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Бальбуэна оценил шансы «Динамо» на победу в чемпионате России

вчера, 12:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил шансы бело-голубых стать чемпионами России в этом сезоне.

Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч мы выходим с мыслью, что нужно побеждать. С «Зенитом» тяжело конкурировать? Люди могут говорить все, что они хотят. Мы просто должны сосредоточиться на нашей работе, чтобы побеждать.

После победы над «Арсеналом» (5:1) «Динамо» поднялось на второе место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:26
В сегодняшних реалиях трудно кого-либо рассматривать на кандидатуру чемпиона кроме "Зенита". В пошатывающейся и находящейся в стадии стагнации РПЛ "Зенит" является наиболее стабильным коллективом, обладающей самой мощным финансовым и административным базисом. К тому же его стороной обходят скандалы и конфликты, в отличии от "Спартака" и "ЦСКА", которые могли бы по потенциалу оказать сопротивление "Зениту", но этому мешает внутренние кризисы в управлении командами. Но это не значит, что пытаться не надо. Если усердно бороться над задачей, то возможно и результат придет, как в басне про лягушку, угодившую в кувшин со сметаной. Ну или по крайней мере можно получить чувство удовлетворения от проделанной в клубе работы и попытаться попасть в Лигу Чемпионов через отборочный турнир со второго места.
beefs
beefs
вчера в 13:43
вот именно нужно играть, а не прогнозировать...
Aptyp1k
Aptyp1k
вчера в 13:39
Динамо очень хорошо себя показывает, особенно приятно смотреть как они молодежь подтягивают.
Capral
Capral
вчера в 13:36
Господину из Твери, так отвечу: работает на поле не Зенит, а Динамо. Зенит играет в академичный, классический футбол с классным подбором игроков, по российским меркам разумеется. Динамо работает на поле, так как, прессинговать соперника в течении всей игры- это и есть тяжелая, энергозатратная работа. Что касается красоты игры Динамо, на этот вопрос, очень точно и без лишних телодвижений ответили: Талалаев, Кержаков и Осинькин, причем, последний- дважды, в течении полугода....
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:30
А почему бы и нет...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:29
Не блажите,займёте третье место.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:50
Вот на второе место шансы точно есть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:40
У нас по весне цыплят считают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:36
По игре Динамо смотрится намного приятнее Зенита. Игра веселая и красивая. а у Зенита работа на поле, пусть неплохая, но не игра. А футбол - это все таки игра.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:34
Всегда есть шанс!
Cat01
Cat01
вчера в 12:31
Рано говорить
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