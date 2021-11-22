Колосков: «Не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о решении продолжать готовить сборную России к ЧМ -2022.

Чтобы всем было понятно: не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина, потому что он подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца стыковых матчей. Поэтому о каких-то тренерах рассуждать бессмысленно. Кто не был в таком состоянии, в каком был Карпин, никогда в жизни не поймет, почему он сделал такое заявление. Ведь после такого поражения человек находится в состоянии аффекта, он не контролирует себя до конца, он в отчаянии, и, конечно, журналистам, зная психологию, не стоило такие вопросы задавать.

Матч с хорватами стал шоком и для футболистов. Но Карпин понял, что кое-кто прятался от того, чтобы не получить мяч, значит он знает слабые стороны игроков, знает, на кого можно рассчитывать в такой ситуации, а на кого — нет. Он получил бесценный опыт, который ему пригодится. Я считаю, что все закономерно, будем с напряжением ожидать мартовских игр.