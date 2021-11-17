Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной

Главный тренер «Спартака-2» назвал игроков молодёжной сборной России, которые, по его мнению, доросли до уровня взрослой национальной команды. Ранее молодёжка России обыграла сверстников из Испании (1:0) в квалификации Евро-2023.

Великолепный результат, ребята большие молодцы. Несмотря на то, что первый матч наша сборная проиграла Испании со счётом 1:4, вчера ребята играли смело и вполне заслуженно победили.

В этой молодёжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодёжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды. В атаке есть очень интересные Тюкавин и Агаларов — они тоже ярко себя проявляют, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещё бы отметил Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России.