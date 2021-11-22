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Колосков: «Не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина»

вчера, 09:37

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о решении Валерия Карпина продолжать готовить сборную России к ЧМ-2022.

Чтобы всем было понятно: не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина, потому что он подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца стыковых матчей. Поэтому о каких-то тренерах рассуждать бессмысленно. Кто не был в таком состоянии, в каком был Карпин, никогда в жизни не поймет, почему он сделал такое заявление. Ведь после такого поражения человек находится в состоянии аффекта, он не контролирует себя до конца, он в отчаянии, и, конечно, журналистам, зная психологию, не стоило такие вопросы задавать.

Матч с хорватами стал шоком и для футболистов. Но Карпин понял, что кое-кто прятался от того, чтобы не получить мяч, значит он знает слабые стороны игроков, знает, на кого можно рассчитывать в такой ситуации, а на кого — нет. Он получил бесценный опыт, который ему пригодится. Я считаю, что все закономерно, будем с напряжением ожидать мартовских игр.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:09
выхода нет
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
Таки уже "легендарный"? Хрен с вами со всеми, но Черкес никто. А Пудель - вообще дно.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
У нас "культ личности" - это святое) А хорошо это или плохо - дело десятое...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:38
Откуда достоверно нам известно,что вы там подписываете,если из ваших же уст льётся противоречивая информация,с элементами разного рода допущений,в стиле "а что... а вдруг?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:13
О времена настали....
100 лет могли быть тренеры сборной кроме Карпина...а теперь нет...
Если выйдем на ЧМ - всё...сливай воду...культ личности неминуем...
А уж если там удачно выступим - наверное данный вид спорта переименуют...в "Валербол".....
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:43
Вперёд и с песней !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:14
Может, но тренер, под руководством которого играли в группе, должен сборную России довести до финиша, какой-бы этот финиш и не был....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:45
Ну и зачем его хвалить?
Карпин и так считает себя самым талантливым.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:16
Безусловно в стыках командой должен руководить Карпин, так как он и вывел её в эти стыки. Другое дело, что сам Валера осознал, делая заявления об уходе, что шансов пройти эти стыки практически нет. Только спустя неделю, подостыв, он вернулся полноценно в сборную, так как контракт обязывает. Но тот эмоциональный посыл после Хорватии, был более чем очевиден. Карпин не знает как с этими игроками проходить стыки! Как с игроками с трусливым менталитетом обыгрывать Италию, Португалию или даже Польшу с Чехией? Уверен, что у Валеры эта проблема так и осталась сидеть внутри, а то что он остыл и продолжит работать - всего лишь контракт, который он, не будет нарушать. Есть время, чтобы подумать. Что изменить. Молодёжка показала, выдав фантастический матч с Испанией, что мы умеем играть в "смелый футбол". Может быть привлечь ребят оттуда, с новым не ущербным менталитетом, а смелым взглядом, для которых нет авторитетов на поле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:14
Пусть в стыках победит,а там посмотрим!
Oplot
Oplot
вчера в 10:49, ред.
Почему?Легендарный Черчесов был точно лучше Карпина и по достижениям и по уверенной игре.Так же отмечу его умение поставить себя перед коллективом и очень развитый словарный и речевой аппарат.От Черчесова в отличии от Карпина веет величием и невероятной харизмой.Даже Роналду ждал своей очереди и его искал для фото в подтрибунном помещении после матча Кубка Конфедераций .Легендарный и величайший тренер в истории России.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:38
Очень даже может, но это будет не российский специалист.
санек002
санек002
вчера в 10:30
фраза из сказки:одумалась и стала кушать!
Cat01
Cat01
вчера в 10:26
Нужны игроки а не тренеры
86vwnvj5zhm3
86vwnvj5zhm3
вчера в 10:06, ред.
Так выбора нет никакого. Пусть тренирует.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:05
Хоть с Карпиным, хоть без Карпина попытка успешного прохода через стыки выглядит практически самоубийственной авантюрой с минимальными надеждами на успех. Самый оптимальный шанс попасть на чемпионат Мира похоронил Кудряшов, технично отправив мяч в свои ворота - немного не дотерпели. А перед весенними стыками из навоза и палок, будь ты хоть три раза Гвардиолой, не склеишь команду, способную обыграть Италию или Португалию, или даже Щвецию или Польшу. А Карпину респект, что он не отказался от практически безнадежной попытки поиграть в стыках, потому что провал с максимальной вероятностью возможен и это не принесет ему очков в его тренерское резюме.
cska1948
cska1948
вчера в 09:44
Колосков: «Не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина»
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Карпин сделал своё заявление для того, чтобы почитать подобную реакцию на свой, якобы, уход из сборной.
ДСА
ДСА
вчера в 09:42
Пока всё идёт так, как и должно было быть изначально. Мы в стыках.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:42
Да почему нет-то?
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