Губерниев: «Встреча сборных Украины и России была бы большим счастьем»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев хотел бы увидеть матчи между российскими и украинскими командами. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьевке футбольных соревнований с 2014 года.

Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких «но». Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в Лужниках, противостояние киевского «Динамо» и «Спартака», Чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России.

Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но сейчас это невозможно. Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем играть смело в футбол друг с другом, мы доживем.