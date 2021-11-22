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Стукалов: «Если у Агаларова появится предложение из Европы, то надо ехать»

вчера, 21:12

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов с большой долей вероятности зимой перейдет в другой клуб. По слухам, уже есть заинтересованные команды. Об этом поделился мнением наставник «Уфы» Алексей Стукалов.

Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему точно будут. Если у Агаларова появится предложение из Европы, то надо ехать. Он и сам, по-моему, на это ориентируется. В плане реализации сейчас он является сильнейшим футболист планеты, она у него на уровне 81 процента!

Я читаю, что пишут о нем СМИ, что говорят бывшие тренеры. Как-то преобладает скепсис. Мы к своим футболистам почему-то относимся с пренебрежением. Появись такой мальчишка 2000 года рождения в европейской команде, он бы котировался выше. Хотя и РПЛ — не самый простой чемпионат, и играет он не в топовой команде — ему все дается через труд. Верю в Агаларова, верю, что покажет себя на самом высоком уровне. Жизнь все расставит по своим местам. Хотя я, конечно, прощаться с Гамидом не хотел бы.

В текущем сезоне РПЛ Агаларов забил 13 голов в 15 встречах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:22
является сильнейшим футболистом планеты ...
очевидно, что Хави и Конте не главные в очереди претендующих !
mat73
mat73
сегодня в 08:57
Только в Зенит не отдавайте! Загубят, на корню ...
duznnf6rjw52
duznnf6rjw52
сегодня в 04:51
Так оно и есть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:36
В Уфе ему точно ловить нечего
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Станислав Воронин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:00
ооо честные каппер без обмана подъехали
честный каппер, это как улыбка пр0ститутки
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 00:57
рано еще задумываться о будущем, не известно как он в след сезоне себя проявит
если продолжит еще сезона 2 стабильно забивать по 15 мячей и не словит фантомную звезду (учитывая реалии РПЛ, это сложно)
то тогда уже можно будет задумываться о Европе
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
На новостных ветках soccera была информация от Газизова, что футбольный клуб Уфа оценивает своего молодого нападающего Агаларова в десять миллионов евро. В Европе за него столько не отвалят, а вот наши толстосумы из Москвы и Питера в состоянии удовлетворить запросы уфимцев. Вполне возможно, что в зимнее трансферное окно Гамид поменяет прописку, а вот где он окажется, это интрига! Где бы он не оказался, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не протв чужих!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:48
Надеюсь у него всё ещё впереди
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:25
Ели Гамид выбирает футбол, то надо ехать, если бабло, то Зенит, СпаМ, Локо или Динамо.
Foxes
Foxes ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:19
Чалов вон до сих пор в Кристал Пэласе пылит😁.
cska1948
cska1948
вчера в 21:17
"...Мы к своим футболистам почему-то относимся с пренебрежением..."
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Ну, я бы так не сказал. Скорее наоборот, сколько талантливых ребят загубила излишняя похвала в наших СМИ. Да им числа нет!
Foxes
Foxes
вчера в 21:17
В плане реализации сейчас он является сильнейшим футболист планеты, она у него на уровне 81 процента!

Господи я что-то пропустил.

А кто это вообще такой?
beefs
beefs
вчера в 21:16
ох, сколько уже таких звезд закатилось...
Foxes
Foxes
вчера в 21:14
Латвия Литва Польша Финляндия Эстония
протон
протон
вчера в 21:12
Один уже уехал, это Шапи, но поздно
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