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Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной

вчера, 12:24
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Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, которые, по его мнению, доросли до уровня взрослой национальной команды. Ранее молодёжка России обыграла сверстников из Испании (1:0) в квалификации Евро-2023.

Великолепный результат, ребята большие молодцы. Несмотря на то, что первый матч наша сборная проиграла Испании со счётом 1:4, вчера ребята играли смело и вполне заслуженно победили.

В этой молодёжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодёжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды. В атаке есть очень интересные Тюкавин и Агаларов — они тоже ярко себя проявляют, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещё бы отметил Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России.

Бушманов возглавлял молодежную сборную России с 2017 по 2018 год.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 10:12
Молодеж надо привлекать также делают и в Европе безусловно.А не ждать ,когда они перегорят в молодежной сборной. Кстати в свое время очень хорошо играл Шапи. И где он?
протон
протон
вчера в 21:26
Прохин думаю будет отличным защитником - главное с его стороны иметь правильный подход к делу.
berda2003
berda2003
вчера в 20:40
молодцЫ бывают большие и маленькие, так бушманов? а тренеры бывают большие 56ы и маленькие - ты какой, бушманов?
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 19:57
Куда им до Заболотного...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:37, ред.
Тот кто отвечает за результат в сборной, тот и решит, кто готов, а кто нет...
Вряд ли Карпину нужен чей-то совет...По этому поводу...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:33
Время все расставит по местам. Загадывать что то сложно. Сколько молодых и перспективных канули в бездну.
Поживем , увидим.
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:32, ред.
так а чем бы хуже было, погнать всяких смоловых, и набрать молодняк какой уж есть, 19-23 года ценз, другого не будет. И дать им взрослеть в циклах сборной, подобрать тренера под молодняк а не Волеру какого-то, и глядишь через года 2-3 стрельнуло может быть. Было бы разве хуже нынешнего? не думаю!
beefs
beefs
вчера в 17:14
советовать легко, ты же не за что не отвечаешь...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:13
Давно пора многих в главной сборной заменить на молодёжь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:06
Давно пора подтягивать молодежь к основной сборной. То что Карпин не вызвал Агаларова, лучшего игрока РПЛ месяца, это вообще нонсенс. Как результат проиграл с беззубой атакой не нанеся ни одного удара в створ ворот Хорватии за весь матч.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:59
Господь простит особенно когда человек справедлив.
Верг
Верг ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:05
Да легко, за тренерские деньги рфс все в этом топе готовы быть тренерами сборной!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:56
В принципе, эти четверо могли бы опекать Кудряшова в штрафной при опасных навесах
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:44
Лишь бы они, как многие до них, не забросили футбол при первом щедром контракте...
DXTK
DXTK
вчера в 15:27, ред.
то черчесова учили, кого надо брать, теперь карпину советы дают кого он должен приглашать, кого он должен выпускать........многих писак самих поставить бы тренером сборной.....а потоми также спрашивать, а че ты этого не взял, че того не поставил, а за чем этих выбрал на игру, почему не тех........ а вот у нас молодежь испанцев обыгрывает давай не спи бери....... сами молодежь пиарят, те думают что обыграв разок испанцев действительно мастера спорта и футбола ....а как перейдут в основную сборную начинают их же полоскать........
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:10
Имею в виду нападение, поскольку оно отсутствует в основной сборной.
Уже сейчас молодые могут на равных конкурировать с Ионовым, Смоловым и, прости Господи, Заболотным!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:02
Но про этих футболистов мы уже слышали и видели,а где другие.Россия большая искать некому таланты.
зигзаг
зигзаг
вчера в 14:28
Карпин не телись, меняй пол состава
санек002
санек002 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:27
это точно!не обыграть не забить не могут!
LOpp
LOpp
вчера в 14:08
этих и других молодых футболистов уже в марте надо вызывать в сборную.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:08
Как повяжешь галстук (береги его)...главного тренером,так и возьмёшь тех,кто тебе по вкусу. А пока ты просто Бушманов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:59
Агаларов безусловно талантливый игрок но проблема "отдать пас..."
Тюкавин, Умяров, Хлусевич в рекламе не нуждаются...
Скромно можно назвать и Марадишвили, на котором испанцы схватили несколько желтых карточек...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Всех надо держать в поле зрения. И не бояться вызывать в основную. Хуже не будет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:33
Ты решил на этот раз своих не называть, странно, а я отметил бы и Умярова и Хлусевича и даже больше чем тех, которых якобы тебе понравились.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:16
Озвученные игроки уже сегодня играют на постоянной основе в своих клубах и в скором времени наверняка станут постоянными кандидатами в расширенный список нашей главной команды, а дальше всё будет зависеть от самих футболистов. Сумеют выиграть конкуренцию и своей игрой доказать, что достойны приглашения в Сборную, значит слова Бушманова окажутся пророческими. Удачи парням и без травм!
nikoladolgov
nikoladolgov ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:50
Сейчас в сборной нападающие вообще не существуют как класс !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:48
Надо в сильных клубах себя проявить , а потом в сборную !
А так то шило на мыло ....
makkie
makkie
вчера в 12:33
Ребята бы точно не затерялись в основной сборной.
Особенно что касается нападающих - Тюкавина и Агаларова. Омоложение не за горами, так что шанс точно получат в ближайшее время.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:32
Одно дело играть с такими же пацанами. другое дело играть с мастерами и профессионалами. Про психологию наших футболеров в сборной мы уже знаем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:29
Пока рано им в первую,там таких хватает!
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