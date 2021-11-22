Стукалов: «Если у Агаларова появится предложение из Европы, то надо ехать»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов с большой долей вероятности зимой перейдет в другой клуб. По слухам, уже есть заинтересованные команды. Об этом поделился мнением наставник «Уфы» Алексей Стукалов.
Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему точно будут. Если у Агаларова появится предложение из Европы, то надо ехать. Он и сам, по-моему, на это ориентируется. В плане реализации сейчас он является сильнейшим футболист планеты, она у него на уровне 81 процента!
Я читаю, что пишут о нем СМИ, что говорят бывшие тренеры. Как-то преобладает скепсис. Мы к своим футболистам почему-то относимся с пренебрежением. Появись такой мальчишка 2000 года рождения в европейской команде, он бы котировался выше. Хотя и РПЛ — не самый простой чемпионат, и играет он не в топовой команде — ему все дается через труд. Верю в Агаларова, верю, что покажет себя на самом высоком уровне. Жизнь все расставит по своим местам. Хотя я, конечно, прощаться с Гамидом не хотел бы.
В текущем сезоне РПЛ Агаларов забил 13 голов в 15 встречах.
очевидно, что Хави и Конте не главные в очереди претендующих !
очевидно, что Хави и Конте не главные в очереди претендующих !
честный каппер, это как улыбка пр0ститутки
честный каппер, это как улыбка пр0ститутки
если продолжит еще сезона 2 стабильно забивать по 15 мячей и не словит фантомную звезду (учитывая реалии РПЛ, это сложно)
то тогда уже можно будет задумываться о Европе
если продолжит еще сезона 2 стабильно забивать по 15 мячей и не словит фантомную звезду (учитывая реалии РПЛ, это сложно)
то тогда уже можно будет задумываться о Европе
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Ну, я бы так не сказал. Скорее наоборот, сколько талантливых ребят загубила излишняя похвала в наших СМИ. Да им числа нет!
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Ну, я бы так не сказал. Скорее наоборот, сколько талантливых ребят загубила излишняя похвала в наших СМИ. Да им числа нет!
Господи я что-то пропустил.
А кто это вообще такой?
Господи я что-то пропустил.
А кто это вообще такой?