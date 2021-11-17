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Губерниев: «Встреча сборных Украины и России была бы большим счастьем»

вчера, 12:14

Известный комментатор Дмитрий Губерниев хотел бы увидеть матчи между российскими и украинскими командами. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьевке футбольных соревнований с 2014 года.

Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких «но». Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в Лужниках, противостояние киевского «Динамо» и «Спартака», Чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России.

Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но сейчас это невозможно. Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем играть смело в футбол друг с другом, мы доживем.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:38
Губерниев мазохист что ли?
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 21:25
Для кого? А если бы Украина победила, то такие, как это 12 устроили истерику вселенского масштаба. Представляете что творилось бы в Госдуме и Кремле????? Ужассссс!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
Без всяких но. Украина выбрала Запад, точка. Пора бы уже снять розовые очки и принять тот факт, что между Украиной и Россией огромная пропасть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Но... евроинтеграции нет до настоящего времени, как и положительного решения НАТО о вступлении Украины в его ряды, поэтому мы могли мирно сосуществовать с Украиной вне зависимости от территориальной принадлежности Крыма.
Rattlehead
Rattlehead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:38
После государственного переворота в 2014 году Украина взяла прямой курс на евроинтеграцию и вступление в Североатлантический альянс, так что ни о каком мирном сосуществовании не могло идти и речи вне зависимости от территориальной принадлежности Крыма.
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 18:29
Про76и бы мы в одну калитку
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Разве он мог тогда предположить, что когда-нибудь великий Союз развалится, и Украина станет отдельным независимым государством ? Никто не мог , не только он. Но опять же дело в незаконной аннексии Россией части Украины семь лет назад. Если бы не она, продолжали бы мирно сосуществовать, и нас не разводили бы по разным корзинам при жеребьёвке.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:15
Ну справедливости ради, украинцы таки не проиграли Франции оба раза, а это дорогого стоит даже против этой Франции, не самой сильной. Брёвна же 90 минут позорились галимым автобусом против хорватов, в итоге 0 ударов в створ. У Украины, несмотря на такое количество ничьих, положительных моментов в целом больше.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 16:13
Для украинцев. Это была бы слишком изи катка для них. Но из-за клятой политоты им придётся играть против действительно сильных.
shur
shur
вчера в 15:30
...спорное мнение, тогда Спартак- Динамо К - это целое событие в турнирной
таблице первенства С С С Р , встречались не просто футболисты, а игроки сборной команды с разной тактикой и манерой игры, но в целом выигрывала от это наша публика,
ну и первая команда страны!!! Уважали и любили друг друга, про сейчас - ни слова
не произнесу, сами знаете!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:14
УЕФА поступает правильно, так как на сегодня такой матч не возможен именно по политическим мотивам.
Возможно если России по жребию выпала Украина было бы за счастье... сразу финал получается. Они на ЧМ отговаривали всех ехать в Россию и сборную по пляжному футболу на ЧМ 2021 не пустили, а матч пришлось бы играть в России, ну или быть точнее не играть вообще. Самое, что интересное в России даже политики хотят, что бы украинцы и россияне соревновались между собой по всем видам спорта и не осуждают если российский спортсмен обнимется и сфотографируется с украинцами и скажет, что мы братья. А вот в Украине после такого репрессии могут быть. Причём даже чёрный украинец, олимпийский чемпион Жан Венсанович Беленюк не может чувствовать спокойно себя. Парень долго оправдывался за то, что просто поддержал украинку, которая обнялась с россиянкой.
sir_Alex
sir_Alex ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:03
Для Губерниева.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:51, ред.
Если отталкиваться от качества игры, которую показали сборные Украины и России на ЧЕ, то это была бы сеча условно колхоза "семь лет без урожая" против совхоза "четыре года без удоев". Мировая футбольная общественность просто замерла бы в ожидании битвы этих двух титанов футбола современности, а рейтинги трансляции побили бы все мыслимые и даже немыслимые рекорды. А ежели серьезнее, то по большому счету окромя болельщиков футбола в России и Украине, которые после развала СССР регулярно любили меряться известным мужским детородным органом у кого длиннее, что на уровне клубов, что на уровне сборных, сие зрелище никому и не нужно. Так что господин Губерниев не стоит так переживать. От отсутствия данных матчей мировой футбол ничего не потеряет, да и болельщики футбола в России и Украине как-нибудь переживут. Как обычно личное мнение.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:14
Болтунам-да.А кто читает большинство положительных комментариев с русской стороны(по поводу успехов небратьев),а параллельно этому видел видеоролики о реакции их же на автогол Фёдора-оглы,засомневается.Хотя пляжники-перкетники-волейболисты играют,но там стад фанатов нет.
Rattlehead
Rattlehead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:02, ред.
Виноват малограмотный кукурузник, передавший в своё время Крым в состав УССР с нарушением республиканских и союзной конституций.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:00
Это возможно, но не сейчас.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:49, ред.
Счастье для кого ???...)
ОПС
ОПС
вчера в 13:34
Пока это невозможно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:45
Не нужна эта игра, ибо она превратится в бойню.
112910415
112910415
вчера в 12:41
" здорово, если бы сейчас сыграли "...
вот сейчас, когда сборная откровенно не в форме ...а взаимная пропаганда и ненависть - напротив, в отличной форме ...
лишь бы языком молотить !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Нон - грата... "Испанский стыд" - чувство смущения . По-моему, вы слишком мягко сказали. Чувство отвращения - вот более точное определение к манере поведения г-на Губерниева.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:35
Прекрасная пора уже не вернётся, г-н Губерниев. И в этом виноваты прежде всего мы, русские. Пока Крым не вернётся в состав Украины, дружбы между нашими странами не будет. А Крым, как вы понимаете, навсегда останется частью России. Дураки мы недальновидные.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:32, ред.
Исходя из того какой радостью отозвался в словах украинского комментатора автогол Кудряшова, данная встреча еще предстоит очень нескоро. А эту персону нон-грата с Матч ТВ лучше на пушечный выстрел не подпускать к футболу, а тем более к политике. Итак регулярно испытываешь за него испанский стыд по одной только манере поведения, больше подходящему ведущему бюджетной свадьбы на задворках России, чем спортивному комментатору.
Dmitry Lipnitsky
Dmitry Lipnitsky
вчера в 12:32
По качеству игры Украина вынесет Россию... Мечтай, Дима, о чем-нибудь другом... О тактичности, например, или об уважении к людям...
Futurista
Futurista
вчера в 12:30
Прошлое вернется по спирали на новом уровне...Динамо К и Спартак будут играть в одном Чемпионате планеты Земля...
Д. Губерниев...просто "Д"...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:20
Невозможное , невозможно. А если бы , да как-бы ... .
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