Парфёнов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчёт „Спартака“»

Бывший главный тренер «Урала» и тульского «Арсенала» поделился мыслями о своих планах.

Ко мне есть интерес от клубов РПЛ , а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.

Если бы Федун обратился, согласился ли бы на встречу? Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».

Я уже готов работать! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.