2022, мяч в свои ворота забил .

Хорватия заслужила победу. Думали, что Россия будет смелее. Было мнение, что тем лучше для Хорватии, что необходима только победа.

Мы в Хорватии играем за семью, фанаты заряжают нас энергией. Мы играем, чтобы болельщики и наша страна были довольны. Мы играем не за деньги — это нужно понять и российским футболистам.