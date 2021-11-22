Бальбуэна оценил шансы «Динамо» на победу в чемпионате России

Защитник «Динамо» оценил шансы бело-голубых стать чемпионами России в этом сезоне.

Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч мы выходим с мыслью, что нужно побеждать. С «Зенитом» тяжело конкурировать? Люди могут говорить все, что они хотят. Мы просто должны сосредоточиться на нашей работе, чтобы побеждать.