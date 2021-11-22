Стукалов: «Если у Агаларова появится предложение из Европы, то надо ехать»

Форвард «Уфы» с большой долей вероятности зимой перейдет в другой клуб. По слухам, уже есть заинтересованные команды. Об этом поделился мнением наставник «Уфы» .

Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему точно будут. Если у Агаларова появится предложение из Европы, то надо ехать. Он и сам, по-моему, на это ориентируется. В плане реализации сейчас он является сильнейшим футболист планеты, она у него на уровне 81 процента!