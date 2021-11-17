Б. Игнатьев: «Тюкавин не помог бы основной сборной против Хорватии».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу молодёжной команды над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.
Это сборная нового поколения, которая в будущем будет представлять основную национальную команду. Сегодня они добыли очень важную победу. Молодежная команда играла в атаку, потому что ей так позволяли испанцы. Хорваты в Сплите не давали нам ни времени, ни пространства. Они атаковали, были более мастеровиты в тактике и во всех качествах игры выглядели лучше основной нашей сборной. И стоит вспомнить игру, когда молодежка проиграла со счетом 1:4 тем же испанцам. Они не позволяли нам делать то, что позволили сделать в этом матче, они были на голову сильнее наших ребят.
Помог бы Тюкавин основной сборной против Хорватии? Нет. Команды, с которыми играет основная сборная, в целом сильнее. Все те игроки Хорватии, которые вышли против команды Карпина, были на голову сильнее каждого из наших. Хочу отметить одну важную вещь: нужно внимательно следить за движением в развитии наших ребят из молодежной сборной. Важно, чтобы они были в командах и получали игровую практику. Главное, чтобы ребята развивались, а клубы способствовали их развитию.
Во первых хочется ещё раз поздравить нашу молодёжную сборную во главе с главным тренером Галактионовым с уверенной победой над главным фаворитом нашей группы сборной Испании.
А вот то что помог бы или нет главной сборной Тюкавин, очень спорное мнение. По моему мнению именно такого скоростного нападающего нам и нехватает. Исходя тем более из того, что в сборной Хорватии в защите были именно возрастные игроки, с которыми бороться в контактной борьбе очень сложно , но Тюкавин обладает хорошей техникой и скоростью, и именно эти его качества как раз бы пригодились в таком матче . А то что Карпин сначала выпустил в основе Смолова , который не выиграл не единого единоборства и не от кого не смог убежать, это факт. Тоже самое можно сказать и о Заболотном . Но у Заболотного хоть есть физические данные, где он может побороться, а у Смолова даже этого нет. Как кто-то недавно из тренеров сказал про него что он какой-то мягкий и нежный. Ему с такими физически крепкими ребятами как защитники Хорватии, заведомо делать нечего. А вот скорость и техника Тюкавина могла бы принести пользу для сборной. Что он сегодня и продемонстрировал в игре с Испанией. Так что как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Во первых хочется ещё раз поздравить нашу молодёжную сборную во главе с главным тренером Галактионовым с уверенной победой над главным фаворитом нашей группы сборной Испании.
А вот то что помог бы или нет главной сборной Тюкавин, очень спорное мнение. По моему мнению именно такого скоростного нападающего нам и нехватает. Исходя тем более из того, что в сборной Хорватии в защите были именно возрастные игроки, с которыми бороться в контактной борьбе очень сложно , но Тюкавин обладает хорошей техникой и скоростью, и именно эти его качества как раз бы пригодились в таком матче . А то что Карпин сначала выпустил в основе Смолова , который не выиграл не единого единоборства и не от кого не смог убежать, это факт. Тоже самое можно сказать и о Заболотном . Но у Заболотного хоть есть физические данные, где он может побороться, а у Смолова даже этого нет. Как кто-то недавно из тренеров сказал про него что он какой-то мягкий и нежный. Ему с такими физически крепкими ребятами как защитники Хорватии, заведомо делать нечего. А вот скорость и техника Тюкавина могла бы принести пользу для сборной. Что он сегодня и продемонстрировал в игре с Испанией. Так что как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!