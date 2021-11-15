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Модрич считает, что хорваты сыграли феноменально против сборной России

вчера, 10:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал оценку игре команды в поединке 10-го тура квалификации ЧМ-2022 с Россией (1:0).

Это была очень трудная игра. Мы с самого начала задали свой ритм, играли просто феноменально. В итоге мы забили гол благодаря удаче, но мы его заслужили.

Хорватия завоевала прямую путевку на ЧМ-2022, россияне сыграют в стыковых матчах.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 10:12
Это все эмоции Модрича,просто фортуна была на стороне Хорватии. А так хорваты ничем не удивили
MELCHI
MELCHI
вчера в 22:13
Модрича понесло . По каким критериям он вынес это определение интересно . Да и возможно ли было это по факту при такой погоде .. Коли это игра была таковой , то по пояс деревянным надо петь дифирамбы как минимум . Прошли по зазлугам и не более..
Землянин
Землянин
вчера в 20:14, ред.
Ахаха, ANATOLY KANDAUROV слился, за свои слова не в ответе и мужества нет признать, что написал мысль ошибочно и она не отражает реальность. Давно бы признал, что не так написал и на то имел ввиду другое, нежели написал, чем оправдываясь, заставил меня доказывать и расписывать подробно свои же ошибки. Первое суждение в корне не верно и не подтверждается в жизни примерами и фактами - далеко не всегда выигрывает более достойный. Толковый словарь тебе в помощь, а не пустые разговоры и оправдания
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 20:11
Еще раз повторю "бы" оставь себе. Какие были правила на тот момент. Был ВАР ? и о чем речь. А фантазии , связанные с "бы" это тебе на десерт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 20:09
Я стал писать не про правила, а про то, что в чем вина команды, если она выиграла, не показав "красивого" футбола? Эта команда правил не нарушила, следовательно имела право так играть и ее победа законна , справедлива и достойна. Что не так? Самой красивое в футболе - \это счет на табло. Что не так. А все остальное - это сопли и слезы. Хорватия достойно вышла на ЧМ. И все!!!
Землянин
Землянин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Почему на обсуждаются, вот тебе еще примеры: Когда Реал трижды за турнир мог бы вылететь из ЛЧ был БЫ Вар, но по иронии судьбы выиграл кубок, про руки Анри, что вывел сборную на чемпионат, про руку Марадоны и т. д. и т. п. Давно бы признал, что не так написал и не то имел ввиду, другое, нежели написал, чем оправдываясь, заставил меня доказывать и расписывать подробно свои же ошибки, на которые тебе показали пальцнюем в первом твоём комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 20:06
Когда используется "бы", то такие вещи не обсуждаются.
Землянин
Землянин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
И про правила стал писать, после того как тебе привели примеры обратного, что не всегда счёт по игре и не всегда выигрывает достойный, как у тебя было изначально написано в самом первом комментарии, раскрой створки на ответ 😉 далеко не всегда побеждает тот, кто этого больше достоин, суждение во перавх 100% обобщающее на все случаи и времена словом ВСЕГДА, во вторых как уже описано, опровергается множеством примером обратного, когда даже с варом встречаются спорные моменты, что уж про времена, когда его не было говорить.
Землянин
Землянин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Ну так, если бы не рикошет от храмого, то и Россия вполне достойна была выйти, ты себе сам противоречишь
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:23
Считаю, что результат матча следовало бы отменить, а матч переиграть на нормальном поле или уж засчитать хорватам поражение за то, что не смогли обеспечить нормальное поле. Игра на болоте - это другой вид спорта, какой-то "хорватский футбол". Было бы сухое поле и Федя бы не попал по своим!
lobsterdam
lobsterdam ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:09
Защитный вариант не был изначально выбран, насколько я понимаю. Просто, во-первых, хорваты не дали реализовать другой вариант, а во-вторых, с кем идти в атаку? Разве у нас есть хоть сколько-нибудь классные игроки в средней линии и нападении? Заболотный и Смолов - не соответствуют как минимум современным требованиям, Мостовой пока еще слишком молод, других не видно на подходе. При такой погоде, когда мяч не катится, о какой тактике может быть речь? Да и Перишич, Пашалич, Модрич и др. превосходят объективно любого нашего намного.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:01
