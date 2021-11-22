Парфёнов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчёт „Спартака“»

Бывший главный тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями о своих планах.
Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.
Если бы Федун обратился, согласился ли бы на встречу? Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».
Я уже готов работать! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.
Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ.
Парфёнов покинул «Арсенал» в сентябре, его место занял Миодраг Божович.
Ну а что? Дешёвый тренер, усиления не попросит, играл за Спартак, молодой.
Также чувствую, что на 100-летие Спартака всем болельщикам приготовили такой СЮРПРИЗ, о котором мы не догадываемся, и всё что происходит сейчас - покажется цветочками.
Ну а что? Дешёвый тренер, усиления не попросит, играл за Спартак, молодой.
Также чувствую, что на 100-летие Спартака всем болельщикам приготовили такой СЮРПРИЗ, о котором мы не догадываемся, и всё что происходит сейчас - покажется цветочками.
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Тренеры клубы не разваливают, их разваливают нерадивые хозяева.
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Тренеры клубы не разваливают, их разваливают нерадивые хозяева.
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Действительно, почему не пообедать за счёт Федуна.
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Действительно, почему не пообедать за счёт Федуна.
кастинг у Заремы. начало в 19-00 по мск
кастинг у Заремы. начало в 19-00 по мск