Модрич считает, что хорваты сыграли феноменально против сборной России

Капитан сборной Хорватии дал оценку игре команды в поединке 10-го тура квалификации ЧМ -2022 с Россией (1:0).

Это была очень трудная игра. Мы с самого начала задали свой ритм, играли просто феноменально. В итоге мы забили гол благодаря удаче, но мы его заслужили.