"Играли феноменально, мы забили..." - звучит двусмысленно, по меньшей мере. Поставьте лучше памятник Феде (хотя бы бюстик) в своей деревне. От скромности бывший лауреат Баллон д Ор не скончается точно!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:26
Побаивались все таки видимо. И по факту зашли из за клешоногости турецкого легионера.
Поглядим на чемпионате на вас.
При всем уважении к Модричу, и немалом, все таки повезло хорватам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Вы совершенно точно отметили, что обороняться на таком поле проще, чем атаковать, поэтому хорватам надо отдать должное за то, что они довели матч до победы. А нашим футболистам, как это не покажется странным, с погодой повезло. За все три ваших комментария на эту тему ставлю лайк. Единственное замечание по слову "нивелировало".
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Да да. Только благодаря болоту продержались до 80 минут на 0-0. И кстати феноменальность игры не всегда зависит от счёта. В чём феноменальность счёта 2-0, 2-1? Ни в чём.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:55
Россия играла так как позволила ей Хорватия, при том, что погода была абсолютно за нас, это болото нивелеривало технику хорватов, на таком го... легче обороняться, а не атаковать. Всё по делу.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 14:53
Даже погода вчера была на стороне России, поле превратилось в болото на котором удобно обороняться. Поэтому хорватам браво за эту победу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 14:46
а где я сказал, что с "левых" пенальти это по правилам , и значит Достойно. ? Достойно - это когда строго по правилам, те без нарушений. С какими нарушениями Правил Хорватия выиграла? Их нет. Значит Хорватия достойна победы. О чем речь?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:33
Если вы заметили, тренер хорватов весьма сдержанный человек. Все эмоции, положительные или отрицательные, держит в себе, и по его лицу не поймёшь, что происходит на поле во время матча. И вот когда достигнут положительный результат, эти эмоции вылились в слёзы радости. Последние - естественная реакция организма сдержанного на эмоции человека. Так и должно быть.
Землянин
Землянин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
Че-то ты себе противоречишь уже. Если бы раскоряка вчера не срезал в свои из за травмы случайно, то и Россия бы достойно играла бы по твоей логике. Я тебя не понимаю, короче. И руками забивали, нарушая правила и пенальти сколько левых ставили без вара, так что не всегда побеждает более достойный, и как ты сам говоришь по правилам
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:13
Спишем его высказывание насчёт "феноменальности" на эмоции от выхода на ЧМ. Играли две команды не слишком высокого уровня на отвратительном поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 14:01
Не надо путать достойную победу и победу , добытую , как ты говоришь при "антифутболе". Антифутбол не зрелищный, соглашусь. А где в правилах записано, что футбол должен быть зрелищным и нравится публике ? Нет такого. В Правилах не запрещен оборонительный футбол. А победа, добытая в рамках Правил, всегда достойна. Так что эмоции это одно, а "самый красивый счет на табло"
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:50
Конечно.Зря,что-ли их главный тренер рыдал,как брошенная мужем бабёнка??? Он уже собирал кофр в отставку,и вдруг-Федя...
Землянин
Землянин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Слишком громко сказано. А примером обратных тому, великое множество, в том числе и сборная Греции с антифутболом, на отбой и каким нибудь одним голом со стандарта, выйгравшей Чемпионат Европы у Зидана, Анри и Криштиану вместе взятых 👻
Землянин
Землянин
вчера в 13:44, ред.
Пфф, ничего особого и не показали, со всеми ударами Сафонов спокойно справлялся
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:25, ред.
Согласен с хорватом. Попробуйте переиграть сб. России - не самого слабого соперника, претендента на выход в финальную часть ЧМ, владея территориальным и игровым преимуществом бОльшую часть матча. Не позволив ему ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО ! Не дав ему ни единого шанса на положительный результат. Переиграв по всем статьям на болоте, когда мастерство нивелируется, а шансы команд вроде бы должны уровняться, но получилось ровно наоборот. Действительно выдающаяся игра.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:21
Раньше Игнашевич в свои забивал теперь турок
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:09
Сыграли хорошо,если бы не дождь, ещё бы пару забили
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:06
Это ещё повезло что 1-0 счёт.
Goosfraba
Goosfraba ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:48
Кто старое помянет)))
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