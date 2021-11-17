Б. Игнатьев: «Тюкавин не помог бы основной сборной против Хорватии».

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал победу молодёжной команды над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Это сборная нового поколения, которая в будущем будет представлять основную национальную команду. Сегодня они добыли очень важную победу. Молодежная команда играла в атаку, потому что ей так позволяли испанцы. Хорваты в Сплите не давали нам ни времени, ни пространства. Они атаковали, были более мастеровиты в тактике и во всех качествах игры выглядели лучше основной нашей сборной. И стоит вспомнить игру, когда молодежка проиграла со счетом 1:4 тем же испанцам. Они не позволяли нам делать то, что позволили сделать в этом матче, они были на голову сильнее наших ребят.

Помог бы Тюкавин основной сборной против Хорватии? Нет. Команды, с которыми играет основная сборная, в целом сильнее. Все те игроки Хорватии, которые вышли против команды Карпина, были на голову сильнее каждого из наших. Хочу отметить одну важную вещь: нужно внимательно следить за движением в развитии наших ребят из молодежной сборной. Важно, чтобы они были в командах и получали игровую практику. Главное, чтобы ребята развивались, а клубы способствовали их развитию.