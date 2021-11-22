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Парфёнов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчёт „Спартака“»

вчера, 16:52

Бывший главный тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями о своих планах.

Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.

Если бы Федун обратился, согласился ли бы на встречу? Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».

Я уже готов работать! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.

Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ.

Парфёнов покинул «Арсенал» в сентябре, его место занял Миодраг Божович.

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Все комментарии
captain 1
captain 1
вчера в 19:12
а почему нет, хуже не будет.
ABir
ABir
вчера в 18:22
Надо быть готовым ко всему, а там, как сложится
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:03
Мне нравится этот тренер
4RT
4RT
вчера в 17:43
Будешь очередным козлом отпущения. Как Леня рулил и так будет рулить. Вкривь и вкось
makkie
makkie
вчера в 17:33
Ничуть не удивлюсь, если Парфёнова заведут в Спартак.
Ну а что? Дешёвый тренер, усиления не попросит, играл за Спартак, молодой.

Также чувствую, что на 100-летие Спартака всем болельщикам приготовили такой СЮРПРИЗ, о котором мы не догадываемся, и всё что происходит сейчас - покажется цветочками.
cska1948
cska1948 ответ МапС (раскрыть)
вчера в 17:25
7 августа 2015 было объявлено об уходе Парфёнова из «Текстильщика»,[9] 12 августа он подписал контракт с клубом ФНЛ «Тосно» сроком на два года[10]. Под руководством Парфёнова клуб вышел в премьер-лигу, досрочно заняв второе место в первенстве ФНЛ 2016/17. 9 мая 2018 года «Тосно» в финале Кубка России обыграл курский «Авангард» и завоевал трофей, ставший для Парфёнова первым в его тренерской карьере.
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Тренеры клубы не разваливают, их разваливают нерадивые хозяева.
112910415
112910415
вчера в 17:22
Федун здесь не при делах
berda2003
berda2003
вчера в 17:18
дурилка картонная, причём тут федун? ты ростом не подходишь зареме...
МапС
МапС ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:10
Текстиль в ФНЛ вывел, а Тосно развалил.
МапС
МапС
вчера в 17:07
Другие факторы говорят, что переговоров не будет
cska1948
cska1948 ответ МапС (раскрыть)
вчера в 17:05
А с Тосно?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:03
Федуну не нужны переговоры с Парфеновым. У Федуна все идет по плану:
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:02
да пусть будет - всё войдёт в историю фк СПАРТАК...
МапС
МапС
вчера в 17:01
Парфенов добился определенных успехов только в Текстильщике из Иваново.
cska1948
cska1948
вчера в 17:00
"...Если бы Федун обратился, согласился ли бы на встречу? Почему нет?..."
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Действительно, почему не пообедать за счёт Федуна.
протон
протон
вчера в 17:00
Третьим будет в очереди - за Мостовым и Тихоновым)
кастинг у Заремы. начало в 19-00 по мск
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:00
Парфёнов и Зарема не совместимы.
shlomo
shlomo
вчера в 16:53
Не пройдешь по конкурсу у Заремы
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