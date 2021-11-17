ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор Евро-2023 (до 21)

Б. Игнатьев: «Тюкавин не помог бы основной сборной против Хорватии»

сегодня, 00:42
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу молодёжной команды над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Это сборная нового поколения, которая в будущем будет представлять основную национальную команду. Сегодня они добыли очень важную победу. Молодежная команда играла в атаку, потому что ей так позволяли испанцы. Хорваты в Сплите не давали нам ни времени, ни пространства. Они атаковали, были более мастеровиты в тактике и во всех качествах игры выглядели лучше основной нашей сборной. И стоит вспомнить игру, когда молодежка проиграла со счетом 1:4 тем же испанцам. Они не позволяли нам делать то, что позволили сделать в этом матче, они были на голову сильнее наших ребят.

Помог бы Тюкавин основной сборной против Хорватии? Нет. Команды, с которыми играет основная сборная, в целом сильнее. Все те игроки Хорватии, которые вышли против команды Карпина, были на голову сильнее каждого из наших. Хочу отметить одну важную вещь: нужно внимательно следить за движением в развитии наших ребят из молодежной сборной. Важно, чтобы они были в командах и получали игровую практику. Главное, чтобы ребята развивались, а клубы способствовали их развитию.

Все новости
Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»
Сегодня, 17:34 Комментарии7
Самедов: «Поляки будут самым непростым соперником для нас»
Сегодня, 16:46 Комментарии10
Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения»
Сегодня, 16:10 Комментарии7
«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах
Сегодня, 14:05 Комментарии14
Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»
Сегодня, 12:53 Комментарии29
Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной
Сегодня, 12:24 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:48
Им уже никто и ничто не поможет. Аминь.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:26
Не надо строить иллюзий. Одно дело, когда молодой Тюкавин играет против своих же сверстников и совсем другое, когда против заматеревших мужиков. И потом, что выдающегося сделал вчера Тюкавин? ОДИН раз удачно пробил по воротам, а что ещё? Да ничего! Разве что, в конце матча, запорол голевой момент. Так что правильно Карпин сделал, что не взял его в свою команду лавку греть. А молодёжке он реально помог.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:25
А кого Смолов был сильнее? А "на новенького" всё могло случиться.Но оба мнения теперь только гипотезы.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:57
Ну откуда Игнатьев знает, мог или не мог, этого никто не может знать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:25
Мог бы помочь!
112910415
112910415
сегодня в 06:44
подрастёт немного и поможет !
Gahi
Gahi
сегодня в 06:02
У каждого есть возможность отличиться. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 04:45
Никто бы не помог...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:40
Тюкавин бы не повлиял на настроение команды.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:29
У Тюкавина в Динамо все есть для его развития.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:47
Б. Игнатьев: «Тюкавин не помог бы основной сборной против Хорватии».
Во первых хочется ещё раз поздравить нашу молодёжную сборную во главе с главным тренером Галактионовым с уверенной победой над главным фаворитом нашей группы сборной Испании.
А вот то что помог бы или нет главной сборной Тюкавин, очень спорное мнение. По моему мнению именно такого скоростного нападающего нам и нехватает. Исходя тем более из того, что в сборной Хорватии в защите были именно возрастные игроки, с которыми бороться в контактной борьбе очень сложно , но Тюкавин обладает хорошей техникой и скоростью, и именно эти его качества как раз бы пригодились в таком матче . А то что Карпин сначала выпустил в основе Смолова , который не выиграл не единого единоборства и не от кого не смог убежать, это факт. Тоже самое можно сказать и о Заболотном . Но у Заболотного хоть есть физические данные, где он может побороться, а у Смолова даже этого нет. Как кто-то недавно из тренеров сказал про него что он какой-то мягкий и нежный. Ему с такими физически крепкими ребятами как защитники Хорватии, заведомо делать нечего. А вот скорость и техника Тюкавина могла бы принести пользу для сборной. Что он сегодня и продемонстрировал в игре с Испанией. Так что как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100