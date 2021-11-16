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«Разве что только во сне». Червиченко — о чемпионстве «Спартака»

вчера, 23:31

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о травме полузащитника Романа Зобнина.

Да, для «Спартака» это серьезная потеря. Зобнин — качественный игрок центра поля. Это основной игрок, на котором держится оборона. Сейчас все «спартаковцы» пребывают в небольшом трансе. Болельщики и все остальные немного переборщили с прессингом на команду. Поэтому Зобнин слегка сбавил. Временами он выглядел очень даже хорошо. Это действительно серьезная потеря для «Спартака». У них и так всё плохо, а без Зобнина вообще плачевно становится.

Способен ли Умяров закрыть позицию Зобнина? Умяров иногда выдает хорошие матчи, а временами очень посредственные, которые присущи молодому возрасту. Сейчас нельзя с уверенностью говорить о том, что Умяров — игрок стартового состава. Такие вещи, как «проявить себя», «доказать, что ты лучше» нужно делать тогда, когда команда идет на кураже, когда у всех всё хорошо и когда клуб за что-то борется. А сейчас ты болтаешься в середине турнирной таблице и подвергаешься критике после каждого матча. У игрока должен быть слишком сильный и отмороженный характер, чтобы в такой ситуации проявить себя. На мой взгляд, Умяров на такое не способен. Но всё может быть.

Литвинов заявил, что «Спартак» может бороться за чемпионство в этом сезоне? Мне нравится Литвинов. Он молодой и хороший игрок. Но футболистам присуще говорить какие-то табуированные глупости. Им начинают рассказывать, что они должны говорить, вот он это и повторяет. В каком бреду «Спартак» может бороться за чемпионство в этом году? Игры нет, стабильности нет, качество игроков понизилось, уровень их игры вообще оставляет желать лучшего. «Зенит» уровнем выше, они намного опережают «Спартак». Так за какое чемпионство они биться собираются? Разве что только во сне. Лучше бы пиар-менеджеры советовали футболистам закрыть рот и ничего подобного не произносить. Это чистая глупость. Человек вообще не понимает, что он говорит.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:13
В страшном сне ростовского червяка 😁
ABir
ABir
сегодня в 14:26
Кто бы Андрюшке посоветовал вой рот не открывать
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 07:33
Порой, мне кажется , Червяк сам платит СМИ, что бы его цитировали.. Как клещ , за любой повод цепляется...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:37
Есть русская пословица " Сон в руку "" или " Чем чёрт не шутит..."
Ну еслихотя бы попадёт в Евро Лигу уже Хорошо.
6k9e8dtme8cf
6k9e8dtme8cf
сегодня в 02:24
Не твоё червячье дело
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:42, ред.
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