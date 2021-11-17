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Хлусевич: «Как главная сборная страны может брать с нас пример?»

сегодня, 00:18
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Полузащитник молодёжной сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал победу над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Спасибо за поздравления. Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счёт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

Испанцы сказали, что холод повлиял на результат? Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все — люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

О чём разговаривали в перерыве? Договорились добавить ещё, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре.

Может ли главная сборная России брать с нас пример? Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч. Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всё будет хорошо. Мне очень нравится как действует национальная сборная.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:45
В этой игре просто повезло.
112910415
112910415
сегодня в 05:43
пусть берут, конечно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:12
Молодцы парни, скорей взраслейте
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:46
Хлусевич, рано тебе в эксперты.
drug01
drug01
сегодня в 00:30
Пример хороший
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