Хлусевич: «Как главная сборная страны может брать с нас пример?»

Полузащитник молодёжной сборной России прокомментировал победу над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Спасибо за поздравления. Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счёт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

Испанцы сказали, что холод повлиял на результат? Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все — люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

О чём разговаривали в перерыве? Договорились добавить ещё, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре.

Может ли главная сборная России брать с нас пример? Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч. Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всё будет хорошо. Мне очень нравится как действует национальная сборная.