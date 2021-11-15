Модрич считает, что хорваты сыграли феноменально против сборной России

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал оценку игре команды в поединке 10-го тура квалификации ЧМ-2022 с Россией (1:0).
Это была очень трудная игра. Мы с самого начала задали свой ритм, играли просто феноменально. В итоге мы забили гол благодаря удаче, но мы его заслужили.
Хорватия завоевала прямую путевку на ЧМ-2022, россияне сыграют в стыковых матчах.
Который после обидного поражения рассуждает правильно в своих интервью, но изначально в этом матче выбрал защитный вариант на удержания ничейного результата, который устраивал сборную России... Стартовый состав сборной России был "заточен" играть на удержание счёта...
Невозможно только защищаться 90 минут матча и добиться нужного результата...
Не забьёт соперник, тогда или рикошет в ворота защищающейся команды или игроки защищающейся команды забьют мяч в свои ворота, как и произошло в этом матче!
В.Карпин признаёт свою вину за поражение в этом матче... И он прав... И он виноват также...
Будем объективными! Не сборная Хорватии сыграла феноменально, а сборная России сыграло бездарно, упустив реальный шанс играть на ЧМ-2022, и хотя шансы ещё есть, но эти шансы небольшие....
Который после обидного поражения рассуждает правильно в своих интервью, но изначально в этом матче выбрал защитный вариант на удержания ничейного результата, который устраивал сборную России... Стартовый состав сборной России был "заточен" играть на удержание счёта...
Невозможно только защищаться 90 минут матча и добиться нужного результата...
Не забьёт соперник, тогда или рикошет в ворота защищающейся команды или игроки защищающейся команды забьют мяч в свои ворота, как и произошло в этом матче!
В.Карпин признаёт свою вину за поражение в этом матче... И он прав... И он виноват также...
Будем объективными! Не сборная Хорватии сыграла феноменально, а сборная России сыграло бездарно, упустив реальный шанс играть на ЧМ-2022, и хотя шансы ещё есть, но эти шансы небольшие....